滙豐50元大關屢脫腳　羅尚沛指「獅王」仍有一賣點　這區間可操作

撰文： 江麗琦 最後更新日期： 2021-06-25 08:00

滙豐銀行（0005）股價近月屢試50元大關後，便無以為繼，現已從高位回落近一成，於46元左右徘徊。關心滙豐的投資者，不難發現近日圍繞「獅王」的消息不絕，例如美國或提前加息，有助擴寛銀行淨息差；持續精簡歐美業務，出售旗下法國零售銀行及重組美國投行業務；實行聚焦亞洲策略，力谷財富管理業務。但凡種種，不乏利好，又能否令滙豐借勢打破50元的魔咒呢？

分析指，滙豐聚焦亞洲業務較多，受惠美國加息程度有限。（資料圖片）

即使加息 受惠程度未必深

銀河證券業務發展董事羅尚沛剖柝滙豐投資價值，點出有3大因素值得關注。他表示，雖然市場經常將加息掛在嘴邊，但其實目前為止美國尚未加息，即息差未擴闊，「﹙現在﹚估銀行可從中受惠幾多都晒氣！」

再者，美國加息，滙豐又受惠多少？羅尚沛認為，亞洲區加息步伐未必與美國完全一致，例如中國不一定跟美國加息，因此料息差效應，美國銀行或大型國際銀行會跟貼一些，「滙豐曾經是國際銀行股，但目前聚焦亞洲業務較多，受惠程度未必太深！」

全球戰略地位含量 重返亞洲是「落台階」

事實上，曾以「環球金融、地方智慧」自居的滙豐，早面對「身份認同」的問題。羅尚沛續指，滙豐市場地位存在問題，是否還算是國際銀行，已成疑問，「滙豐以前最值錢是國際級銀行，但現在歐美市場經營狀況尚未明朗，主要是以香港市場 、亞洲區為主，有些少變成區域性銀行，全球戰略地位變得非常含糊，有些兩頭唔到岸。」

羅尚沛認為，滙豐重返亞洲的策略，未必具太大的競爭優勢。（資料圖片）

其實滙豐全球戰略如何安排，困擾滙豐多年。即使滙豐宣布重返亞洲，去年提出未來5年投資35億美元（約273億港元）發展亞洲財富管理業務，但說到尾，其實主要都是以香港市場為主，想在中國市場做大，也需要中國政府首肯。至於拓展亞洲其他國家，滙豐無特別競爭優勢。羅尚沛表示：「滙豐賣法國零售銀行業務，又重組美國投行業務，主要都是唔賺錢。滙豐暫中火力拓展亞洲，未必是策略，可能只是焗住行。滙豐頭痛醫頭，腳痛醫腳，重返亞洲似是落台階多些。」

倘派息水平回升 息率高達7厘

雖然以上兩項因素對滙豐股價較不利，但羅尚沛認為，滙豐仍有可取之處。在疫情前，滙豐每年都會派4次息，一年合共派約0.51美元，派息算是和味，吸引不少「好息之徒」收集。羅尚沛表示：「滙豐最大賣點算是其派息政策，若滙豐未來派息回復至一年0.51美元，則息率可高達6至7厘。相較下，也總好過將錢放入銀行做存款。」

他指出，買滙豐只是香港人心結，不要有太大期望，肯派息的話45元價位都算吸引。至於能否衝上50元就只能看市場氣氛帶動，但這個價位又不算是天方夜譚。「短期操作，可以45元買入、50元沽出，但就不要寄望股價會大升。」

恒生銀行沒有歐美業務拖後腳，前景較滙豐銀行為佳。（資料圖片）

羅尚沛提醒：「若然覺得滙豐得，為何不買恒生銀行（00011）呢？」他指出，買入恒生更直接方便，無歐美業務拖後腳，所以恒生估值一向高過滙豐。「恒生不妨150元買入第一注，慢慢儲貨作長綫部署。」根據彭博數據顯示，滙豐過去5年平均市帳率為0.86倍，股息率約5.5厘，恒生為2.07倍，股息率約4.4厘，反映市場願意給恒生銀行較高估值，前景看高一綫。