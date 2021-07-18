網絡安全審查｜中企赴美上市恐落閘　港交所得利　潛在新股逐隻數

中國網信辦於7月10日發布《網絡安全審查辦法（修訂草案徵求意見稿）》，要求擁有超過100萬用戶個人數據的企業，赴國外上市之前要審查。及後市場有不少消息指一眾中資企業紛紛決定擱置赴美上市計劃，甚至已決定回港進行IPO。而原本已經在美國掛牌的中概股，亦可能受到內地監管部門嚴格審查，部分或加快回港上市。中方正為中企加速「撤僑」，料本港因而受惠，值得盤點一下潛在回港上市的公司。



中國新一輪數據監管風暴，可由「滴滴出行」說起。內地網約車平台公司「滴滴出行」今年6月30日上市，但隨即遭到中央政策性打擊，網信辦檢測核實滴滴存在嚴重違法違規收集使用個人資訊問題，結果滴滴須停止新用戶註冊，旗下APP於應用商店下架。

其後，網信辦再出招，要求擁有超過100 萬用戶個人數據的企業，赴國外上市之前要審查，外媒估計新政將導致約70家打算赴美上市的中國企業擱置計劃，部分公司更有意改赴香港上市，如貨拉拉(Lalamove) 、TikTok母公司字節跳動、內地音頻分享平台喜馬拉雅FM等都傳出有此考慮。

而《彭博》報道，據知情人士透露，中國計劃讓赴香港公開上市的公司免於申請網絡安全監管機構的批准，從而為選擇香港、而不是美國發行股份的互聯網公司消除擔憂。消息有待證實，但相信更多中企及中概股將選擇來港上市，現不妨先睹為快。

Lalamove今年年初完成F輪融資後，估值已達100億美元（約為780億港元）。

貨拉拉﹙Lalamove﹚︰估值達100億美元

創辦人為周勝馥， 於2013年在港成立，於香港業務以「Lalamove」（又稱啦啦快送）品牌營運，內地則稱為「貨拉拉」，是一家從事同城與跨城貨運、企業版物流服務、搬家、零擔、汽車租售及車後市場服務的互聯網物流商城。業務範圍除了香港，還包括台灣、新加坡及美國和拉丁美洲等超過20個市場，目前擁有超過700萬用戶。

由於內地收緊對中概股的監管帶來不確定性，有傳貨拉拉更改上市計劃所在地，由美國改為香港，集資10億美元（約78億港元）。公司指，現時未有最終決定，但希望可以避免長時間推遲上市，亦不排除繼續推進在美國上市計劃，並會持續關注資本市場，但是沒有具體的上市計劃和具體上市時間表。

貨拉拉投資者包括美國私募紅杉資本、小米（1810）創辦人參與的順為資本等。今年年初完成F輪融資後，貨拉拉估值已達100億美元（約為780億港元）。

內地喜馬拉雅等音像平台早早冒起，是播客氣氛得以活躍的其中一個重要原因。（路透社）

喜馬拉雅FM︰ 戰投包括騰訊

創辦人為余建軍和陳小雨，於2013年在上海成立，為內地音頻分享平台，向用戶提供全球暢銷有聲書、世界名校教授英文課、行業專家中文課程等，截至2021年第一季度，喜馬拉雅平台活躍用戶已達到2.5億。據報集資目標介乎於5億美元至10億美元（約39億至78億港元），其上市估值可超過50億美元（約390億港元）。

FM的戰略投資者包括騰訊（0700）、閲文（0772）、百度（9888）、小米（1810）、好未來（美：TAL）、索尼音樂。因中國當局正在尋求進一步收緊對私營媒體和網路企業的管控，喜馬拉雅被指放棄赴美上市的計劃，改為去香港上市。《金融時報》亦指出，公司改在香港上市是較好的做法。

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或放棄赴美上市計劃

同時，亦有不少企業已選擇或傳出擱置美國上市計劃，但未知會否轉移回港上市，包括社交平台TikTok母公司字節跳動、健身app KEEP、內地線上購物和社交平台小紅書、保健服務公司零氪科技(LinkDoc) 、社交平台Soulgate等。

字節跳動: 創辦人為張一鳴，於2012年在北京成立，產品包括今日頭條和抖音Tik Tok，旗下App的中國用戶達數以百萬計。原本計劃將所有或部份業務在香港或美國上市，但因網絡安全問題，於今年3月底決定將上市計劃擱置，融資估值已達1,800億美元。公司於4月時發表聲明指，暫不具備上市條件，目前無上市計劃。

Keep：創辦人為王寧，於2015年成立，為中國最受歡迎的健身app，用戶達到2億，由日本軟銀(SoftBank)和騰訊投資、預計籌集至多5億美元的Keep，因中國監管加強對赴美上市企業審查而沒有按計劃遞交上市申請，融資估值20億美元。

小紅書：創辦人為為毛文超和瞿芳，於2013年成立，是內地網路購物和社交平台，活躍用户超過1億，投資者包括阿里巴巴﹙9988﹚和騰訊，原計劃今年年中前後在美國進行IPO，籌資約5億至10億美元。

零氪科技(LinkDoc)：創辦人為張天澤，於2014年成立，利用大數據和人工智能提供癌癥保健服務的公司，投資者包括阿里健康﹙0241﹚、匯橋資本、寬帶資本等，擬籌集約5億美元（約39億港元），計劃以每股17.50美元至19.50美元的價格發行1080萬股股票。因中國監管加強對赴美上市企業審查，傳叫停上市計劃。

便利蜂：創辦人為莊辰超和王紫，於2016年在北京成立，中國便利店連鎖創業公司，在全國的20個城市已開出了超過2000家門，用時不到4年。相比之下，全家便利店在中國開出2500家門店，共花了16年。外媒引述知情人士透露集資約5億美元（約39億港元）。消息指，本預計最快於今年年底、明年年初赴美上市。其後便利蜂回應否認消息。

Soulgate：創辦人為張璐，2016年成立，Soul App 是通過人工智能匹配算法一鍵推薦用戶可能喜歡的人和內容的產品的社交應用之一，於2015年成立，投資方包括騰訊投資、元生資本、博裕資本、米哈，本來集資最多1.98億美元（約15.37億港元），計劃發售1320萬股ADS，每股介乎13至15美元。後稱因獲得其他籌資選項，而放棄在美國納斯特上市的計劃。

哈囉出行：創辦人為楊磊，2016年成立， 由共享單車起家，跨足電動車和叫車平台，並傳出將拓展業務至團購、酒店市場。最大股東是螞蟻集團，持股達36.3%。2018年到2020年，哈囉累計虧損48億。四月底提交了招股書，計劃在美國上市，傳暫緩計劃。

在美上市受波及

除了排隊赴美上市的企業擱置IPO計劃，亦有部分已在美上市的陸企反受波及，特別是滴滴出行，以及受到事件影響的叫車平台「運滿滿」和「貨車幫」、招聘手機應用程式BOSS直聘，皆為配合網絡安全審查工作，暫停止新用戶註冊。

滴滴出行（DIDI）: 創辦人為程維，2012年成立，按美國上市要求披露公司的營運數據涉及中國十分敏感的經濟情況，結果被中國政府要求從程式商店抽起修改。中國政府其後推出新政策，明言超過 100 萬用戶個人數據的企業，去外國上市之前要審查。

BOSS直聘（BZ）: 創辦人為趙鵬，2013年成立， 2021年6月11日在美國上市，為看準網推出的一款手機應用程式，今年首季的平均月活躍用戶達到2,490萬，按年增加72%。投資方有今日資本、騰訊、高榕資本、策源創投。受中國網絡安全審查工作影響，停止新用戶註冊約2個月左右。

滿幫集團（YMM） :創辦人為王剛，2017年成立， 包括「運滿滿和「貨車幫」， 2021年6月22日在美國上市，受中國網絡安全審查工作影響，停止新用戶註冊約2個月左右。

高盛︰中國希望奪回更多主導權

根據Dealogic的數據，今年有36家中國公司在美國上市，如滴滴出行、電子煙行業霧芯科技、貨運公司滿幫等，融資總額為126億美元。彭博社引述研究數據預計，約有70間原定將在美國上市的中港公司受到影響。

高盛行政總裁索羅門週（David Solomon）表示，對於中國近期加強針對科技產業的監管感到驚訝，估計中國政府採取的行動會推遲大批中企在美上市的計畫。他亦指出，目前要推斷事件帶來的後果還為時過早，但毫無疑問，中國希望以對控制上市行動，奪回更多的主導權。