高永文坐陣！　朱太中環金利豐變「醫生大廈」　幕後舵手親述經過

疫情下經濟轉差，本港的寫字樓空置率大升，據仲量聯行數據，截至6月底的整體甲級寫字樓空置率達9.5%！不過有公司睇中醫療業務前景，租下「朱太」李月華旗下的中環金利豐中心，將全幢改建造成專科醫療中心，令金融中心再多一座「醫生大廈」。



幕後舵手之一、嘉仁專科醫療集團聯合創辦人梁嘉峻受訪時稱，醫療中心將如「私家醫院」般運作，更成功邀請前食衛局長高永文及前醫管局代理總監劉少懷合作，希望藉兩位名醫的管理經驗，助集團處理醫療中心內的行政工作，做到「醫生只需要攞住個公事包同杯咖啡，就可以睇症！」



全新落成的中環金利豐中心﹙35 QRC﹚，毗鄰萬邦行，位處中環心臟地段，由金利豐金融（1031）行政總裁「朱太」朱李月華持有，最快本月後搖身一變，成為一幢「醫生大廈」。

人稱「朱太」的朱李月華活躍證券界，近年積極進軍中環商廈。﹙資料圖片﹚

打破個體戶格局 私家醫院模式吸客

港人對「醫生大廈」毫不陌生，單是中環已有中建、萬邦行及萬年大廈等，「過海」的話亦有佐敦嘉賓商業大廈、尖沙咀格蘭中心、海洋中心等。但有別於其他「醫生大廈」大多分租予個別醫生，今次「35 QRC」將全幢租予專科醫療集團，賣點是以類似私家醫院的模式運作。

大廈樓高26層，每層約1,000呎，平均可容納兩至三位專科醫生診症，包括心臟科、腫瘤科、泌尿科、兒科、骨科、眼科及精神科等，目標是中產病人，但由於港人患心臟病及出現痛症的情況較高，因此相關專科的醫生比重會多一點。

地下亦設分流站，讓身體出狀況，但未知屬何種疾病的病人作初步檢查及分流；另外二樓設中央取藥處，病人見完醫生後，可到該層等候取藥，不過不設留院及手術服務，若需要進行手術，就要另外安排私家醫院。

工程商向朱太拜年時 提全幢租

大廈有今日的發展，其實「有段故」。嘉仁專科醫療集團聯合創辦人之一的梁嘉峻，本身是梁祥誠建築工程行政總監，負責該大廈的設計及工程，為何忽然「從醫」？他接受《香港01》訪問時透露，業主朱太原本都希望將大廈分租予醫生，但時不湊巧，「之前附近一棟醫生大廈要遷出，但呢度又未入伙，中間有時間差，令到嗰邊啲醫生過唔到嚟……」

而他自己亦一直看好醫療行業的發展，加上近年政府及保險公司大力推動醫療保險，將部分病人由公營醫院分流至私營，「近幾年大家積極地去買醫療保險，部份公營系統嘅病人其實已經轉咗去私家，私家好多都爆棚，可見醫療需求有幾大。」

因此梁嘉峻與好友鼎爺私房菜集團行政總裁伍衍龍等人聯合創辦嘉仁專科醫療集團，經其他醫生朋友介紹下，與前食物及衛生局局長高永文及前醫管局代理總監劉少懷醫生合作，眼見「35 QRC」仍未出租，加上本身都預算是變「醫生大廈」，「來去水」、通風等早已設計好，無需特別安排，十分合適。於是，他們今年初與朱太拜年時，就提出將全幢租予集團，一簽便簽下十年租約，「業主﹙朱太﹚都好支持，而且佢唔洗煩，唔洗分別同醫生簽租約，以後直接對口就係我哋……傾好晒租金、條款，好快就達成協議。」

從事建築業的梁嘉峻睇中「從醫」商機，在中環大搞「醫生大廈」。（梁鵬威攝）

兩大優勢 吸引名醫進駐

即使看好醫療行業的發展，但香港已經有不少著名的醫生大廈，今次斥資逾億投資，更簽下十年租約，會否覺得好冒險？梁嘉峻認為，以專科醫療集團去發展，有兩大優勢，可吸引名醫進駐。

一、「中央」 配套 減省成本

他指，一位醫生想於中環開設一間診所，需要應付租金開支、護士招聘，藥物的倉儲等，「保守估計至少要200萬」，但若果以集團式經營，醫生與醫生之間可資源共享：如護士方面，自設診所的話需自行聘請，但集團式經營的話，招聘、人手調動方面都由公司負責，「可以想像成一座醫院，只不過我哋唔能夠喺入邊做手術或者留院。」

另外集團採取中央藥房，集合到一定的用藥需求，可向藥廠爭取一個更好的價錢，比起「個體戶」醫生，「你自己同藥廠傾，牙力一定會相對較低。」

梁嘉峻笑言，睇症、醫人是醫生強項，惟管理一間診所卻未必，以集團式經營的話，入場門檻低很多，只需支付數十萬元的按金及費用，並每月交管理費就可以正式開業，減低營運上的風險，「其他利潤由醫生自己落袋，公司唔會對分，醫生會佔大部份的診金收入。」

全新落成的中環金利豐中心﹙35 QRC﹚，毗鄰萬邦行，位處中環心臟地段。（梁鵬威攝）

二、曲線宣傳 增醫生曝光率

另外，現行法例下醫生不能夠進行任合廣告宣傳，梁嘉峻表示，集團會安排旗下醫生出席不同的電視節目及社交平台上的醫療節目，以增加曝光率。目前集團正招攬專科醫生進駐，有約三分一的醫生已經傾妥，但部分則希望待裝修好後才決定，「部份醫生覺得要睇咗診所嘅實物先至決定。」

進駐需通過高永文等醫生面試

對醫生而言，集團式經營的確有一定的吸引力，但大廈亦非「話嚟就嚟」，至少要過一關，就是高永文及劉少懷兩位醫生的面試。梁嘉峻說，兩位醫生都在醫療界當中，有非常多管理醫生的經驗，「識醫人嘅醫生香港有好多，識管理一大班醫生的醫生，相對唔係太多。」

他亦看中這一點，藉由兩位醫生篩選出有能力及有潛質的醫生到大廈掛診，「呢啲就係佢哋兩位嘅工作，發揮到長處，亦係搵兩位合作嘅原因，唔係有醫生想嚟就嚟。」若成功「過關」，基本上什麼都不用準備就可以診症，「我哋提供晒頭先一切所講嘅嘢，佢只需要攞住個公事包同杯咖啡，就可以睇症。」他稱，高永文亦將會在大廈設診所，並抽出部分時間親自睇症。

但他亦坦言，被招攬的醫生在工作上有部分限制，「我哋會同個別醫生傾收費水平，一方面唔想太高，令人負擔唔到，另一方面佢哋亦係有經驗嘅醫生，唔可能收得太平。」

梁嘉峻透露，高永文醫生亦將會在大廈設診所，並抽出部分時間親自睇症。（資料圖片）

冀五年內上市並進軍內地

提到未來發展，他透露未來會在港設立兩至三間同類型醫生大廈，亦會進軍內地，目標是五年內上市；亦會與保險公司合作，但不會是常見的「醫療咭」，「依家國際大公司，越來越注重員工健康，會安排醫生、護士，員工有唔舒服，佢唔係直接同你診症，而係轉介你去唔同嘅專科，亦都會同你分析所有治療方法。大機構照顧員工健康，有budget係入面，即係有市場。」

但既有天時，又有人和，得到兩位重兩級名醫坐陣，為何不加入留院及住院服務，甚至一起步就發展私家醫院？梁嘉峻解釋設立一所醫院要取得相關牌照，投資額好大，即使僅在大廈內設手術室，亦涉及大量的配套及改裝，「倒不如直接去一啲可以做到手術嘅診所，設備齊全嘅醫院，我哋就主要做啲顧問服務，了解清楚佢咩病。」

他又舉例，大廈內亦沒有投資太多資源於化驗服務，「始終中環太多診所，所以會同其他化驗所合作，做到互相轉介，好過自己一個做晒，我哋傾向各界合作。」