中環金利豐變「醫生大廈」　租客簽10年約　朱太兒子︰位置好靚！

香港「醫生大廈」 林立，在醫療需求大增及「天然」宣傳效果帶動下，不少醫生都願意購入或租大廈內的寫字樓開設診所。有工商舖代理更直言，醫生大廈的租金，會較區內其他寫字樓貴約兩成！



人稱「朱太」、金利豐金融（1031）行政總裁朱李月華旗下持有的中環金利豐中心﹙35 QRC﹚，亦即將變成為另一座「醫生大廈」。負責打理該項目、朱太兒子朱俊浩受訪時指出，香港寫字樓供應越來越多，加上疫情後企業縮減辦公室面積，在競爭激烈下，故將大廈租予醫療中心，以獲取更穩定的回報。



中環金利豐中心「35 QRC」全幢租予嘉仁專科醫療集團，最快今個月變成「醫生大廈」。（梁鵬威攝）

疫情下經濟轉差，中環寫字樓空置率大升，據第一太平戴維斯報告，租金跌幅普遍在首季放緩，但企業持續縮減規模，明年和後年亦有可能出現供應過剩，令租金走勢受壓。而中環空置率更創15年新高。

不過這些甲廈似乎另有出路，由人稱「朱太」、金利豐金融（1031）行政總裁朱李月華旗下持有的中環金利豐中心「35 QRC」，全幢租予嘉仁專科醫療集團，最快於8月後亦會搖身一變，成為另一座「醫生大廈」。

詳細報道：高永文坐陣！ 朱太中環金利豐變「醫生大廈」 幕後舵手親述經過

朱太兒子︰位置好靚 做醫療有優勢

據了解，現時「35 QRC」的租賃業務，主要由朱太兒子、金利豐執行董事朱俊浩（Kingston）負責打理。他接受《香港01》訪問時表示，新冠疫情前已覺得中環將有許多寫字樓供應，加上其他區份如香港東、黃竹坑、九龍灣、觀塘及啟德等，「嚟緊一路都好多寫字樓供應，咁多選擇畀人，唔係好想係呢個平台（競爭）。」

他又稱，疫情後不少企業都採取「在家工作，」，不論企業大、小，都在縮減辦公室面積，加上覺得醫療租客較穩定，因此有意將大廈定位於醫療方向發展，「位置正正喺萬邦行旁邊，已經係一座好成功的醫療大廈，35 QRC（規模）都唔係大，但位置好靚，所以用位置優勢去做醫療，咁岩大家都傾到，所以簽長約﹙10年﹚。」

雖然朱俊浩看好醫療大廈的前景，他時暫時未有意將其他商廈改建，亦沒有入股嘉仁專科醫療集團，「依家係業主同租客之間嘅關係。」

代理︰「醫生大廈」勢成新趨勢

的確隨著近年人口老化，本港醫療需求大增，加上近年不少內地人看中香港的醫療及藥物註冊制度較健全，較易取得新藥等，多了這批「客源」來港進行體檢、治療及接種疫苗等，不時都會見到有「醫生大廈」之稱的辦公大樓大堂擠滿拖住篋、等待乘坐升降機的人士，有時人龍更排到街上。

由於業務穩定，對業主而言醫療行業可說是「好租客」，承租能力高，連地理位置優越的甲廈，都有力購入或租用作醫務診所之用，因此吸引投資者斥資，打造醫務主題樓層。

利嘉閣商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明﹙右一﹚指出，不少商廈業主近年都願意租予醫生。﹙資料圖片﹚

利嘉閣商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明接受《香港01》訪問時透露，不少商廈業主眼見「醫生大廈」門外「排大隊」，近年都願意租予醫生。一般而言，「醫生大廈」的租金及成交水平較一般寫字樓高約兩成，主要因為大廈需額外通風系統，以避免影響其他租客，「如果一幢大廈，有幾層租比醫生，鮮風系統要做得好，如果唔係好易令全幢大廈中招。」另一個較貴租的原因是宣傳效果大，當醫生集中在同一幢大廈時，較易吸引病人，同時其他的「配套」如化驗所、牙醫等，都入遷入，達協同效應。

不過他指出，更多的醫生願意購入物業自用。至於有傳樂風集團有意將佐敦南京街項目，發展成醫生大廈，他認為有此做法「唔出奇」，現時寫字樓空置率高，若非中環及金鐘等核心區，相信要有「主題」概念才較易出租。他相信，如中環金利豐中心的全幢式、租予單一醫療集團的「醫生大廈」，或會成新趨勢。