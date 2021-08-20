初創企業PointFit研汗液感測薄膜　實時監察運動員肌肉疲勞程度

香港隊在奧運創下佳績，奪得一金兩銀三銅共六面獎牌。運動員刻苦訓練，身體復原甚為重要。PointFit研發出一個能監察運動員肌肉疲勞的汗液傳感系統，以一款超薄的抗菌納米薄膜進行監察，配合手機應用程式，即時監測肌肉疲勞情況和壓力水平，避免運動員過度操練。



PointFit營運總監陳晨表示，「運動員一天要多次抽血，以檢查身體及肌肉狀況，而這種密集的刺透式抽血對運動員也造成負擔。再者，我與公司行政總裁Kenny均喜歡打籃球，有時看見喜愛的籃球員受傷會失落，。又在電子籃球遊戲中，受虛擬球員的狀態顯示列所啟發，因此萌生出無入侵性的檢測肌肉系統。」

PointFit透過汗液傳感貼準確地量度運動員的身體狀況，惟初代產品體積相對較大，暫時主要涉及如舉重等非接觸類的運動。（歐嘉樂攝）

傳感貼以汗代血 監測乳酸皮質醇水平

產品以汗液為收集身體數據的途徑。「汗液之中有99%是水份，1%的是生物標記（biomarker），經研究發現，汗水的生物標記與血液的一樣，因此，不用刺透式的抽血也可以同樣透過汗液準確地量度運動員的身體狀況，包括探測乳酸和皮質醇水平。」PointFit共同創辦人及行政總裁Andreas Kenny Oktavius表示，產品用法十分簡單，先在欲把納米薄膜貼上的肌肉位置用酒精清潔，然後再貼上該處便可。

他又指，由於薄膜貼是防水的，便不用擔心運動時滲入其他運動員汗水或雨水，從而保證數據準確。同時，配合手機應用程式，就可以即時監測肌肉疲勞情況，以及運動員的壓力水平。

先初產二百個予運動員

公司在「科大—信和百萬獎金創業大賽2021」獲得銀獎（第三名），並獲約10萬獎金。現時公司只有初代產品，屬一次性的用完即棄用法，而2022年春季預計會推出第二代，屆時產品可縮細，料第二代納米薄膜貼將與電話SIM卡的大小相近。

現時「PointFit Sensor」套裝售價為150美元（約1,167港元），內含可重覆充電的PointFit Sensor及三片汗液傳感貼，「補充套裝」則售35美元（約272港元），內含十片汗液傳感貼。陳晨預計，如汗液傳感系統可大量生產，原材料成本每個約90元。

公司目前正與香港體育學院、本港三所大學的運動校隊及中國體育隊伍等合作，為運動員提供產品，由於初代產品體積相對較大，暫時主要涉及非接觸類的運動，如舉重、划艇等。另外，公司亦正接洽其他大專校隊、本地足球隊「傑志」等等，預計最快今年底首批量產200至500件，供運動員試用。