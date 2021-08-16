聯想黃偉明：冀3年內淨利潤率達至4%　SSG業務成增長動力

疫情期間，無論是商業客戶，還是個人客戶，都會重新審視對科技使用的需求和應用場景。在數碼轉型的大趨勢下，科技公司如能為客人提供硬件，以及提供相對應配套服務，可增添不少新機遇。聯想集團﹙0992﹚管理層績後向記者解說集團推動行業智能解決方案的策略。



聯想集團﹙0992﹚截至今年6月底止首財季，收入按年升27%至169.29億元﹙美元‧下同﹚，純利更大升1.19倍至4.66億元，創歷史新高，「軟硬」業務皆取得不錯增長。從業務類別區分，聯想智能設備業務（IDG）收入按年增加28%至146.6億元；基礎設施方案業務（ISG）收入按年增14%至18億元；方案服務業務（SSG）收入按年增38%至11.8億元。扣除分部間抵銷，合計收入為169.29億元。

黃偉明指，方案服務業務將為聯想未來收入和盈利的主要增長動力。（盧翊銘攝）

聯想集團首席財務官黃偉明表示，「聯想業績理想，當中方案服務業務（SSG）更為集團未來收入和盈利的主要增長動力，具有戰略性意義。集團的中期淨利潤率目標，希望於2至3年內達至4%。」

力谷SSG業務 客戶黏度性高

自4月1日起，聯想組建一個全新的「方案服務業務集團」，以推動行業智能解決方案，作為公司轉型的核心驅動力。在方案服務業務（SSG）中，可分為三大主要業務，包括支持服務、運維服務和「/x即服務」，以及垂直行業解決方案。SSG第一季度營業額大幅增長，按年增長38%至11.8億美元，利潤率達到22%，遠高於傳統硬件設備業務。

黃建恒表示，在疫情期間，不少公司都需要科技轉型，為聯想添加商機。（盧翊銘攝）

聯想方案服務業務集團總裁黃建恒表示，在疫情期間，不少公司都需要科技轉型，以餐廳為例，疫情期間需做外賣，參與美食外賣平台，以增加收入來源，惟服務平台需要大量資源構建，聯想便抓緊當中機遇，為客戶提供一站式行業解決方案。「聯想有大量硬件、工程師等不同資源配備，可以更廉宜、更專業、更有效率提供服務解決方案，達成規模效應，與客戶達至雙贏局面。」

黃建恒續稱，這種服務解決方案可以複製至其他不同行業和領域。值得留意的是，服務解決方案，需要與客戶無鏠配合，故客戶黏度性高，利潤也較高。行業增長前景亮麗，故黃建恒續指，「SSG中期目標維持雙位數高增長的收入及盈利能力，增長要高於集團的平均值。」