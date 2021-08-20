富臨專訪｜四線發展扭轉「疫境」　大搞美食廣場　年尾開第四店

香港家庭規模逐漸縮小，以往一家10數口周日去飲茶的光景已不復在，取而代之是2至4人的小家庭，加上疫情期間的各種限聚措施，導致中式餐飲業的營運越加困難。



但有危便有機，嚴峻的經營環境使中式餐飲巨頭富臨﹙1443﹚重新審視生意模式，決心作出變革，打造「全時區餐飲生態圈」，以大量餐廳種類搶攻市場，集團副主席兼行政總裁鄔錦安表示務求讓客人「日日食富臨餐廳都唔會悶」。他預計每月將新開2至3家亞洲菜式餐廳，並引入更多日、韓、泰菜品牌。但他相信富臨會藉今次修正，起飛速度會更快，有信心達到開店目標。



經歷社運及疫情洗禮的富臨，近年決心擺脫困局，大打「全時區餐飲生態圈」的旗號。但何謂「全時區」？富臨副主席兼行政總裁鄔錦安解釋，「父母早上可以到我們的茶樓飲早茶，囡囡想吃西式早餐、喝咖啡又可以到我們旗下的Cafe，囝囝下午跟同事吃飯又能到我們的美食廣場，我們旗下的民生超市亦能照顧普羅大眾的買餸需要。」

富臨副主席兼總裁鄔錦安希望富臨能顧及普羅大眾的早午晚三餐及買餸需要。（梁鵬威攝）

多戰線策略 發展「全時區餐飲生態圈」

為配合香港人對美食的「貪新忘舊」，富臨在這兩年亦變動餐飲組合，四線發展——休閒系列、亞洲線路、美食廣場﹙Food Court﹚、中式餐飲。鄔錦安表示茶餐廳的經營模式正好體現香港人的三心兩意，客人無論想吃餐蛋治、西炒飯或是鷄髀水果沙律，都能被滿足。富臨現時營運的約100間餐廳、30個餐飲品牌，就是以一種「multi brand﹙多品牌﹚」的理念經營公司。

「你以fast fashion的概念去理解會更容易，有些品牌我們只有1至2間門市，亦不排除有部分品牌或隨著時代被取替。因為即使你有多喜歡吃一間餐廳，也不會每天光顧，我們的品牌策略就是為顧客營造新鮮感。」

為配合香港人對美食的「貪新忘舊」，富臨在這兩年四線發展——休閒系列、亞洲線路、美食廣場﹙Food Court﹚、中式餐飲。（梁鵬威攝）

富臨四線發展 進軍美食廣場

其中一個教人意外的地方，可謂中式餐飲「撈過界」搞美食廣場﹙Food court﹚。雖然中式餐飲的人均消費較高，惟設美食廣場人流暢旺，盈利亦非常可觀，「美食廣場每天人流大概3,000至4,000人，每人平均消費約50元，價單穩定性較高。」富臨於去年1月成立美食廣場「Café Foodeli」，至今已經有3間分店，分布元朗、黃大仙以及九龍灣，今年尾再「添食」，在屯門開設新分店，短短一年半期間，總營運面積將升至約5萬呎。

九龍灣德福「Café Foodeli」。（梁鵬威攝）

鄔錦安指，「Café Foodeli」的市佔率已達香港頭三位，「中式餐飲集團較少涉獵亞洲餐飲元素或是打造大場景美食集中點，而富臨則是香港唯一經營美食廣場的上市公司！」他表示公司希望把美食廣場當作一個共享平台，因此大量引進不同風格、不同類型的餐廳進駐，有受港人歡迎的日韓餐廳，亦有本地小店，「以德福廣場的Café Foodeli為例，10間餐廳只有2間是公司旗下，希望讓大眾享受全面的餐飲美食。」

美食廣場價單穩定性高

以往人們結婚會在中式酒樓宴開數十席，現時卻大多舉行小型婚宴又或者轉到酒店舉辦。鄔錦安指出現時社會結構趨向小型，而且消費模式轉變不少，認為只是把中式酒樓控制在合理分店數量。現時富臨旗下共有25間中式酒樓，公司未來不會刻意減少數目，惟或會就租約和其他因素考慮縮減1至2間分店。

被問及是否打算全面發展亞洲餐飲以及美食廣場，鄔錦安表示兩者定位不同，沒有打算全面轉型。他認為疫情仍然未完全消退，本土消費是關注重點，而大型餐飲卻受制於疫情，因此發展小型餐飲配合民生市場。「中式婚宴餐飲平均每人消費500元，惟我們既想照顧市民平日50元的日常需要，亦想爭取提供高消費餐飲予市民。」

鄔錦安對下個財年的營業額很樂觀，預計會有雙位數的增長。（梁鵬威攝）

鄔錦安指疫情持續受控，惟現時營業額跟疫情前相比亦不多於5成，不過對下個財年的營業額很樂觀，預計會有雙位數的增長。未來更會投入資源，以科技管理帶動業務發展，例如推出應用程式讓顧客記錄曾經餐點，配合現代人的健康管理。