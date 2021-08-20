富臨專訪｜四線發展扭轉「疫境」　大搞美食廣場　年尾開第四店

香港家庭規模逐漸縮小，以往一家10數口周日去飲茶的光景已不復在，取而代之是2至4人的小家庭，加上疫情期間的各種限聚措施，導致中式餐飲業的營運越加困難。
但有危便有機，嚴峻的經營環境使中式餐飲巨頭富臨﹙1443﹚重新審視生意模式，決心作出變革，打造「全時區餐飲生態圈」，以大量餐廳種類搶攻市場，集團副主席兼行政總裁鄔錦安表示務求讓客人「日日食富臨餐廳都唔會悶」。他預計每月將新開2至3家亞洲菜式餐廳，並引入更多日、韓、泰菜品牌。但他相信富臨會藉今次修正，起飛速度會更快，有信心達到開店目標。
經歷社運及疫情洗禮的富臨，近年決心擺脫困局，大打「全時區餐飲生態圈」的旗號。但何謂「全時區」？富臨副主席兼行政總裁鄔錦安解釋，「父母早上可以到我們的茶樓飲早茶，囡囡想吃西式早餐、喝咖啡又可以到我們旗下的Cafe，囝囝下午跟同事吃飯又能到我們的美食廣場，我們旗下的民生超市亦能照顧普羅大眾的買餸需要。」
多戰線策略 發展「全時區餐飲生態圈」
為配合香港人對美食的「貪新忘舊」，富臨在這兩年亦變動餐飲組合，四線發展——休閒系列、亞洲線路、美食廣場﹙Food Court﹚、中式餐飲。鄔錦安表示茶餐廳的經營模式正好體現香港人的三心兩意，客人無論想吃餐蛋治、西炒飯或是鷄髀水果沙律，都能被滿足。富臨現時營運的約100間餐廳、30個餐飲品牌，就是以一種「multi brand﹙多品牌﹚」的理念經營公司。
「你以fast fashion的概念去理解會更容易，有些品牌我們只有1至2間門市，亦不排除有部分品牌或隨著時代被取替。因為即使你有多喜歡吃一間餐廳，也不會每天光顧，我們的品牌策略就是為顧客營造新鮮感。」
富臨四線發展 進軍美食廣場
其中一個教人意外的地方，可謂中式餐飲「撈過界」搞美食廣場﹙Food court﹚。雖然中式餐飲的人均消費較高，惟設美食廣場人流暢旺，盈利亦非常可觀，「美食廣場每天人流大概3,000至4,000人，每人平均消費約50元，價單穩定性較高。」富臨於去年1月成立美食廣場「Café Foodeli」，至今已經有3間分店，分布元朗、黃大仙以及九龍灣，今年尾再「添食」，在屯門開設新分店，短短一年半期間，總營運面積將升至約5萬呎。
鄔錦安指，「Café Foodeli」的市佔率已達香港頭三位，「中式餐飲集團較少涉獵亞洲餐飲元素或是打造大場景美食集中點，而富臨則是香港唯一經營美食廣場的上市公司！」他表示公司希望把美食廣場當作一個共享平台，因此大量引進不同風格、不同類型的餐廳進駐，有受港人歡迎的日韓餐廳，亦有本地小店，「以德福廣場的Café Foodeli為例，10間餐廳只有2間是公司旗下，希望讓大眾享受全面的餐飲美食。」
美食廣場價單穩定性高
以往人們結婚會在中式酒樓宴開數十席，現時卻大多舉行小型婚宴又或者轉到酒店舉辦。鄔錦安指出現時社會結構趨向小型，而且消費模式轉變不少，認為只是把中式酒樓控制在合理分店數量。現時富臨旗下共有25間中式酒樓，公司未來不會刻意減少數目，惟或會就租約和其他因素考慮縮減1至2間分店。
被問及是否打算全面發展亞洲餐飲以及美食廣場，鄔錦安表示兩者定位不同，沒有打算全面轉型。他認為疫情仍然未完全消退，本土消費是關注重點，而大型餐飲卻受制於疫情，因此發展小型餐飲配合民生市場。「中式婚宴餐飲平均每人消費500元，惟我們既想照顧市民平日50元的日常需要，亦想爭取提供高消費餐飲予市民。」
鄔錦安指疫情持續受控，惟現時營業額跟疫情前相比亦不多於5成，不過對下個財年的營業額很樂觀，預計會有雙位數的增長。未來更會投入資源，以科技管理帶動業務發展，例如推出應用程式讓顧客記錄曾經餐點，配合現代人的健康管理。