「海洋光譜號」直擊　推海上Staycation吸客　2000呎房有條瀡滑梯

隨著疫情緩和，「公海遊」即海上假期已有條件復辦，各郵輪公司仍積極籌備復航計劃。星夢郵輪更成首班復航郵輪，首航及次航甚至已額滿。可見市民未能外遊一年多，也渴望能享受海上假期。

造價近百億元、亞洲最大的皇家加勒比郵輪（RCL.US）旗下「海洋光譜號」，最快於10月初復辦公海遊之旅（Cruisecation），料成焦點。其管理層受訪時直言，開辦Cruisecation目的非為賺錢，而是要藉此重啟業務。



與皇家加勒比遊輪香港總經理Crystal Campbell的訪問在船上進行，郵輪停泊於南丫島對開海域，需於尖沙咀另外乘搭駁船，才可登上這艘造價逾百億港元的「海洋光譜號」。

「海洋光譜號」所推出的「Cruisecation」行程，最快於10月5日在啟德郵輪碼頭重新啟航。所謂「Cruisecation」，其實與疫情下大家去酒店「Staycation」差不多，顧客在啟德郵輪碼頭上船後，郵輪會在香港水域及公海之間「無目地游」，航線會視乎天氣情況，以確保提供最安全、平靜的環境。顧客期間可享用船內設施，逗留數天後同樣在啟德落船。

由於沒有出境到其他國家或地區，顧客在「郵輪氣泡」下回港後不用隔離，惟上船前需接種兩劑「新冠肺炎」疫苗，以及進行檢測。

全亞洲最大 總載客量近5700人

郵輪「樓高」16層，總載客量達5,622人，設有共2,137間客房，訪問當日天氣不穩，時而有陽光時而下雨，海上不時有湧浪，同行人士包括部分記者在內，於駁船上均出現「暈船浪」，惟踏上「海洋光譜號」後，由於船身龐大，就可如陸地上一樣行動自如。

船內有多項設施，Crystal Campbell稱「海洋光譜號」是專為亞洲地區而建造，更加入不少「行內第一」的項目，如獲健力士世界紀錄的「遊輪最高觀景台」北極星（North Star）；海上第一個模擬沖浪器甲板衝浪（FlowRider）、海上首個碰碰車以及亞州第一艘配備「南極球」Sky Pad蹦床體驗的郵輪等。

記者獲安排上北極星「玩返轉」，觀景台離船身觀景台，可環顧360度的景色，有職員笑言，若果在晚上觀看的話，景色會更優美。

↓↓↓北極星（North Star）↓↓↓



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記者亦參觀了所有皇家加勒比遊輪中，此船獨有的「頂級家庭套房」，為船上最大的一間房間，合共兩層，面積達2,000多呎，最多可容納10人。房內配有海景浴室和環迴立體音響的影視室。裝潢設計則融入遊樂場元素，有多種玩樂設施供兒童遊玩，記者試玩了其中配置的兒童滑梯，可直接由閣樓臥室溜到地下客廳。

↓↓↓頂級家庭套房↓↓↓



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Crystal Campbell認為，「海洋光譜號」的設備可算是一個海上「主題公園」，除了機動遊戲及設施外，更有百老匯演出、視頻墻以及機械臂屏幕與藝人和表演者進行互動等，食物方面，則有四川菜、日式鐵板燒及港人最愛之一的「打邊爐」，以吸引亞洲旅客。

↓↓↓船內其他設施↓↓↓



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定價與Staycation相若 料可吸引港人上船

「Staycation」之所以出現，是疫情下港人不希望長期待在家中，故租酒店「感受」一下去旅行的節奏。惟「Cruisecation」不同「Staycation」，Staycation享用完酒店設施後，可隨時離開酒店到其他地區閒逛；「Cruisecation」即使有多個活動供乘客遊玩，上船後全日均要留在船上。Crystal Campbell就認為，「Cruisecation」的定價策略足以吸引港人上船。



她指出，「Cruisecation」的價錢與「Staycation」相約，且內容更豐富，「目前香港一個4、5星級酒店的Staycation，每位大约1,700元左右一晚。若比較Cruisecation兩晚每位約1,740起，而且包括各式各樣體驗及設施，相信是價錢合理。」

↓↓↓乘客上船後需嚴守防疫措施↓↓↓



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藉「Cruisecation」重啟業務

單以價錢而言，看上去的確吸引，但在防疫措施下郵輪的最高載客量訂為原載客量的50%，以這種「賣大包」的方式去割價吸客，似乎經營模式難以持續。Crystal Campbell直言，疫情持續下公司仍要找方法去維持經營，因而推出「Cruisecation」。

她坦言本身都沒有打算賺錢，亦不會成為行業常態，初步是希望在「Cruisecation」的前題下，視乎各國通關情況，增加客人可以到訪其他地方，包括歐洲等，「你可以在香港上船，到其他國家後轉乘航班到其他地方繼續行程」。

她又補充現時10月及11月的預訂已接近爆滿，集團即將開放12月的預訂，目前預訂情況符合公司預期，期望在冬季和假期期間繼續推行。