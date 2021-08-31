專訪｜75日開一間新店！　醫思健康CFO拆解當中關鍵　員工變股東

本港以至大灣區的醫療需求龐大，發展潛力無限。2016年上市的醫思健康（2138）靠醫美起家，近年急速發展，75日開一間新店之餘，還成功引入冠君產業信託（2778）及新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛作為策略投資者。醫思健康首席財務官﹙CFO﹚李向榮接受《香港01》專訪，訴說集團推崇的「大健康概念」，並解構如何可以「火速」開店。



醫思健康現時共經營80間診所及服務中心，營業面積大概有40萬呎，過去每年均有雙位數的樓面增長；其股價增長亦快，於5年内由上市時的3.03元一度升至7月初的16.26元，市值衝破百億元。聽落規模已不少，但公司首席財務官李向榮的目標是2025年取得60億元的營收，較目前多約40億元，且希望客戶增長1倍至30萬。「通關後旅客會訪港，加上大灣區有7,000萬人口，顧客增長目標不難達成。」

目前，醫思健康提供的服務包括醫美、牙醫、痛症治療專科、身體檢查以及醫療診所等。李向榮指出，集團主打的「大健康概念」，主營一站式醫療保健平台，分別在香港、澳門，以及其他大灣區城市開設診所和服務中心，以「大包圍」手法經營，較傳統醫療集團具優勢。「只要顧客因痛症光顧第一次後便等同進入公司的生態系統，痊愈後便很自然會想起集團的其他品牌如牙醫、醫美等品牌，變相循環系統會有不同的流量入口。」

年報顯示，截至今年3月31日，醫思健康的個人客戶數目已經逾15萬名，按年上升逾八成，而客戶留存率為81%。至於醫療、醫美以及美容養生客戶，分別按年上升超過50%、17%以及16%，側面印證「大健康概念」的可行性。

醫思健康首席財務官李向榮表示TTIPP策略以及「持股管理人計劃」正是集團身價提升之快的重要因素。（黃舒慧攝）

夥拍焦點行業 尋找目標客戶

「大健康概念」雖好，但取決找到第一位顧客，李向榮透露，公司除每年投放佔營收10%的市場推廣費外，亦奉行「TTIPP」策略，即是與資訊科技、電信、保險、醫藥及房地產等不同行業合作，精準地尋找目標客戶。

醫思健康提到未來會跟保險、醫藥、電訊、科技公司等合作，李向榮續稱，希望與不同企業能夠互相幫助、增值兼且解決痛點。集團旗下部分診所的系統已於保險公司完成對接，令客人可以快速完成理賠，亦曾聯手香港電訊及富衞保險推出遙距醫療諮詢服務。「我們希望幫助其控制醫保費用以及將醫療服務價格透明及標準化，因為重病客戶未必會知道要多少錢才能治好。」

李向榮希望與不同企業能夠互相幫助、增值兼且解決痛點。（黃舒慧攝）

李向榮又指，集團現時有過百名IT員工，希望利用IT技術「撼贏」同業。他稱，先進的IT科技可提升客戶的體驗，例如進行X光檢查後的報告會被上載至公司的雲端系統，方便顧客隨時隨地查閲。除此之外，作為管理2,500名員工的大企業，如何讓所有員工在短時間内得知公司最新變動是很重要的一環。「我們發行了很多内部應用程式讓員工掌管資訊，例如新美容儀器今天到店，如何在翌日便能讓所有同事都了解關於這項產品的好處和特色，這進度是人手追不到的。」

逾130名員工「抬錢」返工 涉6000萬元

去年4月，醫思健康推行「持股管理人計劃」，邀請員工包括管理層、醫生、前線同事等「抬錢打工」，當時每人大概投放了2至12個月的薪金，平均50萬元，籌集了約6,000萬元，購入公司股份。李向榮表示此舉是希望能夠加強執行力以及能以加快擴張。「當所有決策都由董事局去批核，公司便會變得很慢和很官僚，因此我們鼓勵持股管理人冒風險、做決策。而這個計劃的確行之有效，門店擴張之快正正是大家的無間合作。」

李向榮表示當時有110多名員工承諾參與，最後只有1個退出，「坦白說那時的股價很差，只有3個幾，加上新年又再爆發疫情，市場氣氛不太好，但大家都是看公司的長遠發展，目標是在2025年合共招募500位持股管理人。」

去年4月，醫思健康推行「持股管理人計劃」，邀請員工「抬錢打工」。﹙資料圖片﹚

現時115名持股管理人能自行決定開分店事宜，首先他們要有目標預算，例如回本期，其次是如何找客人、宣傳方向等。李向榮指公司鼓勵員工自主決策，「在與公司實現價值共識後，我們給員工更大的自主空間能加速推動公司的進展，這些都是一星期可以決定的事，所以公司發展真的快很多。」他提到，最近的獸醫業務其實是企業融資部提出的意見，「董事局兩下批咗。」

以戰略性股東為主

早前集團在財報提及平均75天開一間新店，當然不只是依賴「由下而上」。李向榮表示有3點主要因素令擴張以高速進行。首先掌握了開店目標區域的人口、年齡層，以分析出潛在客戶的數量；其次是要放多少資源在廣告推廣，從而增加新客戶；最後是一個完善的計劃，例如詳列每一天的進程。「這樣才能如此精確的75天開1間新門市。」

早前集團在財報提及平均75天開一間新店，李向榮表示有3點主要因素令擴張以高速進行。

為配合增長，集團先後配股予冠君產業信託（2778）、雅居樂集團（3383）非執董，又引入新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛及私募基金Aspex Master Fund作為策略投資者，目標為大灣區發展攬獲資源，並且加強們與旗艦服務中心業主的關係，鞏固一站式醫療保健平台的地位。

提及到鄭志剛私人入股，李向榮表示一向找投資者亦是以戰略性股東為主，因為集團的流動資金相對充裕。「雙方都知道在自己的界別上是領先位置，而我們則是在醫療、醫美在領先位置。」