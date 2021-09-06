專訪｜四叔姪仔棄房地產改攻創科　李應樵︰炒樓唔係你賺就我蝕

李應樵這個名字，雖非家喻戶曉的人物，但家族背景「猛料」，他父親李兆麟，正是恒地（0012）創辦人、「四叔」李兆基的三哥，二人均是靠地產業起家，李兆麟所創立的兆安集團，七十年代開始經營地產發展及投資業務，據其官網資料，目前旗下有兩大物業，包括灣仔的兆安中心及兆安廣場。



在港投資房地產致富的大有人在，李應樵亦有投資豪宅，惟最終選擇創業，直言要為社會「創造價值」，更指出，若要在創科行業成功，至少要有四大優勢！



李應樵認為，做生意首要是為社會「創造價值」。（梁鵬威攝）

擁逾45項專利 創NFT公司「顛覆」拍賣行業

家族發跡地產，李應樵自然有涉獵「磚頭」。他曾經在1997年左右投資豪宅房地產，「炒咗一兩件左右，個市就冧！」問到有沒有不幸成為「負資產」，他則笑言「走咗啲啦」。沒有於房地產行業繼續打滾，修讀完博士學位後，2009年決定創業，成立萬維數碼集團，發展裸眼3D技術，並將科研成果產業化，為各行業提供完整3D自動立體技術解決方案；目前他在全球擁有逾45項註冊專利及800多項授權專利。

已過花甲之年的李應樵，對科技的興趣仍濃烈，近年就創辦「Fusion NFT」公司 Coinllectibles，利用人工智能及NFT（Non-Fungible Token）技術，將古董及藝術品等實體藝術和收藏品結合起來，令藝術和收藏品「證券化」，方便投資者於各大NFT平台進行交易，冀「顛覆」拍賣行業。

詳細報道：NFT｜「顛覆」拍賣行 李兆基姪兒藉區塊鏈 解放萬億藝術品市場

李應樵近年就創辦「Fusion NFT」公司 Coinllectibles，以NFT技術，將藝術和收藏品走向「證券化」（梁鵬威攝）

「有本事，三年後1蚊變100蚊」

對他而言，發展創科只有一個目的，就是為社會「創造價值」，「炒樓創造唔到價值，人生哲學是要Create Value，炒樓唔係你賺就我蝕，你個袋入我度，又畀返佢！」

他又稱，投資創科除了可以創造價值之外，若果你的產品可達到顛覆行業的水平，甚至可以改變社會，「做科技，可以一賠十、一賠100，你有本事，三年後1蚊變100蚊，仲可以改變埋社會，唔一定係顛覆性的技術，可以係一個顛覆性的營運模式。」他以自己的Fusion NFT，亦是將拍賣這個行業定營運模式顛覆。

創科要靠政府開「水喉」

不過人人都說要「顛覆」、要「創新科技」，但幾百間初創企業當中，只有數間可以跑出，發展成「獨角獸」。坊間有種說法，稱新創公司五年內存活率只有1%，投身這門事業似乎屬「高風險投資」。

李應樵笑言，自問要有「vision」（視野）、「creative」（創意）、「膽色」及「資金」四大優勢，才有望成功。「創意，肯定是天生；vision就睇你後天點培養；有膽量，但又唔可以傻膽喎，後面最好有條水喉，冇就搵人畀你，所以政府支持好重要。」

談與「四叔」關係：生意上好少接觸

近年政府大力提倡創新科技發展，內地的「十四五」規劃稱支持香港建設國際創科中心，加上前海及粵港澳大灣區等政策，本港的創科企業，加上現時有不少的天使投資者願意投資，港交所（0388）亦改革上市制度，容許同股不同權企業及未有盈利的生物科技公司上市。

資金「供應」看似越來越多，不過李應樵卻指出，雖然環境有好轉，但可以受惠的，大多是已經「跑出來」的初創，「跑出來的可以（藉上市）做大啲，香港投資者較少如外國（創科投資者）般的思維，喺美國好易call capital（尋求投資）。」

他多次提到，做創科行業最大的其中一個問題是資金，「一啲細間的創科公司，過咗incubation（孵化階段）之後，就要負擔晒所有費用，但你100間先得幾間可以跑出，未跑出就繼續要做，（欠缺資金）咁你就困難。」

李應樵坦言，支援雖然增加，「永遠都希望政府可以再多一點支持。」記者問李應樵當年創業資金何來，他邊笑邊說道︰「打工搵得幾多？當然老豆畀啦！」至於與「四叔」關係，他不欲多提，僅笑稱，「生意上好少接觸啦，我呀媽都未必知道我做咩！」