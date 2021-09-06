NFT｜「顛覆」拍賣行　李兆基姪兒藉區塊鏈　解鎖萬億藝術品市場

近年數碼資產掀起投資狂熱，熱潮更殺入藝術界，出現新的「藝術載體」—非同質化代幣（Non-fungible tokens，NFTs），部分國際大型拍賣行如佳士得、蘇富比等亦有提供相關拍賣服務，令NFT由區塊鏈「小圈子」，逐漸擴張至主流領域。



恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基的姪兒、Coinlllectibles 創始人兼顧問委員會主席李應樵（Herbert），就提出「Fusion NFT」的概念，利用人工智能技術，將實體藝術及收藏品與 NFT結合，並儲存在區塊鏈上的智能合約上，讓藝術品全面「證券化」，估計可解放萬億元藝術品市場！



李應樵提出「Fusion NFT」的概念，利用人工智能及區塊鏈技術，將藝術品全面「證券化」（梁鵬威攝）

近期 NTF 大行其道，「Fusion NFT」則主打實體物件，利用人工智能技術，將實體藝術及收藏品的特徵找出，再通過區塊鏈上的智能合約，將其特徵、歷史或藝術價值、擁有權以及鑑定資料等以NFT紀錄下來。「古董上嘅花紋唔可以做到一模一樣，﹙因為﹚係人手做出來，做唔到一模一樣，再用人工智能的方式，去記錄特徵，其他人唔可能改動。」

李應樵指，可利用人工智能技術，將實體藝術及收藏品的特徵找出，並以NFT紀錄下來。（梁鵬威攝）

收藏品擁有者將物品運到公司後，公司會為物品進行上述工序，同時有獨立第三方進行鑑定及估價，確保其真實價值。有別於一般拍賣行，收藏家要先將藝術品交託並找第三方進行鑑定、估價等，之後再安排拍賣會進行拍賣。

去中心化 賣收藏品不必靠拍賣行

李應樵指出，拍賣行是否拍賣一件藝術品有好多考量，如主題、價值等，收藏家想賣，拍賣行亦未必收。但「Fusion NFT」則不同，可想像成一張張的股票，不用再經過拍賣行，只要到各大NFT買賣平台，就可能進行即時交易，「拍賣會你得50人坐度，我就有一百幾十萬（平台）用戶，好似股票咁買買賣賣就可以。」

平台上所有「Fusion NFT」會以實體貨幣去標價，但交易時則不限實體或虛疑。他解釋，NFT只是智能合約，非虛疑貨幣，只是近期投資NFT的人士，均以虛疑貨幣交易，才會有這種看法。

由純粹「收藏」變「投資」

目前Coinlllectibles只會直接購入收藏品，並將其製作成「Fusion NFT」，早前Coinlllectibles斥逾1,000萬元，向李應樵購入數十件收藏品，最快本月底會推出其中三件、每件價值六位數的清朝花瓶，若成功賣出，公司可從中賺取藝術品的升值幅度。

公司亦提供托管服務，若果你只是投資者而非收藏家，購入「Fusion NFT」後亦不必將實物運走，公司提供展覽服務，定時安排不同人士參觀，「免卻運來運去嘅風險，你又要保險，又驚打爛，分分鐘又有好多風險，你自己收埋，又驚有賊。」

過去藝術品市場看似是「有錢人的世界」，即使你是富豪，亦未必每個拍賣會都可能參與，另一方面，就算你有東西想拍賣，拍賣行亦未必有足夠的時間去應付，就算願意拍賣，中間亦要收取佣金。

不過李應樵相信，「Fusion NFT」出現後可解鎖一個逾萬億元的交易市場，收藏家有更多誘因將物品推出市場，「唔再是單單收藏，係有價有市，變咗個餅大好多，依家藝術品市場只係一個少角落，如果個個都拎出嚟賣，有成萬億市場，你多100間拍賣行都唔夠。」

數碼藝術家Beeple的 NFT 藝術作品，最近以近7,000萬美元的價格售出。（網上圖片）

不考慮購入「數碼藝術品」

過去數月，市場上有多宗「數碼NFT」交易，如史上最貴NFT藝術品是藝術家Beeple的作品，於3月中經佳士得拍賣行賣出，價值約6,900萬美元； 到近月蕭若元36字粗口NFT+親筆簽名，開拍一星期後最終被藏家Kityustylus以4粒以太幣（約8萬美元）成功投得。

Coinllectibles已收購數十件清朝藝術品，之後將轉化為「Fusion NFT」，他笑言仍有千多件藝術品「排緊隊」。不過他強調，自己不會購入「數碼藝術品」，如數碼畫作、音樂或影片等。

李應樵解釋，數碼內容並非實物，投資者雖然具擁有權，就算你擁有法律上的版權（copyrights），亦無法禁止其他人進行複製，「嗰啲只係一連串數字，加埋低像素嘅圖片，但唔係同實物掛鉤。」

購「Talk+」有協同效應

不購入「數碼藝術品」不代表「Fusion NFT」追不上潮流，Coinllectibles早前已宣佈，與多位知名藝術家和奢侈手錶品牌，包括 Marvel 圖像藝術家 Bosslogic 和瑞士名錶 Quinting 建立多項合作夥伴關係。李應樵表示，相關合作夥伴會為公司提供獨家藝術品，在他而言Coinllectibles只會購入具獨特性、及市場唯一一件的，「藝術家同我哋簽，係特登做一件，獨家畀我哋去做NFT的。」

為令更多投資者容易接觸「Fusion NFT」，Coinllectible早前宣佈以1.5億元收購由「星之子」陳易希所研發、具加密貨幣錢包功能的即時通訊程式軟件「Talk+」，「投資者可以即時在軟件上討論及交易，未來仲會將NFT放埋入程式入面，令到交易更容易。」