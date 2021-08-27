科大MBA畢業生推AI樓按評估　創辦人：買樓前先做信貸BODY CHECK

反映本港樓價走勢的中原CCL指數早前已創下新高，銀行樓按貸款額亦同步提升。金管局數據顯示，6月份新批出的按揭貸款額，較5月份增加3%，達到584億元。單單一個月，已經有一萬五千多宗住宅按揭申請。

不過，不少首次置業的「上車一族」，在向銀行申請貸款時，面對銀行的「壓力測試」、提交入息證明等手續時，難免心中「十五十六」抱有多個疑問，舉例如何證明自己的非固定入息、到底借八成或是借九成的樓按更「着數」等。本港初創企業「ROOTS上會」，打造一個A.I.評分系統，為準買家在申請樓按前，就可以預先審視自己的信貸狀況，計算獲批按揭的機會，找出合適的貸款package。

今年首半年樓按申請個案超逾一萬宗(資料來源：金管局)

初創研發AI系統 避開樓按申請陷阱位

現時本港每個月都有超過一萬宗住宅按揭申請，於科大MBA畢業的ROOTS上會聯合創辦人鄭楚風（Joe）接受專訪時指，發現不少借款人、特別是第一次買樓的上車客，因不清楚銀行樓按審批準則，很容易出現「批唔足」貸款的情況。如何能夠提高獲批機會，以及爭取最好的條款（offer），是借款人最關心的。

曾經任職金融銀行業的Joe，在創業以來協助多個用戶申請樓按，他分享最常見的「陷阱位」，「是借款人不知道自己其他的私人貸款及信用卡拖欠額，原來都是銀行審批樓按的考慮條件之一。」他憶述自己身邊有位好友，雖然早已準備足夠的首期金額，卻未有計算其他信用卡貸款額，結果銀行「批唔足」貸款，差點「撻訂」收場。

ROOTS將多個銀行審批貸款的準則，集中在一個網上系統平台，供 準買家預先審視自己信貸狀況(余俊亮攝)

平台提供預先審查評估 將銀行評審準則量化

是次經歷激發了其創業念頭，透過AI人工智能方法，將多個銀行審批貸款的準則，集中在一個網上系統平台上。除了一般坊間都會提供的收入壓力測試之外，他們加入了多個獨有的評估準則，例如量度財政健康狀況的信貸能力；以及用戶職業的評估，用於量化銀行對某些職業會有特別的審批貸款方法。

他指出，旅遊業從業員就是其中一例。在疫情期間，本港旅遊業近乎「冰封」狀態，銀行對從業旅遊業相關客戶，會較嚴格審批，這些行業因素，亦會包羅在AI平台之內。

他認為，能夠讓準買家在申請樓按前，預先審視自己的信貸狀況，計算獲批按揭的機會，將會是一個商機。因此，他和另一位MBA同學楊卓諺（Kyle），決定在前年開始，着手打造此智能系統，從事樓按諮詢及轉介服務，並參加了數碼港創意微型基金及培育計劃，分階段取得逾50萬元的財務資助發展事業。

ROOTS上會聯合創辦人鄭楚風（Joe）分享最常見的樓按申請「陷阱位」(余俊亮攝)

創辦人：樓按代理主打已簽約買家公司 冀提早吸納上車客

對於坊問現時已經有不少樓按轉介服務公司，例如兩大地產代理龍頭行中原地產及美聯物業，都分別設有中原按揭及經絡按揭，和公司的定位有什麼不同。

Kyle指出，坊問的樓按服務，主要是由地產代理牽頭轉介，多數是準買家成功簽約買樓後，才會透過他們的相關按揭代理公司，提供樓按諮詢及轉介服務。

至於ROOT的定位，則是希望提早一步，在準買家正式簽約買樓之前，就能夠透過其網上評分系統，預先計算好自己的獲批樓按機會，形容就相當於買樓前，就先為自己的借貸能力做「Body check」，減低買家簽約後未能獲批貸款的機會，此份「Body check」預測按揭獲批核機會準確度超過90%，而且是免費的。

ROOTS上會聯合創辦人楊卓諺（Kyle）表示，網上評分系統相當於買樓前，就先為自己的借貸能力做個「Body check」(余俊亮攝)

開業逾一年 已經收支平衡

ROOTS上會正式推出至今約一年，合共吸引逾1,500個用戶登記使用，當中七成用戶是正籌備買樓的準買家，希望預先計算樓按獲批的成數。最終「扑鎚」透過平台申請樓按用戶，約佔總數的五分之一。

平台正式推出超過一年，公司不會向申請貸款的用家有任何收費，收入來源是向銀行成功轉介個案而獲取佣金。JOE表示現時已經達到收支平衡。目前會先集中發展本地業務，暫時未有融資計劃。目前有考慮將業務拓展至其他買樓相關的服務，如室內裝潢及設計等。