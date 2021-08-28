全球央行年會｜鮑威爾講話欠驚喜　減買債不加息　美元升勢難持續

隨着各國經濟漸見復甦，部份新興國家貨幣政策已由「放水」變「收水」，今年起已經開始陸續加息，包括巴西、土耳其，以及俄羅斯。最近南韓宣布息0.25厘至0.75厘，搶先成為首個加息的亞洲主要經濟國家。由此可見，美聯儲尚未行動，但多國已經準備就緒。



27日（周五）Jackson Hole全球央行年會上，全球關注美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）會否率先宣布美國的「收水」部署，結果一如預期，重申今年開始縮減買債規模是合適的，但明確表示在縮減買債後不會立即加息。



全球關注美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole舉行的全球央行年會發表的演說，或會為美國陳述「收水」的部署，亦將會是全球貨幣政策的風向標。結果，鮑威爾明確表示，今年開始縮減買債規模可能是合適，但縮減量化寬鬆的時間和步伐，並非傳遞加息時間的直接訊號。這意味，美聯儲縮減買債後不會立即加息。

鮑威爾於會上表示，自7月以來，美國就業市場正逐步改善，通脹正邁向局方定下2%的目標。不過，Delta變種病毒進一步擴散，要實現就業最大化仍有很長的路要走。鮑威爾又指，當高通脹持續，並成為嚴重憂慮，美聯儲必然會作出回應，會確保通脹與當局目標一致。

美聯儲主席鮑威爾在Jackson Hole舉行的全球央行年會演說，明確表示在縮減買債後不會立即加息。（資料圖片）

溫灼培：全球央行年會無太大驚喜

聯儲局拒絕宣布「收水」加息似乎已經是市場共識。恒生銀行首席市場策略員溫灼培周五接受《香港01》訪問時指，預計全球央行年會應該無太大驚喜，續指「美國9月即將開學，會否有更多疫情出現，還是未知之數。同時，額外300美元失業救濟金發放的措施亦將於9月底暫停，需時觀察消費力會否轉弱而影響經濟，故此他料美聯儲官員不會在年會上公布『收水』，市場也不會有大震盪。」

溫灼培估計，至少或需待至9月底，美聯儲議息會議才會有更多細節公布，但他估計，即使美國未來「縮表」，料也只會逐步「收水」，「投資者已有共識，料對市場衝擊有限」。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，若新興市場迫於加息，屆時新興市場便有走資壓力。

未來半年新興市場走資壓力增

參考以往經驗，倘美國逐步「收水」，以及市場預期美息將持續向上，資金便有機會從新興市場流走。星展香港財資市場部董事總經理王良享認為，強美元對新興市場貨幣影響會較大。「展望未來半年，環球經濟復甦十分倚賴疫苗接種速度，新興市場缺乏足夠疫苗，接種率偏低。當環球經濟復甦，新興市場表現將會落後，屆時資產相對較不受歡迎。」

故若市場覺得當地經濟欠佳，新興市場資產吸引力將下跌。王良享續指︰「若新興市場迫於加息，以防禦資金流失，只會造成市場投機，屆時新興市場便有走資壓力。」

自周三金管局出招抽走市場過剩流動性，港滙已由7.7826水平轉強。﹙路透社﹚

強美元言之過早

在貨幣政策方面，美聯儲準備「收水」，惟在財政政策方面，仍然處於寛鬆，包括通過一萬億基建方案。美匯近期稍強，於93水平徘徊，但王良享估計，未來或有機會觸及94、95水平，升幅有限，「美國財政赤字會愈來愈高，削弱美元長遠價值。如果美元要恢復強勢，必需等到美聯儲加息，且步伐要穩健，這至少待明年底才能確立。」他補充，美元要上升，其利率必需高於其他主要經濟體系利率，例如高出2厘，才會出現持續升勢。

全球應對美國「收水」，金管局本周亦為應付銀行體系流動資金充裕，銀行對票據的持續需求，增發400億元外匯基金票據。王良享表示，「金管局是次行動為市場釋出訊號，面對美國『收水』，本港有所應對。至少未來美國即使加息，香港也會有準備，反映金管局有密切監察美國收水步伐。」故此，港匯不一定要觸及弱方兌換保證，金管局也可適時出手，抽走閒資以協助穩定港滙。

港滙最新報7.7876，自周三金管局出招抽走市場過剩流動性，港滙已由7.7826水平轉強。