Be@rbrick比名牌袋更好炒　收藏家10倍升值實例　熱潮仲未完？

講到近年全世界最熱賣、流量最高的熊公仔，必定是Be@rbrick。二手玩具交易平台StockX 3月公布了香港地區的交易數據，在今年首2個月，有關美國塗鴉大師KAWS的KAWS及Be@brick產品交易量，按年大增230% ; 在過去一年，消費者對Be@brick的消費額更大增275%，可見其在潮玩市埸的地位。



Be@rbrick是Medicom Toy 2001年推出的產品，轉眼已迎來20週年，但至今仍非常受歡迎，近年炒賣價錢更愈來愈「嚇人」。「正價」三四千元便有交易的Be@rbrick，「閒閒地」可炒高至三四萬元不等。



在旺角兆萬中心售買玩具近30年的「超人玩具」，自Be@rbrick推出後便有一直代理，負責人Sam Wong直言「一開頭仲要同客介紹佢係咩嚟，邊估到而家啲人未睇佢嗰樣，就已經買走咗！」。雖然Be@rbrick愈炒愈貴，但收藏Be@rbrick已有16年的Tansy，均十分抗拒炒賣，即使手中的收藏品升價十倍，仍不為所動，皆因千金難「賣」心頭好！



日本公司MEDICOM TOY旗下BE@RBRICK系列，於2001年8月正式推出。(張浩維攝)

日本公司MEDICOM TOY旗下BE@RBRICK系列，於2001年8月正式推出，至今已20年。典型的Be@rbrick只是一隻無嘴無眼的素體熊仔模型，胳膊、腰部、腿部均可以轉動。Be@rbrick有不同尺碼大細，但身體的比例幾乎一致，香港常見的Be@rbrick尺碼分別有100%（70mm）、400%（280mm）和1000%（700mm），其餘還有50%（35mm）、70%（50mm）和200%（145mm）尺碼。 Sam Wong透露由於港人屋企空間較少，因此400%的Be@rbrick較受港人歡迎。

Be@rbrick之所以歷久不衰，一大重要因素是其熊仔素體模型可塑性極高，不時與品牌、卡通聯乘，例如《Batman》系列、《迪士尼》系列等。憑著無限品牌聯乘和絕不翻製的定律，Be@rbrick面世二十載，仍然有價有市，每隻售價由幾百元至過萬元不等。 「超人玩具」負責人Sam Wong更豪言，「Be@rbrick永遠都會興」，因為其外貌可有無限的變化。

他又指以前較熱賣的Be@rbrick款式大多是品牌聯乘系列，而現在則流行藝術家系列，例如近日的「梵高《星夜》限量版」。他解釋指「而家唔會再有蒙羅麗莎或梵高嘅畫，咁啲人咪轉買依啲囉，又潮又有藝術氣質。」

由盲盒開始 港「鐵粉」擁16年收藏經驗

雖然Be@rbrick近年才突然興起，但早有「識貨之人」在十多年前開始收藏。陳小姐﹙Tansy﹚從中學時期便開始收集Be@rbrick，至今已經接近16年，單單是1000%的Be@rbrick，已經擁有30、40隻，而400%和100%等體積較細的，更是不計其數。

Tansy憶述，自己首次接觸Be@rbrick，是在旺角皆旺商場閒逛，無意發現Be@rbrick的盲盒，當年只需20元一隻，她為滿足好奇心，自此踏上「不歸路」，「自從抽完第一隻，上咗癮！為咗抽到隱藏版同特別版，我嗰陣時每個月使幾百蚊咋。」

Be@rbrick盲盒一盒有24隻，大多商戶會拆開散賣，讓買家自行抽盲盒。不過，Tansy開始發現逐一抽盲盒之下，「抽極都抽唔到隱藏版和特別版」，她便懷疑不少商舖早已「抽起」隱藏版和特別版。自此，她決定不再散買盲盒，索性原盒購買。

炒風強勁 贈品亦「有價有市」

「入門級」的盲盒很快便無法滿足Tansy的收藏慾，她分享自己第一隻400%的Be@rbrick，便是「The Beatles Apple」，十多年前只售400元，訂金只須200元。時至今日，一隻400%普遍售價達1,080元，一般需付500元訂金。

Be@rbrick愈賣愈貴，加上近年炒風冒起，有些款式根本無法正常訂購，只能夠「食炒價」買入。Tansy 唯一「食炒價」便是近年推出的蠟筆小新400% Be@rbrick，由於新推出之際沒有把握時機搶購，加上蠟筆小新是她最喜歡的卡通人物，故最終「硬食」炒價，花約3,000元買入一隻零售價僅9,680日圓、折合約730港元的蠟筆小新400% Be@rbrick。

Be@rbrick Coco Chanel 1000%的款式在二手玩具交易平台StockX最高出價達 11.6萬元 （StockX網站)

在「食炒價」的同時，意味。Tansy手頭上的收藏品價值亦悄悄升值。在她的云云收藏當中，目前市值最貴的Be@rbrick，便是Toy Story Woody and Buzz 1000% 款式。早年她以約6,000元買入一對，但今天炒價已攀升至逾4萬元，升幅足足跑贏一些名牌手袋！

Be@rbrick的狂熱，就連免費的贈品都變得有價有市！Tansy分享到自己認為最有紀念價值的Be@rbrick，是只有LEGO人仔大小的「Lancome Paris 」100% 的Be@rbrick。她指該隻Be@rbrick是多年前朋友購買護膚品後的贈品，朋友見她有興趣便送給她，從沒想過當天的免費贈品，今日竟可炒至3,000元！

不過，即使是升值數倍的Toy Story款式，還是市價達3,000元的「免費」贈品，Tansy明言自己不會貿然放售。她解釋指，「怕賣咗，以後就買唔返，更唔會用高價買返佢返嚟。」她認為，Be@rbrick熱潮只是剛開始，預計這股熱潮至少會持續多幾年，一隻400%的Be@rbrick隨時升多幾倍。

+ 4

炒賣純屬「泡沫效應」 高價或因「假成交」

今年Be@rbrick炒風驚人，不少日本限定款和藝術家系列被炒至六位數字。 Be@rbrick之所以突然炒起，或多或少與疫情有關。疫情爆發前，Be@rbrick發燒友可親身飛往各地購買，而現時只可靠水貨購入日本限定版，導致Be@rbrick愈炒愈貴。

Tansy指，去年全球爆發疫情，令大家無法到日本或外地購買Be@rbrick，導致最近1、2年愈炒愈貴。她更以Be@rbrick聯乘CHANEL為例，起初只需1.8萬元便可入手，現在1隻已炒價逾18萬元。現時，Be@rbrick Coco Chanel 1000%的款式在二手玩具交易平台StockX最高出價達11.6萬元，而8月13日在平台上錄得的成交價更高達14.8萬元。

另一邊廂，Sam Wong對Be@rbrick近年炒價高昂表示「不可思議」，又認為KOL和名人拍照上傳社交平台就能「谷價」。他揚言，這只是人為造成的「泡沫效應」，「跟泡沫走，遲早一日玩完」。憑著近30年賣玩具的經驗，他指根本香港市場無可能如此龐大，「香港邊有可能落到2萬隻1000%的Be@brick！5000隻其實市場已經好飽和，所以成件事好泡沫！」

Sam Wong批評現時市場並不健康，不少人買Be@rbrick只為投機，「真正嘅收藏家佔而家市場一半都冇」。他更指，有不少炒家聘請「排隊黨」買貨，「出面門口大把公公婆婆、甚至流浪者睇住我哋幾時有貨擺出嚟。」 除了疫情令Be@rbrick愈炒愈貴之外，Sam Wong認為其中一個原因與「造市」有關，當中手法其實非常容易，只要賣家在網上假成交，便能造出「高價」成交。

有貨未必賣 籲慎防網店騙案

為免真正的「發燒友」、收藏家未能買到心頭好，「超人玩具」有錢都未必賺。Sam Wong豪言，即使個別Be@rbrick價格炒高，但該店「有貨都唔賣」，避免貨源落入炒家手中，令一眾愛好者「硬食」炒價，便宜了炒家。 該店更要買家購買前要回答問題和出示該店特制的卡，慎防有假買家。

他預料，未來1、2年繼續存在「泡沫」，但疫後炒價或不再如此誇張，但並不會消失。他又籲若非投機者，玩家應買自己喜歡的款式，以免「泡沫爆破」後損失慘重。

Sam Wong又透露，Be@rbrick興起後出現了很多騙案，當中包括「交訂金後賣家走數」、賣假貨等。他更指不少網店根本是假店，建議大家見貨先好買。Tansy 仍提醒消費者購買Be@rbrick時需留意盒上的貼紙是否完好無缺，以及必須面交以防買入假貨。