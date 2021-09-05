個股績後回購大檢閱　散戶跟「搭順風車」？　專家：短期趁機食糊

踏入9月，不少公司經已發布中期業績，除了讓一眾投資者了解上半年的「成績單」外，也有部分公司著手回購，當中一些更「打開口牌」，表明回購若干金額或股份數目，例如渣打集團（2888）、日清食品（1475）。



8月港股大震盪，驟看部分進行回購的公司，股價都得以提振，投資者又能否「搭順風車」，跟隨公司回購的腳步賺一筆呢？第一上海首席策略師葉尚志認為，若然公司因股價累跌不少而回購，大多數是短期受負面因素困擾，籲投資者要關注基本面為主。



《香港01》綜合業績期後一些上市公司有關回購行動的公告，其中有個別公司已經在業績公告中，又或另行發公告，表示將會進行回購。

一般而言，公司會選擇在股價較低時，在沒有更適合的投資之下，運用多餘的現金回購公司股票，穩定股價之餘，又可以透過註銷股票增加股東回報。

騰訊公布中期業績後，於8月19日起至月底已進行回購7次。（資料圖片）

騰訊績後月內7次回購

提到近日成功透過回購穩定股價的公司，不得不提股王騰訊（0700）。騰訊自8月18日公布中期業績後，於19日起至上月底已進行回購7次，涉及133.2萬股，價格介乎412.6元至478.2元，估計涉及5.9億元。

自回購行動開始後，騰訊由8月20日低位412.2元，逐步攀升至8月31日收市價481.2元，低位累升達16.7%。而參考過去騰訊的回購歷史，一般在回購後的三個月錄得升幅。

有關騰訊回購分析 詳見：

騰訊3億元回購能護價？ 沈大師：此舉非無敵 股價視乎內地政策

日清食品認為，公司股價顯著低估了公司之表現、資產價值及業務前景，因此決定在公開市場回購不超過1.07億股股份。（資料圖片）

回購非折讓股「專利」

至於股價長期出現折讓的公司，或傾向不時進行回購，穩定市場信心。其中，市帳率（P/B）只有約0.43倍、資產淨值達每股112港元的渣打集團（2888），在8月3日的中期業績公告中，公布一項新的股份回購計劃，並將於短期內開始進行回購，隨後註銷價值2.5億美元的普通股。據統計，整個8月渣打集團合共回購逾2,500萬股，作價介乎4.402英鎊至4.682英鎊，回購金額涉及約1.13億英鎊。

不過，回購並非只是折讓股的「專利」。資產淨值僅3.6元、市帳率達1.5倍以上的日清食品（1475），在8月30日宣布，由於董事會認為，公司的交易價格水平顯著低估了公司之表現、資產價值及業務前景。因此公司決定在公開市場回購不超過1.07億股股份，相當於已發行股份總數之10%。董事會建議，股份回購會由內部資源撥付，總金額最高為1.2億元。

日清食品於8月30日中午後公布業績，當日最低位5.1元，相隔4個交易日，一度高見5.76元，累計升幅高達12.9%。

《香港01》綜合近期宣布回購計劃的公司及其股價最新表現。

SaaS股、藥股趁價殘 密密回購

值得留意的是，近月個別板塊表現疲弱，當中包括SaaS股及醫藥股，亦紛紛宣布回購計劃。其中，SaaS板塊的龍頭股微盟集團（2013），宣布於8月19日至11月18日期間，行使股份購回授權，以不超過10億元的金額於公開市場適時購回股份。

百融雲創（6608）在績後亦宣布繼續進行回購，根據股份購回授權，公司獲准購回的股份最多佔於6月16日已發行股份總數的10%。董事會宣佈擬於禁售期後繼續動用股份購回授權及進一步於公開市場購回B類股份，計劃使用不多於3.11億元購回股份，從現有可動用現金儲備及自由現金流量為購回撥付資金。

聯易融科技（9959）公布，截至8月30日，公司已根據股份購回計劃，以約1.39億元，購回合共1,168.1萬股B類股份。董事會表示有意繼續利用股份購回授權，於8月31日起於公開市場進一步購回B類股份，以最多6.38億元資金可用於建議股份購回。

醫藥股方面，雲頂新耀（1952）、先聲藥業（2096）分別宣布以1億元及2億元回購公司股份；三生製藥（1530）亦宣布根據購回授權，購回最多2.54億股，即於股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

第一上海首席策略師葉尚志認為，回購是公司對前景抱有信心，是長線的利好因素。（資料圖片）

葉尚志︰回購僅提振信心 不一定可「起死回生」

第一上海首席策略師葉尚志認為，公司進行回購主要有兩個原因，第一是因為股價長期折讓；第二是短線跌幅較大，故出手穩定市場信心。對於上述一些科技股進行回購，他傾向相信原因是後者，因近期股價表現不理想，觸發公司進行回購。

雖然個別股份宣布回購後，股價有所支撐，但葉尚志強調，回購只是其中一個參考指標，同時要視乎公司回購金額之多少，建議投資者著重更多於公司業績方面，認為回購只有助提振市場信心，並非可以令股價「起死回生」。

他續指，正如上述一些科技股，股價累積一定跌幅後便進行回購，這類型的公司多數是短期受到不利消息影響，故此仍然有一定隱憂，回購對短線作用有限。然而，葉尚志認為回購是公司對前景抱有信心，傾向是長線的利好因素。

長實集團不時獲李嘉誠基金會增持。（資料圖片）

譚紹興：大股東增持 更值得留意

投資者學會主席譚紹興同樣認為，投資者要留意回購規模的大小，若然是騰訊持續回購達一定金額，對股價有正面作用，但要留意有機會股價回升一定程度便會停止回購；至於一些平時成交額較少的公司進行回購，亦有可能刺激股價短線向上，但當停止回購後，上升動力亦會隨之消退。

譚紹興認為，由於部分公司已經開始進行回購，部分股價已經回升，投資者不宜盲目追入。相反，由於回購一般在業績公布後一個月完成，而且回購完成後支持力度減弱，「之前滙豐﹙0005﹚做完回購就落返嚟」，故建議有貨者在未來一個月內趁機「食糊」。

另外，除了關注公司回購之外，譚紹興認為業績期過後大股東或管理層增持股份更值得留意。他舉例指，中國生物製藥（1177）資深副主席兼執行董事謝炳日前斥資1.01億元，增持1,500萬股，持股量由8.49增至8.57%。由於大股東增持是「自己錢」，對股價的提振作用或比回購更高。