團結香港基金黃元山：全世界都數碼化　數碼港元長遠推動金融創新

全球加緊央行數碼貨幣（CBDC）的部署，已有86%的央行啟動CBDC相關研究。團結香港基金表示，本港作為傳統金融中心，也可積極探討「數碼港元（e-HKD）」，以保持競爭優勢，迎接數碼時代的來臨。



團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山表示，「做任何建設前，都是基建先行。CBDC是未來數碼金融時代的重要金融基礎設施，推動智慧城市發展。做好CBDC這件事，要有遠景、有策略，故提倡數碼港元的使用。全世界都數碼化，金融業也不例外。故本港都應做好準備，迎接數碼機遇。」

黃元山表示，本港都應做好準備，迎接數碼機遇。﹙江麗琦攝﹚

中國的數字人民幣相關研究項目在世界處於領先地位，本港亦不算落後，批發型CBDC研究項目始於2017年，零售型CBDC研究項目（即謂「數碼港元」）也在今年年中啟動。數碼港元研發並不是為了取代現金、信用卡等現有支付方式，而是完整本港的支付系統，為市民提供安全及創新的支付新選擇。

雙幣電子錢包 鞏固本港財富管理中心

團結香港基金由零售型CBDC、批發型CBDC和整體管理架構三個層面，共七大方向入手，探討如何透過CBDC增強香港與大灣區及周邊國家或地區的互聯互通，發掘資本市場新潛力。

水志偉指出，要加快數碼港元的落實，較有效的方法是公私營合作。﹙江麗琦攝﹚

在零售層面上，有三個方向值得探討，包括制訂零售支付策略，為市民提供更便利、穩健和完整的支付體系。該基金助理研究總監水志偉指出，「在零售支付策略的框架下，要加快數碼港元的落實，較有效的方法是公私營合作，優化市民電子支付的體驗。」

長遠而言，數碼港元的應用，可望為金融科技生態提供公平的競爭環境，推動金融創新。至於面對跨境零售支付方式，本港不妨構想雙幣電子錢包，除了方便市民作跨境支付，亦可望為大灣區提供更靈活的投資選擇，長遠打通現有的深港通、債券通及未來的理財通、保險通，有助鞏固本港財富管理中心的地位。

數字資產更可應用於傳統上難以交易的資產，如藝術品，創造新投資機會。（倫敦國家美術館）

數碼港元 創造新投資機會

至於批發層面，團結香港基金研究員陳穎茵指出，「積極探討批發型CBDC在金融行業的使用場景，為香港發展數字資產交易做好準備。值得一提的是，數字資產不僅可以用於傳統資產，如債券、基金等，改善交易流程，提升市場流動性。數字資產更可應用於傳統上難以交易的資產，如藝術品、房地產等，創造新的市場價值和投資機會。」同時，以打造本港為批發型CBDC中心的遠景，本港可從中發揮作為主要中間人的優勢，推動人民幣國際化。

在管理架構層面上，本港可參考英國、日本等地的做法，建立CBDC發展聯合督導小組，以及制訂數字金融發展策略，考慮法律法規框架、風險防控等不同因素，推動生態系統的整體協同發展。