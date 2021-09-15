三大工業邨近飽和　工總查毅超憂土地問題︰到時先規劃起唔切！

香港近年大力發展「再工業化」，地從何來是老掉牙的問題。本港目前有三大工業邨，分別位於大埔、將軍澳及元朗。三個地方各有分工：大埔專攻精密製造及醫療用品製造中心；將軍澳為先進製造業中心；元朗發展成微電子中心，並由科技園公司主理。



基建設備初步齊備，政府亦有推出多項資助措施，如研發開支扣稅、招聘人才時享薪酬及培訓津貼等，「天時、地利、人和」似乎齊備，身兼科學園董事局主席及工業總會主席的查毅超，接受《香港01》訪問時就直言，不擔心推行「再工業化」時的資金及人才問題，惟土地問題卻令他擔憂！



工業總會主席的查毅超指，港發展「再工業化」，也避不了「土地問題」。（梁鵬威攝）

查毅超指，今天政府提供的資金鏈已涉及不同層面，「由研發、製造，再到市場推擴，有晒成條資金鏈，你識得用，其實係做到嘢。」人才方面，政府亦推出「研究人才庫」，為聘用相關員工提供最多逾3萬元的津貼，笑言若果企業覺得計劃「幫到手」，理應自行額外提供房屋等津貼以留住人才。

惟與房屋供應一樣，土地問題亦困擾著製造業。查毅超透露，將軍澳的先進製造業中心將於明年落成，出租率已達五、六成，亦有多間企業有意進駐，反映先進製造中心是有需求，「下年（出租率）會唔會已經爆？都未定，大部分新科技、新工業，佢哋喺科技園或者唔同地方研發咗一啲嘢，係會返香港（製造），呢一種就係先進製造業的『再工業化』。」

將軍澳為先進製造業中心早在2015年已經「拍板」要興建，但要等足7年，明年四月才落成。（科學園圖片）

先進製造業中心 恐等足8年

值得留意的是，將軍澳為先進製造業中心早在2015年已經「拍板」要興建，但要等足7年，明年四月才落成，「拍板前仲要大家討論、諮詢，都要一年，出得嚟變8年，由冇到興建出來，一件事要8年。」至於元朗工業邨將舊廠房改建成微電子中心，由諮詢、改變用途到落成，都要等足三年。

目前三個工業邨使用率逾9成，「吉嘅地十隻手指數得晒。」他指業界及科學園正研究，包括邨內企業如何升級轉型，又或按機制交回部分工廠面積，以善用土地資源。不過他擔心，隨著政府近年大力投放資源於「再工業化」，廠房需求勢必大增，屆時才規劃的話會變得太遲，「生物科技、微電子工業、食品加工、中藥、環保，呢類工業會一路蓬勃，你係邊度搵先進工廠出嚟？依家唔開始諗，8年、10年後，到時先起？起唔切！」

若果政府再不加快規劃，後果會是什麼？查毅超坦言，不排除會將部分生產線搬到周邊國家或地區，「實在我立場，香港工業，先進、創新製造的再工業化，當然想呢類企業留喺香港。」