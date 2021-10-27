專訪｜12蚊一個熱狗餐　全場梳化「任坐」　IKEA三大揭秘

行過IKEA，即使不會進内買家品，亦會忍不住買熱狗、肉丸，大快朵頤！的確，這家老牌瑞典居家用品零售巨企，著實有不少經營「特色」——傢私店賣熱狗和雪糕，到迷宮般門市布局，再到梳化、床變顧客「睡覺勝地」等。對此，IKEA香港及澳門區市場總監李超誠逐一解答，他稱︰「我們希望大眾知道，IKEA一向是很有趣而且充滿驚喜的公司！」



揭秘一、「食完再購物」客佔五成

李超誠指出，公司的宗旨是提供價格相宜的貨物予顧客，因此無論是食品或是家品，都希望以優惠價格出售。確實，在香港想吃到12元一個的熱狗套餐，相信除了IKEA，都很難有店鋪能夠滿足到。「全球一定會有熱狗餐，而且一定是以市場最低價作定價！」

現時，IKEA食品佔整體商品約兩成，以一間標準的大鋪來說，共分為三個部分，分別是提供堂食的餐廳、提供外賣食品的美食站，以及IKEA的食品超市「瑞典美食廊」。李超誠認為售賣食品可增加顧客每天都來購物的機會，令他們在逛街途中考慮店内的其他商品。

李超誠透露，餐廳收入佔總營業額約一成，而純粹來用餐的顧客佔一成，但在餐廳後進食後再到店内購物的顧客則佔5成，可見IKEA餐廳在整體業務擔任了一個重要的角色。

IKEA的冷藏食品選擇豐富。（歐嘉樂攝）

問及那些食品是「例牌」，李超誠稱，熱狗和心pizza都是是瑞典人很喜歡的小食，因此IKEA選擇把這些食品都納入餐單。而為了推廣瑞典文化，IKEA的食品種類分成兩個部分，分別為全球固定菜式，即香草三文魚及肉丸，以及按照地區所設定的季節性食品。「香港是一個中西合璧的城市，早前我們曾經推出佛跳墻、炸餃子等。」

既然全球都有IKEA「名物」肉丸，那麽味道又會否按照不同地區而調教呢？李超誠表示其實店内食品煮法不算複雜，因此都是由本地廚師坐鎮，「全球所有分店的固定菜式，味道都是一模一樣的，因為分量和材料都是一致，保留瑞典傳統風味。」

IKEA食品佔整體商品約2成。（歐嘉樂攝）

揭秘二、10萬呎「迷宮」原來有捷徑

逛IKEA是不少一家大細的消閒活動，但不少人都表示經常迷失在IKEA這個10萬呎「迷宮」裏，早前有報道指，IKEA外國分店正嘗試新的門店形式，讓顧客購物不再走「迷宮」，香港的分店又會否同步進行改革？

李超誠表示笑言將來即使再開標準面積的分店，亦不會失去「迷宮」這個設計的，「逛IKEA是很多市民的家庭活動，我們亦不希望客人會錯失每一項產品。﹙其實﹚我們荃灣店都有shortcut（捷徑）的，你們嘗試發掘一下！」他指不同分店都有很多指示牌，或許顧客「有時未必睇得到」。

大埔新店不再是「迷宮」了。（歐嘉樂攝）

揭秘三、變身「星巴克」 梳化「任坐」

相信每個人在IKEA必定會看見不少情侶、老人家、大人細路，或依偎或攤坐在梳化上休息、聊天甚至在床上睡覺，對於這個情況，李超誠幽默地表示「首先感謝市民覺得IKEA是個安全又舒適的地方」。

客人如果沒有影響其他人，公司並不會抗拒他們坐在店内梳化上。（歐嘉樂攝）

他指為顧客創造了一個舒適的購物環境感到驕傲，而客人如果沒有影響其他人，公司並不會抗拒這個情況出現，當然這不等同鼓勵。「你去某些咖啡店也可以坐一整天，但當有很多人等位地時便要讓出位置，客人與職員能夠互相尊重便可，問題其實不大。」