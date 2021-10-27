專訪｜包船應對全球供應鏈失衡　IKEA︰運輸成本上升　惟不會加價

IKEA的貨物產地多元，例如有越南、馬來西亞以及中國内地等，均是依靠航運送抵本港。惟全球供應鏈問題困擾著業界，各個港口的擁堵情況導致貨櫃不斷加價，運輸成本節節上升。香港及澳門區市場總監李超誠表示公司今年營運成本最少會上升5%，惟目前未有加價的打算。

本年3月「長賜號」（Ever Given）航行途中在蘇彝士運河擱淺，當中亦包括IKEA的貨物。（歐嘉樂攝）

現時IKEA在亞太區有3個分流中心，分別位於上海、馬來西亞以及澳洲，世界各地的貨品會先運送至這些分流中心後，再發放給不同分店。

香港貨品由上海運送 曾斷貨2個月

「馬來西亞分店會發貨給所有東南亞的IKEA，而澳洲則會供給紐西蘭等，香港的貨品有5成是來自上海分流中心，至於較大件的家具，亦會從大連、浙江、廣東等地方送過來。」

全球供應鏈困擾著業界，各個港口的擁堵情況導致貨櫃不斷加價，運輸成本節節上升。香港及澳門區市場總監李超誠憶述道，8月香港港口『塞到爆咗』，「但船是不會等的，他們會直接駛去新加坡，因此我們的貨物便不知道何時再回來。」

本月中旬初，外媒報道指IKEA各國的庫存不足，而不少顧客訂購了的家品又因為運輸問題只能堆放在倉庫內，尤其是英國的情況最為嚴重。

IKEA的貨物產地多元，例如有越南、馬來西亞以及中國内地等。（歐嘉樂攝）

缺貨問題持續縈繞著IKEA等跨國巨企，9月初公司終於宣布未來會有包船與自購船舶的計劃，以對抗這個前所未有的挑戰。

李超誠表示港口堵塞是個連帶問題，一個塞就會導致一整批貨的延遲送達。「斷貨最長的時間有1至2個月，貨品便會暫時下架。」他笑指絕不會有訂了貨卻遲遲未到貨的情況出現，「我們是很公道的公司，只賣現貨，不賣期貨呢！」

未來有機會在歐洲設廠 公司不打算加價

缺貨問題持續縈繞著IKEA，上月初公司終於宣布未來會有包船與自購船舶的計劃，以對抗這個前所未有的挑戰。被問及這些船舶會否供香港所用，他指其實所有運送至香港的貨物都要運經上海，因此船舶的航程都是非常流動，但「仍然不夠用」。「由於全球供應鏈在短期未必能恢復，公司有意在歐洲設廠，但這只是很初步的構思。」

貨櫃短缺加上航線堵塞，隨之而來必然是營運成本的增加，李超誠表示公司今年營運成本最少會上升5%，「全部都係由於運輸成本增加！」惟他表示公司未有加價的打算，決心跟市民「共度時艱」，在營業成本上開源節流，惟強調不會裁員。「公司寧願自己承受額外的運輸開支，也不想把壓力轉嫁至消費者以及我們的員工。」