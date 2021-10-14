無一間央行願加息！　王良享料美債息明年才見2厘　美元今年近頂

美聯儲最新公佈的9月會議紀要，進一步穩固「漸進式縮債」的預期，紀要表明，該局最早可能在11月中旬開始縮減每月資產購買量。

距離美國可能縮表，還有一個月，但市場已有不少「異動」，如美債息上揚、對通脹失控之聲此起彼落，甚或有儲局官員促做好加息準備。就此一連串問題，《香港01》找來星展香港財資市場部董事總經理王良享發表看法。

王良享認為央行對縮減資產規模都非常小心，甚至不願這樣做。﹙資料圖片﹚

美債息︰今年或升至1.8厘

美國「收水」之聲漸隆，美債息也開始反應，10年期美債息曾抽上1.6厘，創6月以來新高，市場關注升勢持續多久。王良享表示，他整體看漲美債息，但認為今年內未必會升至2厘水平，「過多6個月就有機會！」

他解釋，美國經復甦速度為全球最快的國家，因此美國10年息在1.5厘以下是被低估，加上美國央行資產充足而有「惰性」，導致債息偏低，「從2008年美國開始做QE，央行對縮減資產規模都非常小心，似乎亦不願意﹙這樣做﹚，形成美國長期實際利率偏低，甚至跌至負數（現為-0.9%）。這現象令股市、樓巿漲，推動財富效應，間接支持消費，聯儲局已經非常習慣此循環，不敢輕易大刀闊斧去做縮表退市。」

王良享續指，即使中國企業債券違約風波不斷、美國國債上限或不能通過，對於美債息走勢影響亦不算大，「美國復甦速度雖快，惟接種率未達標，只有56.8%，近期債息升的原因很大可能是因為通脹，但預計今年最高只會是1.75至1.8厘。」

油價近日發期大升，惟王良享估計今年有機會已經觸及頂部。﹙資料圖片﹚

油價︰今年已到頂

近期油價屢屢被推高，已有美國官員呼籲產油國採取更多行動支持經濟復甦，而王良享亦估計油價今年有機會已經觸及頂部。

他表示美國原油供應減少，有充足的原因要掘新井；而中國向來大力壓抑原材料、商品等價格，顧及供電情況，措施或會更寬鬆；歐洲天然氣雖然短缺，惟長遠來説不會依賴價格昂貴的石油，俄羅斯亦於近日表示會考慮增加市場的潛在供應。「油價若要持續高位，需求必定要非常殷切，惟不同國家已因油價的上漲而作出相應的應對。」

WTI原油期貨已經升穿80美元，為14年10月底以來最高收盤價，而倫敦布蘭特期油亦屢創新高，一度升穿84美元。王良享預料部分期油會有輕微上調，「估計WTI年底前的價格水平為75至84美元；布蘭特期油則為75至88美元。」

美國就業市場還存在著很多不確定因素，且央行也不願意加息。﹙資料圖片﹚

王良享：「沒有一間央行願意加息」

油價上升，或令通脹升溫，又會否促使央行加息？王良享認為，聯儲局主席鮑威爾在8月尾表示美國或會在今年開始縮減買債，但強調並不表示要加息。 至於為何要分割兩者的關係，王良享表示由於美國就業市場還存在著很多不確定因素，例如女性就業率減少了很多，「她們會擔心疫情而不敢當保姆、服務型行業等。」

但王良享直言︰「沒有一間央行願意加息！」雖然亞洲有部分國家加息，但啟示性未必很高，他稱︰「這些國家的資產類別太少，房價在過去一年不斷飆升，消費者物價指數上升的幅度亦大。美國、中國、歐洲、日本等都不想加息，回收流動性是因為 『水浸』！」

王良享認為，美匯指數會升上95.6左右水平，但今年已經差不多到頂。﹙資料圖片﹚

美息︰儲局有意推遲加息

至於美國何時加息，王良享認為要待6至9個月之後，視乎經濟回復情況才能有所得知。去年聯儲局將政策目標改為「平均通脹目標」(Average Inflation Targeting)，即是當通脹低於2%通脹目標的一段時間，聯儲局將容許其升超過2%。「這次調整目標是由於當局認為過往幾年加息太倉促，因此未來加息步伐很大機會會較以前更審慎和更慢。」

王良享又指，美國由09年至今已經是第12年QE（量化寬鬆），惟通脹只在其中1年内上升至2%以上，可見美國的通脹水平有長期下跌的現象，「我認為美國有意把通脹調高，而其經常指通脹高只是一個短期現象，這只是一個推遲加息的藉口。」

美元︰今年差不多到頂

談及美元，市場看美元指數時偏向側重歐元及日元，惟兩種貨幣政策跟美國背馳，美國宣布11月時間已經開始減少買債，歐洲亦有相應措施減低買債速度（緊急抗疫購債計劃），但市場有傳央行若然停止這個計劃，反而會加劇恆常買債額。「短期會拖低歐元，歐洲疫情對其經濟影響不大，因為他們所採取措施是比較保守。」

王良享表示，長期息率和美匯指數的相連性未必直接相連，反而是歐洲及日本政策對美元走勢影響更大。「歐盟的7,500億疫情復甦方案在去年7月已經達成協議，但今年還未分派，導致會拖低歐元。日本態度亦非常明顯，在短期內不會撤出QE，日圓下跌速度加快。」

ICE美滙指數現在94水平徘徊，王良享認為，美匯指數會升上95.6左右水平，但今年已經差不多到頂。「去年市場有傳美元會跌3至4成，當時美匯指數跌至88.5元上下水平，預計最多大概反彈一成，因為美國財政赤字嚴重，而貿易赤字亦攀至歷史新高，雖然不會即時影響美金走勢，但長遠來說是會影響美金價值。」