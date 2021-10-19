「股東價值至上」已過時　上市公司商會︰企業做好ESG　回報更高

「股東價值至上」，或許是過去數十年來投資者最為著緊的概念，一間上市公司的管理層，理應在法規許可範圍內，利用各種資源及手段，為公司及股東爭取最大的利益，管理層的能力，好多時就決定公司價值。



然而，近年盛行環境、社會和企業管治（ESG），如提倡企業亦需肩負「減排」、實現「碳中和」，以及回饋社區等責任。香港上市公司商會總幹事黃明偉接受《香港01》訪問時亦認同企業要更多關心環境及社會問題，直言「企業不再唯利是圖係一件好事！」



黃明偉認同企業要更多關心環境及社會問題，更直言「企業不再唯利是圖係一件好事」。（李澤彤攝）

ESG日趨流行，黃明偉認為「股東價值」不應是企業的唯一價值，管理層思維要改變，「以前係利益最大化，有時為咗利益做多咗少少，破壞環境……個心態係咁樣，依家要擺番過嚟，始終會搵到個平衡點，唔係話企業唔需要理會股東價值，中間要有平衡。」

一枚硬幣有兩面，企業負起社會責任，同時亦要支付更多的成本，例如工廠需要更換更先進節能的機器；發展商建屋時亦要思考如何增加綠色能源的使用。黃明偉說，推動ESG的確會影響公司短期利益，但長遠而言卻有不少好處，創造「雙贏局面」。

氣候問題影響日趨嚴重，Shell等石油企業，不時成為環保分子的攻擊對象。（AP，資料圖片）

ESG指數跑嬴恒指

首先做好ESG是可提升企業聲譽，他指企業要「睇長遠一啲」，以廠商為例，有部分歐美的客戶十分重視公司的ESG程度，會視乎生產過程是否對環境友善，以及員工福利等，去決定是否將生意交予企業，「如果做咗呢啲嘢﹙令﹚企業有好聲譽，就有更多人去買產品或者使用服務，咁你都會賺咗，只係時間攤長咗。」

其次是受到投資者青睞。黃明偉指，過去基金等都有推行責任投資（Responsible Investment），涉及軍火、賭博及色情等未必會沾手，現時進一步加入ESG，「而家如果有啲行業（ESG）做得差，基金都要諗過。」的確，現時市場更多留意有關「ESG」概念股，黃明偉指出，過去五年恒指升幅近三成，期內恒生ESG50指數升幅卻逾四成四，「小股東開心有錢賺，繼續買；公司以後集資亦都容易一啲，最終對股東都會有利。」

「綠色信貸」成本較低

惟對企業而言，一切都是「錢」，據港府引述的數據，中國冀於2026至2030年期間逐步減少煤炭消耗，並於2060年前實現碳中和的目標，預計所需的綠色低碳投資便超過百萬億元人民幣，因而衍生出「綠色金融」：企業可通過發行「綠色債」，或向銀行借貸，若指明資金用作環保及應對氣候變化的項目，信貸成本會較一般貸款低。

黃明偉指，目前基金等二級市場，就有逾35萬億美元投資在與ESG有關的企業及項目，預料2025年規模將達53萬億美元，由於銀行及投行亦有ESG的規範，對他們而言若果借錢予一間ESG做得好的企業，即使利息收入減少，但兩者達至「互惠互利」，可帶來良性循環。

冀建立生態系統 讓企業更好「說故事」

但何謂ESG好的公司呢？近年聯交所加強有關ESG披露，要求上市公司針對ESG作出更多的披露，包括要為企業以科學方法，評估氣候變化對企業影響，以及定下各項目標。黃明偉認為， 一份好的報告，應該要公正、具透明度及目標是可持續性，「一張圖勝千言，ESG係好人性，數字冷冰冰，用多啲生動方式去表達、去帶出你嘅故事，一間公司點去連結周邊嘅人、事，好似講故仔咁講出嚟做。」

惟中小型企業未必有足夠資源去應付新的指引，他希望當局可以「唔好行得咁快」，待企業有時間適應。另一方面，業界亦要建立一個生態系統（Ecosystems），當中包括顧問、分析以及投資等專才，惟目前只是剛起步，「有人要識得做顧問服務，幫手寫報告；分析師識得去分析；評級機構要幫手評級，等基金經理可以評估間公司做成點，全部都係System入邊的參與者。」

上市公司商會於周三（20日）舉行「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」。（李澤彤攝）

建立了一個建全的生態系統後，隨了更有效監管及引導資金，亦可避免企業通過「漂綠」（Greenwashing）的方式去應付，「不過你呃得人幾多次？借畀你，但你唔兌數，市場有機制懲罰你，下次唔借畀你，更有可能影響埋你之後的信貨。」

因應「十四五」規劃及聯合國氣候氣候大會，香港上市公司商會於周三（20日）舉行「環境、社會及管治與綠色金融機遇論壇」，黃明偉相信，針對環保、氣候等問題將有更多的新局面，預料會有更多減排等目標及規管出台，亦代表更多的資金將導向ESG項目，希望藉論壇提醒業界要做好準備。