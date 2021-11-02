洪灝專訪｜港股反映過去非未來　今年料已見底　惟長線寧揀A股

港股今年初在一眾新經濟股帶動衝高，突破31100點水平，但隨著中國收緊各行各業監管，恒指由高位掉頭反覆累瀉逾7000點。單計今年第三季，恒指便大跌逾4000點，創去年疫情爆發初期以來表現最差的一季。



不過投資者亦無須過度悲觀，交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝接受《香港01》訪問時表示，港股多年來處於大型波動市，今年應已見底部，明年目標離不開最多32000點。板塊方面，雖然新經濟股的估值回到較吸引的水平，但他仍對個別公司抱有質疑，反而更看好A股未來的行情，認為不少具有長遠增長的概念板塊都在A股上市。



港股今年第三季創出自疫情以來最疲弱的一季，部分新經濟股屢創新低，內房的資金流短缺、債務危機亦引起市場恐慌情緒。踏入10月後，港股更創出今年新低，遠遠大幅落後於A股和美股。

港股10月初低見23600點水平，創今年新低，恒指估值逼近歷史低位。（資料圖片）

港股估值達歷史低位

港股自月初觸底後，隨即從低位反彈逾2000點，市場氣氛轉向樂觀。交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝認為，恒生指數今年底部已見，估值達到十分便宜的水平，港股PB低於1倍，過去二十年只有出現4至5次這樣的低水平。

不過洪灝指出，「平唔係買嘅原因」，過去一段時間房地產受中央監管，資金流出現問題，令內銀壞賬上升，從而影響其盈利表現。除了內銀、內房表現不濟，洪灝認為當大市氣氛轉弱時，連同一些不受內房問題影響的行業，亦因為整體悲觀情緒而受拖累，投資者更應把握機會尋找這些被低估的公司。

洪灝特別提到快手（1024），認為其已經達到一定規模，但仍然未能錄得盈利，「燒錢」模式教人質疑。（資料圖片）

新經濟靠「燒錢」買流量不管用

那麼新經濟股在過去大半年持續處於調整狀態，又是否值得趁低吸納？洪灝則認為，在港上市的中國新經濟公司有別於外國的新經濟，不少中國新經濟公司的經營模式都是「靠燒錢換流量」。洪灝特別提到快手（1024），收入、市值規模已經達到一定水平，卻仍然無法錄得盈利，「試問佢幾時先賺到錢？」

洪灝對於中國的「新經濟」股，頗有意見。他形容快手只是另一個YouTube，美團（3690）只是餐飲快遞。「外國嘅新經濟上晒天空，衝上宇宙。我哋就係快遞小哥，呢張單18分鐘唔得？用人工智能要減到15分鐘囉！」

隨著今年中央加強對反壟斷的監管，洪灝認為對平台公司已經沒有太大祈盼，相信美好光景已經消逝，以前利用多輪融資的資金購買流量的方法，未來亦不再管用。洪灝更指出，國家主席習近平近期表示要避免「內捲」和「躺平」，而平台公司的成功正正是來自勞動力的減少，中央是不允許這種破壞社會風氣的盈利模式。

不得不承認，隨著今年新經濟板塊回調，股王騰訊（0700）及美團已較今年高位大幅回調，估值便宜不少，洪灝亦認為現時的估值水平已經設下安全網，但「平唔係買嘅原因」，他始終相信能夠真真正正代表未來發展的公司大多在於A股市場。

A股的市場覆蓋更佳，子板塊包括農業種子、化工、原材料等。（新華社）

A股結構性行情更佳 具長遠概念板塊

相比今年屢創新高的美股，洪灝更看好的是A股。他認為，A股的結構性行情會更佳，「指數上可能唔係好勁，上證喺3300點至3600點上下震盪」，然而一些子板塊表現將跑贏大市，過去一段時間農業種子、化工、原材料、半導體等板塊均錄得不俗的表現。他補充，雖然這些板塊存在一定的投機成份，但無容置疑的是，A股的市場覆蓋更佳，提供不少長遠概念的企業。

至於港股方面，洪灝強調自己的睇法並不悲觀，但認為恒指的格局歷來不變，維持區間上落，目前是相對的低點，但明年目標亦最多只有歷史高位32000點。若恒指要扭轉歷史走勢、上破4萬點甚至更高，他認為要有催化劑推動，惟目前並未看見有任何正面刺激可帶動港股向上突破。

洪灝批評恒指故有的成份股以舊經濟為主，其價值在反映過去大於將來。（余俊亮攝）

美股破頂港股尋底 洪灝點出「硬傷」

為何美股可以不斷破頂，港股A股卻多年來走大型上落市？洪灝點出，最主要是指數的構成問題。美股之所以不斷突破新高，主要是因為指數公司不斷進行調整（Rebalance），亦即是俗稱「換馬」。然而，A股由2007年總市值7萬億元，至今不斷擴容， 總體市值增至80萬億，「容量足足大咗十倍」，一直把新上市的公司納入，無助指數繼續向上。

洪灝認為，港股的問題更在於它是反映過去，而非將來。恒生指數故有的成份股以舊經濟為主，市場給予估值不會出現範式轉移（Paradigm shift），以重磅股之一的滙豐（0005）為例，每一元盈利市場正常給予8倍估值，即使市場情緒高漲亦只會給予稍稍較高的PE，但並不可能給予80倍。

他直言，這樣的股票更像是一個固定收益產品（Fixed income product），當產品到期便把本金連息償還，價格幾乎無升無跌。而恒指成份股之中具有代表性的正正是滙豐、長和（0001）這些老牌企業，根本不可能把它們踢走，形成港股的「硬傷」。