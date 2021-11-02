洪灝專訪｜預告大宗商品現30年大牛市　通脹飆利率升恐拖冧股市！

去年全球爆發新冠病毒疫情，股票、債券甚至商品價格均見暴跌，原油更罕見「負油價」，可謂聞所未聞。然而，今年大宗商品出現強勢反撲，近日油價重上80美元水平，創近五年新高。



交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝分析指，在全球推進新能源發展的大前提下，龐大的資源需求，將帶來大宗商品的長周期上升。值得注意的是，一旦大宗商品價格出現長周期上升，或導致全球通脹壓力增大，逼使各地央行上調利率，最終恐拖冧股市！



今年下半年各類大宗商品價格飆升，國家發改委已經要出手增產增供、投放儲備、進出口調節等手段，更會逐步投放銅、鋁、鋅、原油等國家儲備。

交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝認為，大宗商品已經踏入長周期上升的軌道，而這個周期一數便是三十年至五十年，「創新高先係新牛市開始」，更長的上升周期還在往後的日子。

洪灝估計，在中國從新能源替代舊能源的過程中，是十分浩大的工程，所需要的資源不計其數。（資料圖片）

碳中和過程 反消耗更多能源和資源

對於大宗商品將出現長周期上升的這一個判斷，洪灝認為一個主要原因已經足以解釋，便是中國目標在2060年前實現「碳中和」！他指出，在未來30多年，中國要把舊能源逐步淘汰，並以新能源替代，過程中必定消耗大量能源和資源。「唔好以為新能源可以一時之間就取替舊能源！」

中國承諾力爭將碳排放在2030年前達到峰值，2060年前實現「碳中和」。洪灝認為，在這個漫長的過程之中，單計明年的建設，便要建立相當於三個長江三峽發電站的風電設施。加上這些風光電資源集中在中國西部，電力要由西部運輸至東部時，亦需要超高壓電網來運載，便需要消防耗大量資源，「工程多麼浩大！根本無可能好低嘅價格之下完成。」

中央強調「雙減」、「碳中和」，但新能源供應未能完全滿足內需，加上隨著中國東北地區入冬天氣轉冷，內地燃煤需求亦隨之增加，使煤價不斷上升，今年一度逼近2,000元人民幣/噸。洪灝認為，國家有能力釋放國儲解決市場需求，但認為難以持續，不可能永遠控制價格。

洪灝建議投資者當前更應該花時間「尋寶」，找出一些「壓倉底」的長周期板塊。（余俊亮攝）

通脹壓力勢增 債息短期內抽高

面對大宗商品價格飆升，中國以至全球通脹及工業生產者出廠價格指數（PPI）均在今年升高，洪灝表示，若中國通脹壓力上升， 外國亦不會好過。他點出，現時全球供應鏈均處於「去中國化」的過程。同時，即使企業願意在中國生產時，其人力成本亦不低，原因是大量人口已經往城市發展，例如當外賣騎手，令工業生產的崗位難以聘請員工，結果導致生產成本進一步上漲。

當全球生產成本上升，洪灝預料短期內債息會持續走高，美國十年國債孶息率將上升50點子，至2%以上，三十年國債則上升60點子，「不意外、無懸念、而且好快」。他指出，當市場發現通脹升溫並非短暫的情況，任憑美聯儲多麼不願意加息，亦很大機會在明年調升利率，如無意外明年第三季將會正式踏入加息周期，上調約50點子。

洪灝估計，美聯儲明年第三季將會正式踏入加息周期。（新華社）

泡沬爆破皆因加息起

由大宗商品的價格飆升，以至通脹升溫，推演至美聯儲的加息部署，洪灝傾向相信，在市場真正迎來加息前，「泡沫最後階段係升到你唔信」，但每一次股市泡沫爆破，都是因為美聯儲加息所致。洪灝強調，別以為加息的影響輕微，尤其是當利率由如此低的水平開始上調，建議投資者要打醒精神，要有心理準備加息可「拖冧」股市勁跌五成！

除了要有戒心之外，洪灝建議投資者當前更應該花時間「尋寶」，找出一些「壓倉底」的長周期板塊，例如一些上遊的資源相關股份。然而，他認為無須過分捕捉短線機會，始終港股走勢十分有規律，無須花太多時間交易短線波動。