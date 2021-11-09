三星資產凌子敬：晶片短缺將持續多一年　被動ETF捕捉行業趨勢

晶片短缺纏繞市場近大半年，三星資產運用（香港）ETF投資策略副總裁凌子敬接受專訪時表示，晶片需求在新冠疫情及電動車熱潮下急增，而產能又未能加快提升，供應繼續緊張，預料晶片短缺未來仍將至少持續一年。



「自新冠疫情後，大眾對高科技產品需求上升，同時在電動車熱潮下，晶片需求大幅上升。一輛汽車平均設有1,400個晶片，又據德勤預計，今年電動車銷售預計達500萬輛，按年升四成，至2030年銷售更升12倍，因此晶片需求增長強勁」。在供應方面，凌子敬指出，在過去的二十年中，半導體產能平均每年增長4%，廿年整體產能增長近1.8倍，過去晶片廠商產能利用率只約八成，目前已提升至九成以上，基本是以滿產的狀態運作。「即使擴產最快也要4個月至1年的時間，在這時間差之下，產能難以大幅提升，供應仍是緊張。」

凌子敬表示，晶片需求在新冠疫情及電動車熱潮下急增，而產能又未能加快提升，供應繼續緊張，預料晶片短缺未來仍將至少持續一年。（鄭子峰攝）

全球半導體ETF今推出 可於亞洲時段交易

三星資產今日推出三星彭博環球半導體ETF（3132）追蹤彭博環球半導體20大指數（Bloomberg Global Semiconductor Top 20 index），投資範圍廣及環球多個地區上市的半導體企業，包括美國、亞洲及歐洲等地。其選股基於半導體公司的收入排行，在行業首20隻便可入選為成份股，並再以市值來訂立權重比例，比重最高為15%，每季調整比重，每半年調整成分股名單。

三星資產此時推出亞洲首隻環球半導體ETF，凌子敬表示，「市面上目前未有同類可投資整個半導體上、下游產業鏈的ETF產品，大多數現有的ETF是按地區去投資，而非全條產業鏈，而這環球半導體ETF就可彌補這投資需求。」此ETF初始投資額為1200萬美元（約9,336萬港元），對象主要為基金經理、銀行和券商，並於亞洲時段交易。

按指數回溯表現，三星彭博環球半導體ETF回報表現跑贏主要股市，截至10月底，這半導體ETF按年升約55%，而同期恒指只升約5.3%、納指和標普500指數分別升42%和40.8%。

三星資產運用（香港）推出三星彭博環球半導體ETF，投資範圍廣及環球多個地區上市的半導體企業。（鄭子峰攝）

成本低+捕捉趨勢 被動基金擁兩優勢

問及為何其ETF是追蹤彭博環球半導體20大指數而不主動選股，凌子敬表示，被動型基金擁有兩優勢，一是被動基金成本較主動型基金為低，既不用研究團隊協助，其管理費又較低，二是八成被動基金均跑贏主動基金，同時又可捕捉行業趨勢，可做到一石兩鳥的效果。

近年主題式ETF大行其道，三星資產亦開始推出這類的ETF，凌子敬表示，未來一兩年將再推出不同的主題式ETF，例如不同地區的高息組合。問及會否跟市場需求而推出如電動車等主題相關的ETF，他表示，「我們對推出主題式ETF目標是補充市場的需求，寧願『做大個餅』，也力求不與他人『撞車』，故不會跟市場現有的產品直接競爭。」

至於風險方面，凌提醒投資者由於其ETF並非以估值來選股，因此，要小心其半導體股的估值問題，加上行業今年累積不少升幅，小心回調風險。同時，其ETF亦同時投資7個不同國家和地區，匯率波動亦會成為風險之一。