【足本重溫】「疫」市品牌營商記 Talk Talk 網上講座

為了讓更多企業了解「疫」市下如何創造成功的品牌，《香港01》主辦、香港星級品牌協會協辦的「Talk Talk 網上講座」系列 - 「疫」市品牌營商記，請來近年表現卓越的企業品牌以嶄新角度分享獨到的品牌營商策略，以及如何於新常態下奇招盡出救生意，提升品牌價值之餘在變化不定的市場上取得成功！不少觀眾對是次題目非常感興趣，有超過150間企業登記收看，直播最高峰時更有近百人收看，更有近20條提問，非常踴躍。

網上講座由香港星級品牌協會會長郭志華先生打響頭炮，為觀眾分享市場零售數據及於消費卷對總銷貨額的影響。

緊接有譚仔國際有限公司主席兼行政總裁劉達民先生簡介企業旗下兩個品牌「譚仔」及「三哥」的背景及其品牌策略。

Good Mask行政總裁李秉峰先生亦為觀眾簡介其業務及分享企業成功將品牌打入市場的必要條件。

緊接有Zeek聯合創辦人及行政總裁趙家祺先生分享疫情下如何創造品牌價值，與產業鏈持份者一起共贏市場。

最後由友和集團控股有限公司創辦人、執行主席兼行政總裁胡發枝先生分享電商應該如何打造品牌，以及如何吸引客戶於其企業使用消費券消費。

四位嘉賓同時向觀眾分享了疫情前後品牌策略的調整、企業社會責任如何幫助品牌鞏固形象，及在問答環節解答了觀眾的問題。

《香港01》一直以成為香港最有影響力的「媒體+」公司為目標，持續為用戶提供多元化的新聞及生活資訊，無縫連繫香港人的生活。未來我們將繼續舉辦不同主題的線上線下講座，期望各位繼續支持。