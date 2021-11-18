內地客跨境買美股　富途老虎被批助走資　灰色地帶猶在｜財經拆局

美股今年屢創新高，令環球投資者唾涎三分。可是，受外滙管制，國內投資者難以買賣個別美股。在投資需求與中央監管的錯位下，跨境券商的出現正正滿足了部分內地投資者的需要。



然而，近日人行官員及官媒相繼發聲，指跨境券商「無照駕駛」，甚至批它們淪為走資工具。業內人士分析指，中國目前並無任何相關牌照容許券商向客戶提供自由買賣境外資產，故此在現行法規下，互聯網券商提供「跨境炒股」服務確實存在灰色地帶。有學者認為，儘管這些券商不在內地註冊或經營，但估計最終有關券商亦會聽從監管機構，例如把App從境內下架。



中港股市不振，惟美股連番創新高，投資及投機氣氛俱濃，其中Tesla（美：TSLA）是很好的寫照，去年8月從2,000美元水平「一拆五」後，今年10月股價再次重上1,000美元以上，比拆細前又升逾倍。

與此同時，一直以來有不少知名中概股在美國上市，例如百度（BIDU）、京東（JD）、富途（FUTU）、拼多多（PDD）等，也掀起過陣陣炒風。雖然在中美衝突加劇下，部分中概股已經回流香港第二上市，但仍有不少尚未回歸。

境內投資者暫可跨境買賣個別港股，合資格途徑亦只能透過互聯互通買賣指定名單內股票。（資料圖片）

出境投資需求與供應出現錯位

在此背景下，不少內地投資者也心動買賣美股。可是，國內投資者即使有意進行海外投資，在現行的合法渠道，只能夠透過合格境內機構投資者（QDII）及滬深股市的互聯互通，進行境外配置。

然而，QDII的投資範圍主要含海外證券市場的貨幣市場工具、債券、掛牌交易的股權產品、登記註冊的公募基金等，配置美股均須透過基金「曲線」持有，意味散戶無法自由買賣個別美股；而滬深股市互聯互通的南向通，更只限於買賣指定名單的港股，奈何近期港股「不當炒」。

俗語話︰「你有張良計，我有過牆梯」，只要在瀏覽器搜尋「內地買美股」、「中國投資美股」等相關字眼，便發現有不少文章介紹買賣美股的方法，包括如何開設跨境券商戶口及入金（即轉帳）。值得注意的是，中國設有外滙管制，不僅限制個人每年5萬美元的購滙額度，而且不准資金出境投資，而「教學文」會提醒網民如何調撥資金，做到「出海交易」，例如申請匯出時申報為「教育費用」或「旅遊費用」、找一些外匯管制比較寬鬆的中小銀行，以至自行到香港申請一個香港銀行賬戶等。

近年跨境券商興起，更在中國境內上架應用程式，吸引境內投資者買賣境外股票。（資料圖片）

互聯網令牌照國界變「模糊」

有需求自然有供應，面對國內龐大資金有配置境外的需求，近年愈來愈多跨境券商出現，更紛紛在中國境內上架應用程式。這些券商標榜「一App在手」已可自由買賣港股、美股，吸引不少內地客幫襯，而即使用家不開戶、不入金，仍然可享用其服務，包括報價系統。

與此同時，隨著跨境買美股的現象愈趨流行，引來國內監管部門重點關注。上月底人行金融穩定局局長孫天琦表明「金融牌照有國界」，未在中國獲得許可的互聯網券商，如通過互聯網為中國客戶提供境外證券投資服務，即屬從事非法金融業務。至上周一，官媒《經濟日報》再點名批評富途及老虎證券，「某些所謂的跨境金融業態，極易成為少數人違規跨境資本輸出的工具，可能面臨資本外流等風險。」

互聯網無遠不屆，境外掛牌，做境內生意，變相打破金融牌照的「國界」，此灰色地帶自然不為官方所容許。有不願披露身份的業界人士指，即使獲中證監發出《經營證券期貨業務許可證》，獲許可的業務範圍僅適用於A股相關的資產，至於為境外資產提供投資港股及美股等服務，不論是境內或境外券商，本身均沒有相應牌照適用。然而，該人士認為，現時的問題關鍵在於「主動」與「被動」之間，假如跨境券商在境內存有主動在線下獲客的行為，有機會被定性為非法開展證券業務；但若然是境內居民主動下載App並進行遙距開戶，對券商而言屬於被動獲客，則不涉及主動招攬，在些情況下又是否存有違規。該名人土認為，現存法規沒有作出相關解釋。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，中央最終或要求有關券商把App從境內下架。（資料圖片/黃寶瑩攝）

徐家健：中央或要求券商下架App

雖然孫天琦指，對跨境互聯網券商屬「無照駕駛」的定性，與資本項目是否完全可兌換無關。但在外滙管制下，如何應對中國居民把資金從境內金融機構傳輸至境外金融系統，亦是值得關注的地方。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認同，事件反映的是目前內地投資者配置海外資產的需求，與監管方對走資的管制出現「落差」，他指出，境內資本透過跨境券商配置海外資產，並非純粹牽涉走資與否，有部分原因是A股、港股表現不及美股強勢，「我傾向相信境內資本是為了追逐回報多於走資。」

徐家健續稱，對於官媒指控券商淪「走資工具」，根本問題是到底資金從何而來，因為資金從內地的金融系統流出，必定會牽涉銀行系統，才可以流向境外的券商。即使國內持牌的中資銀行及券商同樣可能面對「走資」問題，徐家健相信這並非中央當前最關注的問題，即使存在灰色地帶，但始終中資銀行及券商在國內持有牌照，即使牌照並非允許機構提供境外資產買賣業務，「從北京嘅睇法係，持牌機構易於監察」。

「金融牌照有國界」雖然存在灰色地帶，但在反走資的大氣候下，徐家健認為，只要中央否定方案，便不容有關業務出境內進行，情況有如在國內經營加密貨幣平台。他相信，是次有關券商都是由中國人創辦，資金來源亦來自中國，相信有關公司會聽從監管方意見，估計最大機會是中央要求有關券商把App從境內下架。