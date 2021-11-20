「港女」難服侍年內挫千點　專家教揀高息藍籌股　隨時財息兼收

今年美股屢創新高，反觀港股市況低迷，近期不斷在25000點附近拉鋸，成交額更曾低於千億元。難怪市場開始有聲音指「港股已死」、「棄港投美」。話雖如此，港股多年來呈現大型上落市，當板塊估值得以重修，相信可取得不俗回報。



選股方面，或許現時增長股「不合時令」，難討市場歡心。然而，一向以收息回報作為賣點的傳統行業，部分估值仍然處於低位，或是趁低吸納的機會。當中油氣、內銀、電訊等板塊，投資者有可能「財息兼收」！專家認為，在電訊股相對穩健，始終政策風險相對較小。



恒指自今年初從三萬點以上，反覆向下，累計跌幅曾逾8,000點。不少行業板塊都受累，股價「腰斬」屢見不鮮，能夠逆市造好者寥寥可數。不僅是新經濟股估值大幅下跌，即便是以高息作賣點的傳統行業，例如石油、內銀、電訊業，估值亦隨大市削低。

這些高息板塊表現跟隨大市一樣低迷，或許是買入的好時機。不過，投資收息股的同時，要小心「賺息蝕價」，如果賺到股息但股價倒跌，都是得不償失。在眾多收息股當中，股息率達4%以上的內銀股及石油股較為穩定，即使最近港股大跌，仍展現出不俗的抗跌力；而電訊股則見業務增長空間大，股價亦有上升動力。

三大電訊股中，無論從派息金額，還是5G用戶數目，中移動都略微領先。（資料圖片）

中移動派息金額高

談及高息股時，電訊股肯定是其中之一員。受惠5G網絡進一步滲透市場，內地三大電訊營運商中國移動（0941）、中國聯通（0762）和中國電信（0728），日前先後發布第三季度業績，整體表現理想。

中電信今年首三季盈利增幅為24.7%，收入增加12.5%，至9月底5G用戶1.56億戶；去年末期息為每股0.125元，而公司在過去三個財政年度的全年派息都是0.125元。

中移動今年首三季盈利按年上升6.9%，收入上升12.9%，至9月底5G用戶3.3億戶，派發中期息1.63元；去年末期息為每股1.76元，過去三個財政年度的全年派息介乎3.217元至3.29元。

聯通今年首三季盈利按年增長19.4%，收入按年增長8.5%，至9月底5G用戶1.37億戶，派發中期息為0.1442元；去年末期息為每股0.198元，過去三個財政年度的全年派息介乎0.134元至0.164元。

三大電訊股中，無論從派息金額，還是5G用戶數目，中移動都略微領先，且股息率近7厘，但從業績方面比較，中電信盈利增長最為強勁，股價亦跑贏同業，年內升幅達兩成。目前聯通母企和中國電信均已在A股上市，而中國移動正式登錄A股之時，變相三大營運商將齊於中﹑港股市對決。

瑞信早前發表報告，預計內地電訊行業上半年的強勁勢頭將延續至下半年，競爭維持穩定，每用戶平均收入（ARPU）正在恢復，並看到雲業務的巨大增長潛力。

該行指，由於內地電訊行業基本面繼續改善，估值低迷，未來最少兩至三年競爭仍溫和，同時受惠於內地數碼化潮流，維持三大中資電訊商「跑贏大市」評級，首選中電信，其次是中移動，然後聯通。

四大內銀中，中國銀行股息率最高，達8.53%。（資料圖片）

中國銀行股息高達8厘

內銀股則一向是「好息之徒」的寵兒。四大內銀股息率均達7厘以上，當中中國銀行 （3988） 的股息率最高，達8.53%，第三季營業收入按年增長6.8%，盈利按年增13.2%。

國有銀行一般每年在末期業績派息一次，中行在今年3月底曾宣布派發末期息每股0.197元人民幣，而公司在過去三個財政年度的全年派息介乎0.184元至0.197元人民幣。

建設銀行（0939）第三季盈利按年增15.61%，營業收入增8.86%，去年末期息為每股0.326元人民幣，過去三個財政年度的全年派息介乎0.306元至0.326元人民幣。工行（1398）第三季盈利按年增10.59%，營業收入增加9.9%，去年末期息為每股0.266元人民幣，過去三個財政年度的全年派息介乎0.2506元至0.266元人民幣。

農行（1288）第三季盈利按年增14%，營業收入增12.7%。該行去年末期息為每股0.1851元人民幣，三個財政年度的全年派息介乎0.1739元至0.1851元。由此可見，建行雖然股息率不及中行，但上季盈利增長最為強勁，派息金額亦最高。股價方面，工行年內跌幅最大，挫一成半，反觀中行股價年內升5%，跑贏同業。

由於今年內房深陷債務危機，違約問題或增不良貸款，市場憂慮對銀行造成一定壓力。不過，近日有傳銀行間市場交易商協會召開房企代表座談會，預計房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動。

最近更有外電引述知情人士透露，近期中國監管部門窗口指導交易所，明確指出優質房企最快本月可以開始重新遞交資產證券化（ABS）產品發行申請，以用於借新還舊緩釋兑付壓力，意味可助內房「輸血」，緩解融資困境。

券商富瑞便指，內銀股表現續受房地產風險限制，但若然最終有支援措施出台，將有望刺激板塊氣氛。該行從近期監管機構的動作推測，相信有望推出寬鬆措施支持較優質的房地產開發商。即使短期內未見重大支援，仍預期內銀股將出現反彈，行業首選農行及建行。

「三桶油」中，經營勘探及生產業務的中海油最貼近油價走勢，對油價最為敏感。（資料圖片）

中海油上季業績亮眼

除了電訊股及內銀股，石油股也是值得考慮的收息板塊，股息率介乎5厘至6厘。「三桶油」股價年內股價表現亦不俗，當中中石油股價漲幅高達67%，而中海油及中石化至少有兩成升幅。

業績方面，中海油第三季營業收入按年增長64%，以收入增長計，是「三桶油」中表現最好，而同期收入增長最慢的中國石油，上季純利倒退逾40%。

中海油在第三季實現油價升近64%帶動下，油氣銷售收入及整體營運收入均增長逾60%。雖然中石油上季實現油價增長56%，但第三季營運收入僅增長37%，連同中石化，單計第三季或累計首三季收入，增速均不及中海油。此外，中海油回A有了新進展。11月15日，證監會已受理中海油提交的A股發行申請。與電訊三寶一樣，「三桶油」齊聚A股指日可待。

不過，最近國際油價開始下行，國際能源署（IEA）表示，隨著美國等地產量的回升，推動油價升至7年高點的全球石油市場緊張局勢已開始緩解。而「三桶油」中，經營勘探及生產業務的中海油最貼近油價走勢，對油價最為敏感。

至於中石油是內地最大的油氣銷售商，上季加強成本費用管控，在油價上升的情況下實現單位加工成本持續下降，煉油與化工板塊虧轉盈，未來隨著油價回落，採購成本或進一步下降。

另外，高盛早前表示，現時石油產業鏈供需關係利好上游油企，但對下游煉油廠帶來更困難的採購環境，故該行下半年偏好上游的中石油和中海油多於下游的中石化。

葉尚志認為，首選電訊股，始終政策層面暫無利淡消息。（資料圖片）

葉尚志：首選電訊股 政策無利淡

比較三大收息板塊，第一上海首席策略師葉尚志認為，行業首選電訊股，始終政策層面暫無利淡消息。個股方面，他認為中移動5G用戶滲透率持續增長，客戶總數逾9億戶，當中3.3億戶是5G用戶，再加上「回A」進展良好，中期股價上升動力充足，不過，一旦中移動正式落實「回A」，股價或有回吐壓力。

內銀方面，由於今年內房債務問題持續困擾市場，投資者或擔心債務問題「火燒連環船」拖累內銀業。葉尚志則指出，內房對內銀的影響可控，且已反映在股價上，再者內房近來紛紛自救，官方機構對房企融資頻吹暖風，內房融資風險降低，從而令內銀穩定。

內銀當中首選中國銀行，從今年股價來看，中銀備受市場寵愛。當行業整體轉好時，相信中銀會率先跑出。

油股方面，葉尚志看法偏淡，行業早前受惠油價上升帶動，市場對「三桶油」有較高增長預期，但現時隨著油價下落，石油股股價或呈下跌趨勢，相對不吸引。