李小加︰滴灌通初始資金4至5億元　開始向數十家內地小企投資

港交所﹙0388﹚前行政總裁李小加，自去年底離開港交所後，創立了針對內地未上市中小企融資的「滴灌通」，引入海外資金投資小微企業。他於媒體會面中透露，現時已經開始向內地公司投資，預期至明年春季投資的公司數目達到100間。現時滴灌通自有資金約為4億至5億元，明年將開始引入其他基金資金。



滴灌通是藉數碼平台將國際資金引流至內地中小企業，主要是運用數字化的收入管控機制，以及類股權收入分成安排，為小微企業提供靈活透明的長期資本，並構建新型數字化交易平台，吸引更多投資者參與。

李小加預期到明年春季，投資的小店數目會達到100間。(古美儀攝)。

啟動向數十家內地小企投資 明年初增至逾百家

李小加透露，目前業務處初步階段，就是採樣(Sampling)的階段，現時已經在內地開始向數十間小店投資，遍布的行業包括零售、餐飲及服務業，基本上都是連鎖加盟店（Franchise）形式的。

他指出：「如果所投資的公司倒閉了，那就是我們的Bad Luck，但是如果公司賺錢了，我們就可以和他分成一輩子。」一般而言，對每一間小店的投資額大約是50萬元人民幣，視不同行業而定，有些小店可能只需要20-30萬投資，有些機械設備多、資金需求較大行業，例如修車店等，可能會達到90萬左右。

李小加預期到明年春季，投資的小店數目會達到100間；至明年底計劃更是達到1000間，覆蓋15至20個大行業，當投資到達1000間店時，甚至會向SAAS(Software-as-a-Service)公司投資。

李小加認為滴灌通經營模式呼應共同富裕，協助微企打破傳統融資難題。(古美儀攝)

明年開始接受投資者入股

對於新公司的資金來源，他指現時主要來自他本人和朋友，更披露金額大概為4億至5億元。現時正在香港與國際投資者溝通，為滴灌通引入資金。「現在主要是以自己的錢做百家(小店投資)，當規模擴至千家萬家(小店)時，肯定需要外來的資金參與」，現時計劃明年初開始接受其他投資者入股。

滴灌通是牛碼集團旗下的投資平台。牛碼集團是一家金融基礎設施集團，由李小加和東英金融創辦人張高波創立。

滴灌通經營模式呼應共同富裕 冀破微企傳統融資難題

李小加指出，現在滴灌通的經營模式，是呼應內地共同富裕理念，期望為內地小企微企引進資金，協助小企壯大。同時，他早前亦曾指出，現時由銀行機構主導的傳統信貸模式，並不適合中小企業，不能有效地化解中小企業融資難的問題，而現在滴灌通的模式，是一次創新的嘗試。

誠言，滴灌通是透過一個創新的金融模式，試圖去化解小企業融資困難的長期問題，是在內地現時數位化經濟模式下才得以推行的金融創新，亦是一種帶有理想主義的金融實驗，現在業務仍是起步階段，效果需要持續觀察。