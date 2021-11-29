港股已死？　李小加：無須過慮！　倡立法會通過北部都會區

港股今年來由高位下挫7000多點，表現跑輸全球，多位股評人直斥「港股已死」。見盡港股順境逆境的港交所﹙0388﹚前行政總裁李小加認為，現時市場恐懼情緒佔據上風，令資金外流；不過，只要中國經濟繼續增長，就不用擔心資金會離棄港股。對於本港經濟前景，他認為北部都會區是香港難得的發展機會，認為當新一屆立法會開始，第一件事要做的就是通過北部都會區計劃。



港股今年表現跑輸全球，多位股評人直斥「港股已死」。不過，對於港股，李小加並不悲觀，認為投資市場總是由貪婪及恐懼兩種情緒，現時恐懼情緒是佔據上風，令到資金外流。不過，只要中國經濟繼續增長，是世界經濟增長的火車頭，是全球第二大經濟體，就不用擔心資金會離棄港股，資金在世界兩大經濟體中來回流轉，是一個常態，正常不過的事。

香港連接東西的地位不會改變

對於本港經濟及金融定位，李小加認為香港連接東西，連接國際和中國的功能，並不會改變。香港要得到中央政府的信任和支持，同時要全世界金融機構的高度認可，因此香港的普通法體制及一國兩制是根基，一定不能動搖。

同時間，香港現時要解決自身的經濟問題及民生問題，需要高度務實的態度，這一點是不一定和內地有關係，亦不一定與國際有關係。

身為全國政協委員的李小加，認為特區政府提出的北都都會區計劃，能夠解決香港自身的問題，包括土地問題、房屋問題及年輕人創業問題。

李小加認為，北部都會區是在解決香港的民生問題，新一屆立法會第一件事要做的就是通過計劃。（古美儀攝）

北部都會區需要有新規則

他形容，北部都會區是在解決香港的民生問題，沿着深圳河兩岸建立港深CBD，並提倡將來「南香港」是繼續「一國兩制」的；至於「北香港」則應該探索一套新的制度，可以實行「一港兩制」，建議訂立「北部特區法」發展新都會區，既借鏡國際其他區域的發展，同時亦參考內地的發展經驗，把好的東西都引入北部都會區。

他認為北部都會區要發展，政府應該要有所作為，需要有新規則，可以建立一套新的土地徵收制度，訂立新的補償機制，解決香港七百萬人的土地問題。認為「北香港」的發展不用數十年，可以加快推進，直言當下屆立法會選舉完成後，應該馬上通過北部都會區的方案。