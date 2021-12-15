華置私有化｜周五表決前夕　甘比改揸實物股票　專家拆解兩大可能

華人置業（0127）的私有化計劃會議及股東特別大會將於周五（17日）舉行，若私有化議案獲通過，股份最後交易日期為本月20日，預料於明年1月13日撤銷上市地位。



自從劉鑾雄家族宣布私有化計劃後，華置股份在中央結算系統登記的股份數目一直減少，由約98%大降至22%，逾七成股份被提出，轉為實物持股。由於大股東劉鑾雄家族持股接近75%，故此「提倉」股份絕大部分屬於大劉家族。業內人士認為，大股東「提倉」對私有化成功與否或無影響，可能與節省使費或對外證明無押有關。



華人置業在今年10月6日公布私有化方案，大股東劉鑾雄家族提出以每股4元私有化，倘成功即可以約20億元將華置旗下估值逾百億元的資產收歸旗下。由於大劉妻子陳凱韻﹙甘比﹚已持有華置14.99億股或74.99%，屆時就私有化議案進行表決時是不可投票。

另外，劉鑾雄家族的親屬被視作為一致行動人士，相關人士亦不會投票。故此，計劃會議上有投票權的無利害關係計劃股東，持股總數為4.083億股，佔已發行股本的21.41%。

大劉家族持股料已全數提倉 轉至實物持有

翻查中央結算系統持股紀錄，華人置業10月6日公布私有化方案當日，根據T+2在8日所顯示，於中央結算系統的持股量為18.79億股，佔已發行股份的98.51%，顯示大劉家族持有的74.99%股份之中，絕大部分都在中央結算系統登記，並由多間銀行代為持有。

其中，滙豐代客持股38.37%；瑞銀代客持股18.08%；德意志銀行代客持股15.36%；花旗代持6.46%。按照股數數目估計，大劉家族當時最少經上述4間大行代為持股。

私有化方案公布兩個月內，在聯交所中央結算系統登記的股份數目一直減少。直至12月8日，於CCASS登記的持股量僅餘4.43億股，佔比降至23.24%，較宣布私有化當日大減14.36億股。由於單一大股東持有逾七成股份，相信絕大部分轉出股份屬於劉鑾雄家族持有，改為揸實物股票。

而當初代客持股最多的滙豐，12月8日持股佔比已由兩個月前的38.37%，大幅減至4.51%，瑞銀、德銀、花旗持股佔比分別降至0.56%、0.01%、1.27%。

料「細劉」未有跟隨提倉

仔細一看，在CCASS登記的股份佔比，仍達23.24%，高於有投票權的無利害關係計劃股東持有的21.41%股本。假如大劉家族已經悉數提倉，即代表被視作為一致行動人士的劉鑾雄家族近親尚未提倉，該批人士持股約3.6%。

截至12月8日，持股最多的中介者由摩根大通取而代之，當日錄得5.76%的持股佔比，較10月8日的5.95%僅微微減少。翻查「細劉」劉鑾鴻持股74.97%的利福國際（1212），據CCASS顯示，持股佔比最大、達27.95%的中介人正正是摩根大通。按此估計，「細劉」劉鑾鴻持有的華人置業股份，有機會經由摩根大通代其持有。

利福國際主席劉鑾鴻，亦有持有華置股份。（歐嘉樂攝）

預先「提倉」或讓大股東節省使費

宏高證券投資經理梁杰文認為，假如是次期內「提倉」的股票有部分並非由大劉家族或一致行動人士持有，而是其他有權投票的小股東改為實物持有股票，則方便出席會議投票。

不過，由於是次「提倉」的股份佔已發行股份逾七成，當中一定牽涉大劉家族的持股，梁杰文相信，大股東提倉轉為實物持有，對私有化議案應無影響。他暫時推測較大的可能性是「慳錢」，「左手揸實物股票、右手私有化」，相比經券商持股通過私有化，透過實物持有或可節省部分行政費用，但梁杰文直言，「都係芝麻綠豆嘅錢，都未必因為咁」。

另有分析指，大股東若把股票悉數提倉，或可對外證明其持股未有被抵押，間接證明其財力。

值得一提，雖然「大劉」劉鑾雄與太太陳凱韻家財萬貫，外界估計身家達到700億元，但是次提出私有化要約聘用的財務顧問，卻不是傳統大型銀行，而是中國證券公司西南證券附屬公司西證國際。有業內人士稱，西證國際規模相對細，在業內一向以較優惠的收費作招徠。觀乎近期提出私有化的上市公司，如老牌公司合興集團（0047）、金嗓子（6896）、雷蛇（1337），均聘用瑞銀、渣打、瑞信等大型銀行擔任財務顧問。

華人置業上周五收報3.9元，距私有化要約價4元僅折讓2.5%。（資料圖片）

通過機會高 市價折讓幅度細

從事保薦等企業融資顧問服務的建泉國際執行董事許永權指，未能判斷「大劉」家族把持股悉數「提倉」的原因，可能純粹出於偏好，對私有化議案未必有影響。他認為，是次私有化方案高機率通過，始終市況低迷，私有化作價較市價吸引，相信散戶亦希望「拎得到錢」。

梁杰文亦認同私有化通過機會大，始終在私有化方案宣布後，有關恒大、佳兆業等內房的投資均未見好轉，小股東接受私有化的機會較高；加上從最近華人置業的股價表現看，距私有化要約價4元沒有太大折讓，反映市場對通過方案的信心較大。

截至周二收市﹙14日﹚，華置報3.75元，較要約價折讓約6%，處於合理區間內。