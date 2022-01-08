七仙羽虎年運程｜港經濟稍轉好　七師傅派正能量︰好景都有人破產

去年環球仍飽受疫情等因素困擾，香港民研調查結果顯示，四成受訪港人稱活得不快樂。新的一年會否極泰來？「虎年」將至，《香港01》請來曾任職財經記者、近日大紅大紫的七仙羽「七師傅」，預測「虎年」香港運勢，為大家派正能量！



七師傅表示，「虎年」香港的整體運勢會較2021年好一些，但今年是行「木火運」，股市未見反彈，還有機會大跌，樓市亦會慢慢回落，「本身香港這個勢，是每二十年就會變一變，而香港最旺的時候，就是1997年之前的那個運勢，即是七運」。

七師傅提到，2024年正式踏入九運，對股市、樓市都會有很大的衝擊，2024年更適逢龍年，「每當龍年，我都留意過，上一個龍年（2012年）也有經濟危機，再對上一個龍年（2000年）也會有金融股市狂跌」。

不過七師傅提到，雖然「虎年」經濟前景「麻麻」，但大家不用擔心，鼓勵道，「幾時繁榮都有窮人，繁榮的時候都有人破產，現時經濟差，都會有人發達。」

七師傅：最快8月才有望逐步通關

談及新冠疫情對本港影響，七師傅指，今年疫情較2021年有好轉，但尚未結束，「病毒永遠都在這個世界，不會消失的」，估計最快8月後才有望逐步通關。疫情未完，百業待興，她指，今年要同木或火有關的行業較昌旺，例如種植植物、文藝、藝術、廣告行業及市場推廣等行業。