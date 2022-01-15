遊戲卡有價有市　一張Pokémon值300萬！　資深玩家拆解兩大值錢位

投資致富，除了炒股、炒樓外，愈來愈多人買入新興「資產」等升值，例如Bitcoin、球鞋、潮玩Be@rbrick等，但你有沒有想過，一張遊戲卡牌可抵一架車，甚至一層樓的首期？翻查外媒報道，2020年11月一張罕有的Pokémon初代噴火龍卡牌，就以36.9萬美元（折合約288萬港元）的價格成交。



究竟是什麼推動了懷舊浪潮，令兒時玩物如今成為價值連城的收藏品呢？從事金融業、有22年Pokémon卡牌收藏經驗的資深玩家Helen向記者大曬私人珍藏之餘，還逐一拆解「天價卡牌」為何如此值錢！



《寵物小精靈》首播至今已有逾20年，熱潮不減，其遊戲卡牌不時出現「天價」成交。（羅君豪攝）

《寵物小精靈》﹙Pokémon﹚於1997年在日本首播，至今已有24年，但熱度並沒有隨著時間減退，周邊產品受到大眾歡迎，當中Pokémon卡牌更成為收藏界新寵。2019年8月一張完好無缺的初代噴火龍卡牌的成交價是5萬美元。但到了2021年4月同樣的卡牌，就在美國拍賣行「Goldin Auctions」 以36萬美元﹙約280萬港元﹚價格成交，備受注目。

Pokémon卡牌源於交換卡片遊戲（Trading Card Game，簡稱TCG），是指使用販售的專用卡牌所進行的遊戲，玩家依照特定的規則來進行以一對一的雙人對戰，​一套卡牌60張，共有三個不同種類的卡牌，分別為寶可夢卡（Pokémon）、能量卡（Energy）及訓練家卡（Trainer），Pokémon攻擊力越強，遊戲中自然更有優勢。

擁數千張卡牌 比賽玩家手尋珍寶

Helen從小已接觸Pokémon卡牌，長大後開始大量收集卡牌，最初是想找回舊時情懷，但漸漸收集數千張卡牌，大部分卡牌都是抽回來，也有上網購買，或與朋友交換。由於抽卡牌成本較低，玩具店每包卡大約20至30元，只要夠運，「兩、三蚊就可以博到張價值連城的卡牌！」

她透露，遊戲對戰卡平均每兩年就會推出新款，舊款的就會「退役」，一些主要為參加比賽的玩家，或會放棄手上的卡牌，她就從這些玩家入手，現時保存較好的一套初代卡牌，當年僅用600元從香港區冠軍手上購入，當中12張Pokémon卡牌，市值至少數十萬元，「我估佢當年都冇諗過依家咁值錢。」

不過有一些卡牌，是這些玩家不會放售的，「例如每個戰區勝出後會得到兩張冠軍卡，有紀念價值，當年買初代卡，佢都專登抽起，唔肯賣。」

尋童年回憶 舊版卡牌最「當炒」

不少人或許會覺得奇怪，不明白這些童年玩物為何能屢創天價成交，但在Helen眼中，它們已經成為了極具潛力的收藏品，甚至媲美古董， 主要有兩大原因。

一是90年代開始播放Pokémon卡通片，當年會看該卡通片的人，現在正好成為較有經濟能力的一批人，加上疫情令宅經濟興起，他們在這個時候想尋回童年回憶。因此舊版卡牌亦是最「當炒」的， 特別是「噴火龍」，「雖然寵物小精靈主角是比卡超，市面上的比卡超產品很多人喜歡，但在卡牌的世界，最受歡迎的是噴火龍。」

為何人見人愛的比卡超卡牌不是最值錢？Helen則解釋，噴火龍在卡牌遊戲中的HP（血量）最高，攻擊力最強，「遊戲中你只要抽到噴火龍就贏了，就算吉利蛋可以抵擋一下攻擊，但吉利蛋攻擊人會自損HP。」

Pokémon的角色越來越多，卡牌款式亦層出不窮。（羅君豪攝）

鑑定費上升 令高分卡牌越來越罕見

另一個原因，Helen認為不外乎一個「錢」字。她解釋，市場主要有兩間鑑定機構，為卡牌作認證及評分，分數越高價值亦高。不過由於其中一間鑑定機構PSA，被一眾玩家集資私有化兼提高收費，現時每張卡鑑定費由逾10美元升至120美元．加上運費，鑑定一張卡的總費用或達數百美元，卡牌若非有較大機會獲高評分，一般都不會去鑑定，因此高分卡牌在市場越來越罕見，市面放售的亦價格不菲。

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雖然Pokémon的角色越來越多，卡牌款式亦層出不窮，但Helen表示，現時新出的卡牌越來越閃，太多「花款」，由單一圖案到全閃、浮雕都有，反而少了以前簡單、純粹的感覺。

資深玩家Helen透露，有意沽出部分卡片，笑言卡牌組合如股票一樣，定時要清走「瘀血」。（羅君豪攝）

考慮賣出部分「瘀血」

Pokémon卡牌雖有價有市，但真的能媲美「越舊越值錢」的古董嗎？Helen表示，古董亦不是擺得越久越值錢，古董有收藏趨勢，卡牌也有收藏趨勢，「中國藝術品也是近三十年才崛起，當炒的是現代西洋作品，古代書法反而沒有炒起，所以都要視乎買家的口味，收藏品猶如Fashion，有週期性。」

她指，為了炒賣的投資者會失望，皆因貴的卡牌價值可達一個車位或一層樓，但升值潛能或難以媲美，「我寧願你買樓仲好，財富增值更快，價值低的卡牌，要期望它升一倍，也很傷神。」

訪問期間，Helen透露有意沽出部分卡片，「就好似投資股票，定期將組合中的瘀血、弱者賣出」。雖然被指是「瘀血」、「弱者」，但她透露，該批遊戲卡市場估值亦達數十萬元。