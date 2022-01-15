另類投資｜一張球星卡值4間太古城　資深玩家教「睇分數」 尋珍寶

相信不少人小時候都有收藏閃卡的習慣，但長大之後發現閃卡都不翼而飛，有沒有想過假如當年將這些閃卡完整保存下來，今時今日已比黃金還貴。薄薄的一張球星卡，現時是全球最火爆的收藏品。貴定平，則要「睇分數」！



去年6月，一張1914年出版的棒球球星Babe Ruth卡以600萬美元（折合約4,680萬元）成交，翻查成交紀錄，上周個太古城兩房單位以1,080萬元成交，意味一張球星卡，就已等於早相當於4.3個太古城兩房戶，成為有史以來最貴的球星卡！

其實這些價值連城的球星卡最初隨香煙附贈，以棒球運動員為主，及後逐步發展成由卡商從NBA，以及各大聯賽、電子遊戲及動漫購買版權，並視乎人物等級、受歡迎程度等製作卡牌，越「出名」的稀有度就越高，以「盲盒」般操作，推出市場。

球星卡現時是全球最火爆的收藏品。（PSA圖片）

兩家評分機構最廣為人知

隨著更多人投入這個卡牌的市場，相關的評分機構應運而生，由它明「驗明真身」，從而締造猶如古董般的價值。不同的機構都有自己的準則，但不外乎考慮卡牌的的保養程度，多數就卡牌四角、邊緣的磨損程度等進行觀察，再進行各項評分，評分後進行封盒保護，而該封盒擁有一度的防撞防水能力， 而且一旦封盒被打開，就再不能再度使用。

現時PSA及BGS兩家評分機構最廣為人知；其中PSA的分級制度總共分為10級，為了提高鑑定精準度，更於2008年2月更改為允許有半點評分的分級。而收藏界中，評分對卡牌的最終成交價格起決定作用，同一款卡牌，10分和9分的投資價值差距甚大。

Pokémon卡牌收藏家Helen指，卡牌鑑定費用近年大幅攀升。（羅君豪攝）

收藏家都要「睇分做人」

收集Pokémon卡牌已有22年的玩家Helen表示，一般而言，BGS評分較PSA嚴格，有細項評分，分為Centering（中心）、Surface（表明）、Edges（邊緣）及Corners（四角），其中Corners是權重比例最重的。

另外，鑒定卡牌上有編號，在鑒定網站搜索，會鏈接到主流交易平台，可以看到過往成交及標價。

Helen指，肉眼看9分卡牌與5分卡牌分別不會太大。（羅君豪攝）

Helen指，收藏家通常收集8分、9分卡牌，但某些5分卡牌，假如超過20年歷史也很有價值，相當於流通貨幣，且肉眼看9分卡牌與5分卡牌分別不會太大。

近年來Pokémon 遊戲卡牌越炒越高價，Helen稱，其中一個原因是由於卡牌鑑定機構PSA私有化兼提高收費，每張卡鑑定鑒定費由逾10美元升至120美元，再加上運費，總費用或達數百美元，從而提高卡牌門欄，「假如你張卡鑒定費不是只佔總價值的小部分，都不會拿去鑒定」，所以市面上流通多是價格不菲的卡牌。

Helen部分收藏一欖



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期間限定並不一定罕有

不過大眾一向有個「迷思」， 就是追求「期間限定」，認為在相關產品有一定的紀錄價值及稀有性，因此會落力搜羅。

Helen舉例，25週年Pokémon卡牌一推出，受到廣泛追捧，但其實所有產品，不論是否標明「期間限定」的，都屬期間限定，「一向都是生產一個批次就不再生產。」她比喻道，政府每年都推出生肖版郵票，但沒有一款是有升值空間，因為只是限定時間，數量並不限定。

Helen又以手錶為例，「我爸爸有隻手錶，是期間限定版，全球發售1000隻，一出的時候，大家都瘋狂搶購，最近他又買了隻手錶，雖然不是期間限定版，但是全世界都不超過300隻，不是期間限定版，就很稀有，說是期間限定版，反而超過平時的產量。」

另外，「錯體」版也有投資價值，如1999年版的Pokémon卡「Ancient Mew」，中的一個簡單的「Nintedo」拼寫錯誤，卻反而令它大受歡迎；同樣2011年出現異色版本Pokémon卡牌，款式仿照舊款卡，但如說蓋歐卡是藍色的，異色版是紫色，寵物小精靈的顏色改變就足以令收藏家瘋狂。