專訪｜增員工福利反助提升效率　宏利HR一姐︰同事開心公司自然好

疫情已經持續兩年，「居家辦公」（WFH）已成打工仔的新常態，企業和員工亦發現，遠端工作亦為公司及員工帶來額外好處，如公司需要租用的寫字樓面積減少，員工亦節省通勤的時間及費用等。



話雖如此，WFH運作逾年，有銀行更表明推出「混合工作模式」，究竟實際的運作如何，對公司業務又有什麼影響？宏利去年夏天開始靈活辦公模式，其香港首席人力資源總監盧凱欣接受《香港01》時透露，新模式得到同事支持，亦沒有影響公司業績，更增添同事歸屬感，「一個開心的同事，佢有歸屬感，自自然然間公司就會好。」



不少企業都有意「後疫情」年代延續這種工作模式，當中滙豐、渣打等跨國銀行，去年已宣布推出「混合工作模式」，宏利香港亦於去年夏天推出靈活辦公模式「Working Better」計劃，除在指定日子，全體員工需在公司以便溝通外，大部分後勤同事可自行安排在家工作的時間。

宏利香港首席人力資源總監盧凱欣接受《香港01》專訪時透露，現時大部分員工，一星期平均有兩天時間在家工作，其他的日子則回到寫字樓上班。因應新的工作模式，辦公室亦陸續裝修，改裝成Hot desk（無固定辦公桌）、增加公用空間，及儲物櫃等，以配合新的工作模式。

「混合工作模式」平衡WFH及同事連繫

目前未計前線代理，宏利有逾1,600名後勤員工，盧凱欣說，對於公司同事來說，新模式不難適應，亦已提供不少指引予員工參考，「有時有啲同事可能幫負責越南（業務），坐喺香港辦公室同坐屋企分別可能唔大，反而慳到交通時間。」

若果直接大部分員工，一星期五日都在家工作，或許連租金、「燈油火蠟」等成本都可以節省？盧凱欣笑言，在家工作有其好處，但久而久之亦會懷念人與人之間的接觸，「我記得第三波疫情完了之後，返到公司見到同事，自己能量都好似開心咗，呢種化學作用都好微妙。」這亦是定立一星期僅兩天在家工作的原因，希望同事與同事之間有見面時間，加強內部連繫。

盧凱欣認為，若果同事開心，令他們有歸屬感的話，「自自然然間公司就會好。」（張浩維攝）

最重要是「信任」同事

在家工作看似方便員工，亦有管理層對同事在家是否認真工作存疑，其中最「著名」的事件是本地銀行六名管理培訓生，一同「偷雞」行山，並將相片放上網，更寫有「Happi WFH」，被揭發後網民戲稱該行為「行山銀行」。

也有公司曾傳出要求員工WFH期間，手機需設定為響鬧模式，鈴聲三聲之內接聽電話。盧凱欣坦言，有指引予管理層如何去安排員工WFH，認為公司與同事之間最重要是「信任」，管理層如何「empower」（授權）同事工作，再視乎不同的職位，去量度相關崗位的績效指標，「上司同下屬之間要建立信任......唔係去（睇實）佢做唔做到啲咩。」

疫情期間，亦有不少「打工仔」在各大社交平台或討論區投訴，WFH後上司以為員工「24小時on call」般，不分日夜只要有需要便找同事工作，員工在家工作期間，失去了工作與生活之間的緩衝。

盧凱欣認為，視乎不同的工種，這種情況的確會發生，如宏利當中，只要與疫情相關、緊急的，即使已經放工回家，亦可能要優先處理；亦有部分同事是要與前線經紀合合作，周末或許要出席活動，上、下班的界線有點模糊，沒有「收工」概念，「有時見到佢哋好夜都仲覆緊，成日話答埋先答埋先，冇咗放工後返屋企嗰段時間的緩衝。」

增額外五天假期 助Work Life Balance

因此宏利於去年及今年，在同事原有的假期之上，額外再加五日，希望平衡員工在疫情期間的心理壓力，「理解同事因為covid好多壓力，在家工作係其中一樣，有啲同事亦可能family（家庭）未必係香港；學校又可能突然轉返online（網上授課）；要照顧長者等等......希望同事可能take到personal time。」

另一方面，宏利推出「Fuel Up Fridays」計劃，在每月的第二個週五的早上，透過學習平台讓員工探索新領域及建立新技能、增強創意力，而下午是有薪假期。盧凱欣指，計畫是希望令員工學習更多工作以及的知識，投資在自己身上，「同事有growth（成長）及發展，繼續學習，學多了自然公司競爭力會增加。」

員工歸屬感強 流失率較市場水平低

香港作為一個金錢掛帥的社會，單是男士待產假是3天、5天還是7天，都在立法會中罵得面紅耳赤才通過。宏利似乎一反傳統，為員工提供不少的福利，盧凱欣希望在公司營造一個「Winning culture」，增加同事歸屬感，「一個開心的同事，佢有歸屬感，自自然然間公司就會好，呢點係重要。」

她透露，同事歸屬感大了，公司流失率比市場水平明顯的低；「福利」亦未影響同事的工作效率，據宏利業績，去年首九個月核心盈利為53億元，按年增一成六；首九個月新造業務價值錄得35億元，按年增長34%；去年第三季新造業務價值為12億元，按年增42%；年度化保費等值的首九個月銷售額亦錄得49億元，較2020年同期增長一成。