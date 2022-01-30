澳洲老虎機大王購英賭業股　遇香港股壇高手　賭局揭盅前夕陷膠著

澳門政府早前修改《博彩法》，賭牌上限定為6個，惹來廣泛關注。但其實，遠在英國，也爆出一場賭場風雲，涉及「澳洲幫」與「香港幫」的博奕，對象是富時250指數成分股、全球最大賭博軟件開發公司Playtech。



去年10月澳洲「老虎機大王」Aristocrat宣布溢價近六成吞併Playtech。豈料即傳出另一股東、滙豐前大班龐約翰（John Bond）兒子旗下基金提出另一收購要約，更為錯綜複雜的是，這間鮮有港人熟知的英國賭企，「港味」極濃，主要股東還包括股壇猛人莊友堅妻子羅琪茵、「仙股大王」孫粗洪、國際娛樂（1009）主席蔡朝暉等。



收購投票下周三﹙2月2日﹚為「死線」，縱然「澳洲幫」屢屢催逼，惟上述股東未見公開態度，賭局揭盅前夕，記者找來「香港幫」親自回應，梳理當中的脈絡。



老虎機開發商Aristocrat提購英國賭博軟件開發公司Playtech，但過程不算暢順。﹙Aristocrat截圖﹚

去年10月，澳洲老虎機開發商Aristocrat為進軍網上賭場，提出以每股680便士現金全購Playtech，較交易宣布前一個交易日溢價58.4％，意味公司總市值達到20.72億英鎊﹙約216.25億港元﹚。

出手雖然慷慨，但不代表一帆風順。持有Playtech 4.97%的主要股東Gopher Investment其後提出反對收購的聲音，更向Playtech掟出另一個要約方案，據稱出手高於每股680便士。

「香港幫」揸兩成貨 不具名股東︰我啲貨都唔平！

半路殺出的程咬金，絕非等閒之輩。翻查資料，Gopher Investment隸屬於以香港為基地的TTB Partners，其創辦人正是滙豐前大班龐約翰（John Bond）的兒子Jonathan Bond，他曾在美林證券工作，其後管理家族辦公室Bond Ventures的投資，金融界的人脈不言而喻。

TTB的創辦人正是滙豐前大班龐約翰（John Bond）的兒子Jonathan Bond。﹙TTB官網圖片﹚

令這場收購戰更為錯綜複雜的是，Playtech主要股東還有不少港股市場赫赫有名的角色，包括股壇猛人莊友堅妻子羅琪茵、「仙股大王」孫粗洪、國際娛樂（1009）主席蔡朝暉，以及神秘富豪兼賭業大亨Tang Hao。

上述4名股東連同Gopher的持股加起來剛好超過兩成，現市值合計約3.84億英鎊（約40億港元），市傳最高買入價高達750便士，較Aristocrat所提出的680便士高出一成。據Aristocrat的收購條款，收購需要超過75%股東同意，換言之，如果Gopher Investment及「香港幫」不滿要約，只要再多一、兩名主要股東「和應」，絕對有能力推倒方案。

事實上，「香港幫」各人至今仍未就方案公開表態，《香港01》就羅琪茵入股Playtech一事致電莊友堅，他簡單回應︰「收購進行中，無嘢講！」另一位不願公開身份的股東則表示，Playtech業務前景亮麗，甚具發展潛力，近年受疫情影響而拖累股價，直言好抵買，還表示「幾年前已經買緊，唔係最近先入場！」問及是否滿意每股680便士出價，他無正面回應，但就指「我啲貨都唔平啦！」

就太太羅琪茵入股Playtech一事，莊友堅簡單回應︰「收購進行中，無嘢講！」（黃寶瑩攝）

賭場幕後「大腦」 EBITDA疫市升13%

一間博彩公司惹來「澳洲幫」及香港幫隔空博奕，殊不簡單。外媒引述知情人士指，「澳洲幫」認為亞洲股東十分神秘，不明白他們買貨的動機，也有分析指「香港幫」對Playtech在亞洲的不受監管博彩業務（Unregulated gambling business）感興趣。

1999年成立的Playtech，是全球最大的賭博軟件開發商，主要為網上賭場提供在線視頻老虎機、累積獎金、桌面遊戲、真人荷官遊戲及其他賭場軟件的供應商之一，可謂網上賭場幕後「大腦」。Playtech總部在英國，業務卻十分「global」，橫跨歐美、亞洲線上及線下賭場。疫情底下，實體賭場生意大受影響，但線上賭場卻「客似雲來」，抵銷了各地封城的影響。去年上半年，Playtech收入4.57億歐元，按年稍微倒退4%，但EBITDA卻按年上升13%至1.1億歐元。集團現時收入以歐美為主，其中美國業務成最大增長引擎，期內收入按年飆1.06倍。

而疫情前，Playtech業務更加亮麗，2019年收入高達15.08億歐元，EBITDA3.35億歐元，意味EV/EBITDA﹙企業價值倍數﹚不足10倍，有技術又有賺錢能力，難怪獲本港大孖沙及澳洲老虎機開發商睇中。

疫情前，Playtech業務十分亮麗，2019年收入高達15.08億歐元。﹙Playtech影片截圖﹚

「香港幫」高手雲集 「澳洲幫」遇勁敵

兩強相遇，難免有火花。「澳洲幫」多次「放聲氣」指不會上調作價，又質疑一眾亞洲股東是關連人士，冀引起英國監管當局注意。據英媒報道，Aristocrat與Playtech曾聯絡過一眾亞洲股東，包括伯明翰球會老闆孫粗洪，但至今仍未得到任何有意義的回應（have not engaged meaningfully）。另外，據外媒引述知情人士報導，假如Aristocrat的收購失敗，Playtech揚言可能會將其B2B業務及其意大利零售博彩商Snaitech分拆出來。本周五﹙21日﹚，持股2.4%的股東Abrdn investment表態稱，Aristocrat提出的收購要約作價合理，而持股1.4%的TIG Advisor LLC亦聲言投贊成票。

儘管「澳洲幫」連番出招，但「香港幫」暫無動於衷，也非省油的的燈。羅琪茵為維他奶家族後人，財力自不話下，其丈夫股壇猛人莊友堅財技更高超，曾參與中策集團收購南山人壽、豐德麗配股案等大刁；「仙股大王」孫粗洪2009年以白武士身份，入股前稱百靈達的新源萬恆控股（2326），至2015年賣殻，當年股價在短短4個月內飆升百倍；蔡朝暉為雲峰基金聯合創辦人，除了玩細價股了得，玩德州撲克亦出神入化，曾在澳門撲克大賽以入場費200萬元，贏得5,000萬元獎金；至於神秘賭業大亨Tong Hao，為人作風低調，據說他專門投資賭業，市場只知他曾買入全球最大的線上撲克網站PokerStars（撲克之星）。

幾位香港股壇上高手齊集賭枱上，在這場中澳賭戰中，誰人手上拿著「Nuts」，外人難以得知。向來牌術高超的「香港幫」以「Slow play」策略來應對，是否奏效則拭目以待！