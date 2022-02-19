專訪｜立法會新血李惟宏　領軍金融服務界　爭取削股票印花稅

第七屆立法會議員上任至今大約一個半月，已展開新一屆工作。立法會金融服務界議員李惟宏是今屆議會的「新血」之一，對於未來四年的工作大計，他已經有幾個大方向，包括推動行業多元發展、讓大大小小券商合作共贏、與監管部門修繕關係。



至於大眾比較關心的股票印花稅，李惟宏保證會收集有關數據，適時反映意見，希望不再上調之餘，未來應該愈低愈好。這位新科立法會議員坦承推動改革有難度，但揚言「唔擔心問題難，正正因為難，更加要加把力做！」。



第七屆立法會議員於今年1月1日履新，新議會除了人數增加至70人之外，另一特點是有不少「新血」上陣。其中，功能組別、金融服務界由李惟宏以314得票，擊敗得169票、連任過去兩屆立會議員的張華峰。

李惟宏初出立會選戰即擊敗老前輩、尋求連任的張華峰。（李澤彤攝）

現年41歲的李惟宏，初出立會選戰即擊敗老前輩獲勝，外界或對結果感錯愕，但可能是業內人士意料之內。李惟宏出身於金融世家，祖父輩在四五十年代已經在香港金融圈打滾。他從外國留學回港繼承父業，轉眼間已有十多年，現時是大唐資本控股行政總裁。

去年10月，香港證券業協會舉行第二十二屆就職典禮，李惟宏接替徐聯安出任新一屆協會主席，之後他亦報名競逐金融服務界議席。

新人事新作風，李惟宏接受《香港01》專訪，指自己在未來4年的任期內，有多方面工作，而首要任務是改善本港金融業的營商環境，包括業界與監管機構的關係。例如將業界在合規方面的問題，又或是執行上的困難向有關機構反映，把業界與監管部門的距離拉近。李惟宏透露，雖然上任僅短短三個星期，但已經安排多個會議與監管機構會面，改善雙方關係。

李惟宏強調任內將推動行業多元發展，更要走向高質量發展。（盧翊銘攝）

推動行業多元發展 走向高質量市場

與其他功能界別議員類似，李惟宏任內不僅代表業界表達意見，亦會協助業界在執行政策要求，排除困難。雖然證券業背景出身，但他強調任內將推動行業多元發展，不僅是香港的股票證券業務，貴金屬、期貨、衍生工具，以至綠色金融及ESG市場等，均需要高質量發展。

這位立法會「新鮮人」上任後，要面對的挑戰，或是近年業內比較嚴峻的處境。根據港交所的參與者及會員通告，今年初至今已經36家經紀商停業，是過去5年來最高水平，而2021年的數據有待港交所再作交代。

李惟宏不認為本地經紀行是夕陽行業。（受訪者提供）

經紀行非夕陽行業 爭取「做大個餅」

面對互聯網券商的挑戰，本地經紀行被指是「夕陽行業」，但李惟宏否定此說法。他認同在國際化的路上，有一些中小型企業、傳統華資行被市場忽略，在生存空間收窄下，不僅是證券業，任何一個行業都要自強、與時並進。另一方面，李惟宏認為現時香港證券業過於依賴單一產品市場，很難長時間生存，業界有必要提升專業水平，多做增值服務，甚至走向資產管理業務，更容易控制成本。

除了業界自強之外，作為業界代表，李惟宏希望進一步爭取「做大個餅」，令業界生存空間不僅停止萎縮，更要做大做強。他提出，過去政府發行銀色債券初期，只有銀行可以參與，但幾輪過後，其他經紀券商亦可以做到。

銀債例子在前，未來又有什麼新「餅」，李惟宏相信，「跨境理財通」以至貴金屬、期貨以至商品通，都是未來本地券商可以廣泛參與，在他任內一定會積極爭取，讓業界至少達到公平參與程度。

財政司司長陳茂波早前在上年度《財政預算案》決定上調股票印花稅。（資料圖片）

股票印花稅損市場吸引力 「愈低愈好」

以額度高達3,000億元的跨境理財通為例，李惟宏當選前已提出要爭取更多金融機構能夠參與其中。他當時提到，本質上傳統銀行主要以個人存款為主，再發展至其他業務；相反券商本身是提供投資服務，理應是最貼近市場，認為券商的服務不會比銀行差。

另一邊廂，面對著跨境券商湧港，身為「香港代表」，李惟宏當然不甘示弱，強調「有危自有機」。雖然這句話流口常談，但李惟宏已有一些想法，並建議提出，例如與跨境券商合作，藉著它們擁有的豐厚資源，共享平台，利用中小型券商的靈活性，提升各方的成本效益及競爭力。

金融服務界議員雖說是代表業界，但關注的事情，小至業界，大至整體投資者的利益。去年8月1日港府正式上調股票印花稅，而港股亦隨之出現令人失望的下半年。李惟宏指，就著印花稅的問題，已跟財政司司長多次溝通，因為須知道一個市場的吸引力，其中之一是交易成本。

不過，李惟宏深明政府落實上調稅率只有半年，未必會輕率撤回，故此他建議設立檢討機制，他亦會收集數據作研究，把有關問題帶到議會。「唔擔心問題難，正正因為難，更加要加把力做」，他未有交代希望調低印花稅的目標，認為首要先「止血」，然後減得愈多愈好。