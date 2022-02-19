專訪｜證券界元老李和聲之孫　初選即贏張華峰　「我撳股票機大」

今屆立法會一眾新面孔，金融服務界李惟宏議員便是其中之一。李惟宏是現屆香港證券業協會主席，同時是大唐資本控股有限公司行政總裁。今次出戰立法會，一出即勝，更是大比數擊敗對手、尋求連任的張華峰。



來自證券世家的李惟宏來頭不少，現時更為業界「雙料」代表，他強調會以謙卑的態度服務業界，在政商兩邊同時參與，才能夠更「貼地」反映業內問題。他又透露，目前無意加入政黨，以保持其獨立性及專業判斷。



第七屆立法會議員名單上，大家或者對部分面孔比較陌生，其中金融服務界張華峰連任失敗，由大唐資本控股有限公司行政總裁李惟宏當選。

這名41歲的立法會「新鮮人」，是議會中年輕的一群，今次初選立會一出即勝，而且是大比數贏出選舉。李惟宏接受《香港01》訪問時指，很感謝張華峰前輩，以及香港不同的老前輩，在過去為香港搭建繁榮的金融市場。

提到老前輩，原來這位金融服務界代表來頭不少，可謂證券世家第三代，爺爺是有「富豪御用經紀」美譽的李和聲，1998年曾助政府「打大鱷」因而獲稱「御貓」；父親則是大唐金融集團創始人李德麟。

李惟宏當選第七屆立法會金融服務界議員。（盧翊銘攝）

爺爺李和聲為金融界元老 曾助港府「打大鱷」

如此背景之下，自然從小耳濡目染、在股海中浸淫。李惟宏笑言，自己有記憶以來已經是在股票機面前長大。「幾歲跟爸爸爺爺去辦公室，見到報價機玩下撳下！」據知李惟宏人生第一次買股票早在12、13歲，當時是買電盈（0008）前身香港電訊，其後到美國升學，擁美國巴德學院取得經濟學學士及美國賓夕凡尼亞大學工商管理學碩士。畢業後在美國工作累積經驗，直至2007年回港接手家族生意。

他非常感恩家庭提供的環境中成長，不僅在財政上給予支持，亦傳授了智慧，「幾代人經歷過風風雨雨，股票市場大升大跌」。

爺爺李和聲可謂香港金融界元老，中文大學和聲書院亦是以其名字命名。雖說家庭背景也許讓李惟宏的仕途更順利，但或多或少都為他帶來一些壓力與包袱。李惟宏未有否認，但強調壓力並非壞事，更能夠化為動力與希望，只要勤奮努力，想辦法解決困難，將不可能變成可能，把自己的目標放得更遠大，甚至有更大的突破。

至於能否達到爺爺李和聲的成就，李惟宏未敢誇下海口，坦言家庭成員是他的好榜樣，自己會以謙卑態度，盡能力達到目標、服務香港市民，在立法會反映業界問題，在國家、香港的層面上配合政策，達成目標。

李惟宏現時為金融服務界議員，身兼香港證券業協會主席，可謂業界的「雙料」代表。（受訪者提供）

業界「雙料」代表 從政並非一早計劃

由商界走進政界，也許讓李惟宏的「履歷」錦上添花。他坦言，這條路並非一早規劃，而是過去幾年在參與業界組織，與聯交所、證監會等相關部門持續溝通，在此方面的角色參與更多之後，便決定投身立法會，把以往一直所做的事情提升至更高的層次。「自己面對緊嘅問題，都係業界面對緊」，這亦是家人讓他銘記在心的道理。

去年10月，李惟宏正式上任香港證券業協會主席；而今年1月，李惟宏正式擔任立法會金融服務界議員。作為業界的「雙料」代表，自己又是公司主席，時間上又可怎樣分配？李惟宏表示，立法會關乎整體國家利益、香港的立場，以至業界意見；而香港證券業協會亦有很好的團隊共事，當中協會提出的問題，正正代表了業界，並有需要在議會反映；至於自己公司同樣有優秀的團隊，在未來的工作分配上，自己將轉向著重更宏觀的事宜。

李惟宏強調一點，「一定要保持（業內）身份，喺市場參與，先至貼地啲；無參與就離地，因為提出嘅昭問題唔係大家關注的。」他又指，在企業承傳方面會一直參與下去，並且謙卑學習、向前看，絕不能夠「食老本」而鬆懈。

李惟宏重申暫時不考慮加入政黨，以保持其獨立性。（李澤彤攝）

未打算加入政黨 「G19」有足夠獨立性

是次立法會選戰，李惟宏以146票之差，擊敗爭取連任的對手張華峰。外界便有聲音認為，他的勝選與證券世家背景有關，但李惟宏未有感到介懷，而且深信自己勝選是因為紮實的選舉工程。

他坦言，在選舉期間工作準備充足，聆聽業界意見，了解到業界所關注的問題，讓他們感受到實幹實務的態度，加上有優質的助選團，盡能力拜會不同行家、接觸選民，自己亦通過政綱、辯論的表現，取得選民支持。

對於未來會否加入政黨，李惟宏在去年的候選人答問大會上已有回應，當時僅強調自己獨立無黨派。如今正式進入議會，他提到近日有媒體報道的「G19」，即是非政黨政團的「單頭議員」，合共有19人。他補充，雖然上一屆的「G6」並非一個政黨，但組織在議會中有一定幫助，例如加入某些委員會，以及有資深議員協助新人融入議會。李惟宏重申，由於「G19」非政黨組織，絕對無任何捆綁投票，亦因為有「G19」的存在，他暫時不考慮加入政黨，以保持其獨立性，議政更有效地從專業角度出發。