Meta「爆雷」　FB DAU首下降反映行業飽和　轉攻Web3.0刻不容緩？

Facebook母公司Meta（美：FB）周三收市後公布第四季業績，結果強差人意，儘管季度收入勝預期，但純利、每日活躍用戶增長卻令市場失望，加上新一季的指引遠遜預期，拖累周四股價大跌26%，市值蒸發逾2,000億美元，創美國史上最大市值損失。



今次的業績報告，或許不單反映了這家社交平台始祖的前景出現巨變，更可能預視整個Web 2.0發展幾乎完全成熟，世界將迎來Web 3.0的時代。這或者對於Meta而言，是一個蛻變的過程。分析師認為，Meta轉型是勢在必行，始終在廣告業務到達瓶頸位，加上行業競爭劇烈，有必要繼續投資元宇宙。



截至去年底，Meta第四季收入按年升20%，至336.7億美元，表現勝預期；不過，Facebook的每日用戶總數由第三季的19.3億，降至第四季的19.29億人，是面世以來近18年，首次錄得下降。

另一方面，Meta對今年第一季的業績指引亦遠遜預期，公司預期首季收入介乎270億至290億美元，低於分析師預期之餘，更有可能是公司歷來最緩慢的增速。

股價大跌，除了業績表現及指引令人失望，更讓人憂慮的是Meta長遠的增長前景，或可從多方面去剖析。

Facebook第四季每日活躍用戶按季微跌，創近18年以來首次錄得倒退。（路透社）

FB DAU首錄下降 教主認競爭加劇

在用戶人數方面，Meta旗下主要平台Facebook錄得面世以來的用戶數首次下降，每日活躍用戶總數降至第四季的19.29億人，是面世以來近18年首次錄得下降。即使有關減幅對於19.3億用戶的平台而言，並非什麼重大下跌，但在於一個以用戶人數作為驅動的平台公司，或響起中長期的增長警號。

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦坦承，來自其他應用程序如TikTok的競爭加劇，導致用戶花費更多時間在其他對手。即使Meta亦有自家的短視頻產品Reels，主力針對年輕用戶，作為對抗TikTok的產品。不過，朱克伯格承認，目前Reels的規模仍然偏小，加上Reels是建基於Instagram平台上，對於用戶新增貢獻有限，主要是加強平台內部生態之間的流動。

再者，用戶粘性儘管朝向Reels這類短視頻平台轉移，但由於其貨幣化能力，相比Feed和Stories等已成熟的核心產品為低，朱克伯格預計Reels的低毛利更可能在短期內影響廣告收入的增長。

更需要深思的問題是，Meta預期未來廣告投放數量將會迎來「逆風」，而這個逆風到底是因為部分用戶轉移至其他平台，抑或是群體開始厭倦社交媒體、脫離這個發展已有二十年的社交生態？這仍然是未知之數。

蘋果公司去年更改iOS的私隱政策，使App與App之間更難追蹤用戶活動。（Getty Images）

蘋果私隱政策 令Meta收入削百億美元

用戶人數驟減，或許影響廣告投放量，而另一邊廂，在廣告定價方面，Meta亦面對一定壓力。面對蘋果公司去年更改iOS的私隱政策，導致Meta難以繼續從App與App之間追蹤用戶活動，削弱了Facebook及Instagram等產品的精準營銷能力，直接對其廣告定價能力帶來負面影響。

而這個負面影響有多大？Meta 財務總監 Dave Wehner 在分析員會議中稱，由於可獲取的用戶數據愈來愈少，預計因為蘋果新的私隱政策，將導致Meta全年收入大減100億美元，相當於去年總收入的8%！

Facebook去年10月改名Meta，決意優先發展元宇宙（metaverse）。圖為Facebook位於加州的總部換上新的公司名稱及標誌。（Getty Images）

投資百億拓元宇宙 短期難見收成

今次業績另一個重點關注是，Meta旗下的「元宇宙」戰略的FRL部門業績，是首次披露有關的財務數據。第四季FRL部門收入錄8.77億美元，按季增長57%，按年增22%；營運虧損則錄33億美元，全年淨虧損101.9億美元，按年進一步擴大。公司稱，元宇宙有關的投資，導致全年營業利潤減少100億美元，並預期該部門短期不會產生盈利。

朱克伯格在去年10月28日的開發者會議上公布將公司改名為「Meta」，而早在去年7月他已經表述了對未來五年把Facebook改造成一家元宇宙公司，並相信多年來的投資會持續蠶食利潤。

Web 3.0包括區塊鏈等特徵。（資料圖片）

從Web 2.0邁向Web 3.0

面對外來競爭、活躍用戶數見頂回落，Meta仍然堅持加大投放元宇宙發展，這或意味著Meta認為已經Web 2.0發揮至極致，是時候走向Web 3.0的時代。

甚麼是Web 1.0、Web 2.0、Web 3.0？Web 1.0的內容主要是來自文件系統，而非數據庫系統，網頁功能有限，可形容是靜態的、單項的網絡。至於Web 2.0正正是大家最為熟悉的網站，由過去的單向，逐漸發展成雙向交流，亦即是最常用的互聯網，大眾可使用應用程序、社交媒體平台（如Facebook、Instagram、LinkedIn 和 YouTube），交互式體驗和用戶生成的內容，每個人都可以當創作者，開拓了「互聯網即平台」的概念。

Facebook可謂社交平台的始祖，把Web2.0的特性發揮到極致，善用了雙向交流、由用戶創作生成內容，繼而創造了十多年來的新生態。發展至今，Web2.0的平台企業愈來愈多，Facebook亦不再只是Facebook，還有Instagram、Whatsapp等。對標的企業包括Twitter、TikTok、Youtube等，均是社交平台，只是以不同形式呈現。

隨著Web 2.0的賽道愈見擠擁，而今次Facebook的日活躍用戶人數首錄下降，Meta此時此刻走向Web 3.0、發展元宇宙是合情合理。惟Web 3.0 目前為止尚未有標準定義，但可以透過一些特徵去界定，包括去中心化、去信任化與無權限化、人工智能與機器學習、連通性與無邊界網絡。「元宇宙」概念正正是建基於Web 3.0，透過Web 3.0去中心化的介面，打破傳統上個體戶進出社群的限制和對內容的審查。

高盛下調Meta目標價，由445美元降至355美元。（資料圖片）

高盛：管理層闡述元宇宙發展長遠目標

高盛發表研究報告，指今次Meta管理層在會議上提到幾個重點，其中隨著核心App走向成熟，尤其是Facebook App，日/月活躍用戶增長放緩；又指需要投資及解決目前因為行業及監管環境帶來的「逆風」；並闡述了公司走向元宇宙發展的長遠目標，包括硬件、軟件及內容。

隨著今次拋售及近期跑輸外圍的表現，該行認為估值重置後更顯吸引力，故維持「買入」評級，但目標價則由445美元降至355美元，主要反映對營運表現的預期降低，以及給予較低估值倍數。

利達資產基金經理黃耀宗指，Meta有必要進行轉型，當轉型成功並有所增長，才有可能重拾升浪。（粱鵬威攝）

利達黃耀宗：再急瀉機會不大 但有必要轉型

利達資產基金經理黃耀宗則指，Meta這次業績固然不理想，其中受到蘋果的私隱政策拖累，日活躍用戶下跌成為市場一大憂慮。而他認為真正令人擔心的，是Meta目前的收入來源絕大部分來自廣告，當廣告業務到達瓶頸位，再發展短視頻或長視頻亦要面對TikTok、Youtube等對手，故此Meta有必要進行轉型。

考慮到轉型的過程，當中牽涉的成本，例如聘請相關人員開發元宇宙等，黃耀宗預計未來至少一兩季毛利仍然受壓，在股價上不預期有什麼大起色，相信未來要沉澱整固，當轉型成功並有所增長，才有可能重拾升浪。

他強調，當前股價若見回升，均只屬小反彈，但他認為始終現時估值並非昂貴，相信經過周四急跌後，之後再出現急瀉的機會不大，傾向出現區間波動。