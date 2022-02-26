專訪｜潤維創坊看好四大初創領域 Smart Building具協同效應

香港創科行業趨蓬勃，初創企業數目自2014年約1,000間，增升至去年約4,000間。管理逾千億元基金資產的華潤資本成立了「潤維創坊」，發掘本港Startup投資機會。在云云數千間初創企業之中，哪一類新興產業最能吸引投資呢?



關注健康、消費、能源及智能建築

華潤資本董事總經理（投資）、潤維創坊執行合夥人蔡達盟接受《香港01》及《巨子》專訪時表示，管理私募基金投資的，十分重視控制風險，所以會選擇和母企集團核心競爭力相關的行業，能夠產生協同效應的，作為優先考慮。當中看好健康、消費、能源節約及智能建築（Smart Building）四大範疇。

蔡達盟解釋指，不論在本港或是內地，地產行業發展已經十分成熟，加上母集團本身亦有很多地產項目及物業管理業務，如何提高物業價值及管理效率，減少能源消耗，屬重要的投資方向。因此對於一些具智能建築元素的初創企業更有濃厚興趣。以往集團亦曾投資一些數據分析公司，用於觀察商場人流及分析購物習慣及喜好。

華潤資本董事總經理(投資)、潤維創坊執行合夥人蔡達盟指出，母集團本身有很多地產項目及物業管理業務，如何提高物業價值及管理效率，減少能源消耗，屬重要的投資方向。(梁鵬威攝)

他又提到，現時潤維創坊的會場亦設有不少智能建築的元素，例如在展覽場中，配備了智能空氣監督系統，能夠檢測室內的空氣污染及病毒水平，並自動調節送風及即時消毒。

不介意燒錢 覓得一兩個潛力投資自然「賺得番」

對於本港的科創產業發展，蔡達盟看到是商機處處，因此華潤資本創立潤維創坊，是希望透過一個實體的場地，能夠舉辦多種與科創企業相關的活動，目的是深入了解科創企業家性格以及其業務特性，從中找到有潛力的投資機會。

他又指，在潤維創坊的裝潢投資不菲，在硬件器材支出上已經過千萬，即使場地營運初期會蝕錢，亦無大礙，笑指「只要能夠在活動中尋找到一兩個有潛力的項目投資，自然可以賺得番」。

蔡達盟指出，以往集團亦曾投資一些數據分析公司，用於觀察商場人流及分析購物習慣及喜好，(梁鵬威攝)

潤維創坊在試運營後的三個月，已經馬不停蹄舉辦了20多場次活動，例如國際資訊科技博覽、食品科技公司發布會、香港大學研討會、阿里巴巴創業者基金環球創業比賽、2021 德勤香港高科技高成長20強及明日之星頒獎典禮等。

對於未來發展大計，潤維創坊訂下三步發展計劃：第一步是幫助建設香港的創新生態圈。第二步是通過設立潤維創坊的二三期，加入共享辦公、融資顧問、創業服務等，引進更多社會資源。第三步是平台價值「變現」，逐漸建立行業地位，建立以華潤資本牽頭的香港金融聯盟，未來發起更多基金。