專訪｜港產基金掃入TVB近5%股權　稱是「跌傷咗嘅品牌」仍可長揸

電視廣播（TVB）（0511）近10年發展絕非一路順風，由盈轉虧之餘，還要面對後起之秀 ViuTV的步步進逼，挑戰其電視台「一哥」地位。雖然自去年初開始，TVB管理層大換班，找來藝人曾志偉及王祖藍掌管節目內容，開拓更多創新節目，但除了個別節目如《聲夢傳奇》一度掀起話題外，整體收視未見起色。



投資市場，往往人棄我取。一間港產基金「大正資本」（Chartwell Capital）自去年初起密密購入TVB股份，持股已逼近5%水平。該基金創辦人兼投資總監陳惠仁，是一名「超級價值投資者」，他接受《香港01》專訪時形容，TVB是一個「跌傷咗嘅品牌」，但認為公司有願景，是一項有價值的投資，「好股票可以長揸。」



近日有本地傳媒報道，大正資本透過數個小型基金，收集TVB股份至接近5%水平，涉資近2億元，平均每股入貨價為6至7元。

消息一出，教市場意外，皆因TVB近年業務走坡，早已不是市場焦點股份。陳惠仁受訪時承認，旗下基金去年初開始購入TVB股份，現時持股接近5％，是電視廣播第五大股東，惟參股的投資者身份，他則不願透露太多。外界暫知道還包括永隆銀行創辦人家族伍氏家族的第三代伍尚修。

畢業於美國紐約大學金融會計學系的陳惠仁，是一名「香港仔」，他父親是有「新界教父」之稱、前鄉議局主席陳日新。「讀番書」大，陳惠仁卻滿有本土情懷，自言作為一名本地基金經理，希望扎根於香港的企業做好企業管治，並繼續履行發展香港作為國際金融中心的承諾，今次投資電視廣播，正正可以做到「撐香港、撐本土企業」。

讚藝人是香港「前線售貨員」

支持TVB與支持香港，如何緊扣上？據了解，該基金是看中電視廣播於影視界歷史，及電商平台發展才有意投資。陳惠仁說，李小龍、成龍、劉德華、周星馳、周潤發，及早前進軍Marvel電影宇宙（MCU）的梁朝偉等，均是推動香港的「前線售貨員」，「冇左香港藝人，咁細嘅都市唔會成為一個國際大都會。」他認為，在互聯網的「加持」下，TVB可將「香港製造」這個品牌打入大灣區，甚至星馬泰等國家，「邊個去推銷？唔會搵你同我，一定係搵香港藝人。」

因此希望借本地基金的身份，以正面、善意的態度去支持本地企業，「投資呢啲股票都係用正面態度，係一個正能量投資者，唔似一啲外國基金會指手劃腳。」

TVB高層於去年起大換班，包括加入曾志偉（右二）及王祖藍（左一）。（視覺中國）

入股後不會「指手劃腳」

經歷過去「風風雨雨」，陳惠仁認為TVB只是一個「跌傷咗嘅品牌」，隨著一系列的舉動，如前副主席行政總裁李寶安等高層先後淡出，現任行政總裁許濤，及曾志偉、王祖藍等藝人入主後，現是要做的是向前行，「重新去打造香港人嘅品牌，重新打返出去。」

不過，「跌傷」的還包括TVB的股價。近年公司業績持續虧損，投資星美控股債券損手，又屢遭基金及股東挑戰，TVB股價已由2000年81.5元的歷史高位，跌至上市30年以來新低的4.25元，最近才回升至周五（11日）收市的4.93元，市值僅約21.6億元。

陳惠仁坦言過去的事今天就不要再重提，但凡事有因必有果，「無以前嘅問題，唔會造就今日TVB個股價。」

TVB改革之際，電視台「龍頭」地位更被ViuTV狙擊，最新還發盈警，挑戰不少。﹙資料圖片﹚

「好股票可以長揸」

話雖如此，TVB改革之際，電視台「龍頭」地位更被ViuTV狙擊，最新還發盈警，指2021財年收入增長6％至28.9億元，但仍預期全年虧損達6.4億至6.6億元。

詳細報道：VB發盈警 稱收購士多及內容製作等令成本增加 全年或蝕6.6億

公司前景難言明朗，但陳惠仁仍充滿信心，直言自己是價值投資的信徒。翻查資料，當年他曾向股神巴菲特請求訪問旗下巴郡猛將，並收錄成書於2010年出版，他笑言巴菲特曾提過「好股票可以長揸」，若果有日TVB股價可以重回60至70億市值的水平，回報仍屬可觀，「就算十年後先發生，每年平均有9到10%回報，其實唔差。」

另一方面，電視廣播股價一年高位近10元，「舊年環境同依家比有咩分別？我覺得分別唔大，原來市（況）好啲，股價有得做好啲。」考慮過對TVB的願景、公司淨資產值等等，認為「值搏率」高，決定購入股份。