創業板｜兩股已佔一半成交　轉主板之路受阻　港企上市恐難上加難

近年資金抱團，集中在大價股，在GEM的上市公司表現較黯然失色，近乎被人遺忘，更與「妖股」、「殼股」等畫成等號。不過，GEM不乏「焦點」股份，例如非凡中國（8032）及中國有贊（8083）亦受資金追捧，一度熱炒，市值超越百億。與此同時，GEM也是不少本地公司上市的首個里程。但隨著GEM轉板門檻收緊，本地公司上市之路將更加難行。



非凡中國自李寧在2010年注資入股後，專注經營體育場地、組織投資體育賽事和項目等。（網上圖片）

儘管創業板近年逐漸沉寂，但部份公司仍然受市場追捧。創業板的明星股非凡中國（8032），去年曾炒至1.97元，市值達190億元。非凡中國自李寧在2010年注資入股後，專注經營體育場地、組織投資體育賽事和項目、開發多品類體育健康休閒消費品等。事實上，非凡中國亦持有李寧（2331）、堡獅龍（0592），又入主英國品牌Clarks ，業務多元化，不乏基本因素。

去年另一熱炒GEM股份中國有贊（8083）亦因Saas概念股熱炒，受資金青睞，在基金公司掃貨下，市值一度突破800億元。雖然去年沽壓不絕，但仍穩守成交王寶座。單是這兩隻明星股去年全年成交額已達539.5億元，佔了整個GEM的一半成交。

本地串流平台HMVOD視頻，提供不少影視節目。（網上圖片）

也有本地實業公司賺錢

除了兩隻明星股之外，亦有不少港產公司選擇在GEM上市， 屬有實業的公司，有美容化妝股，如彌明生活百貨（8473）、修身堂（8200）；有建築股，如藝人黃翠如父親黃永華創立的聯旺集團(8217)；有飲食股，如太平洋酒吧（8432）、CLASSIFIED GP（8232）、豚王母企賞之味（8096）、嚐高美集團（8371）；有影視傳媒股，如寰亞傳媒（8075）、HMVOD視頻（8103）。其他還有名仕快相（8483）、駿高控股﹙8035﹚、縱橫遊﹙8069﹚等。

儘管GEM公司成交一般疏落，卻不全是沒錢賺的公司。非凡中國截至去年9月底止首三季業績，營業額9.8億元，純利34.57億元；彌明生活百貨截至去年12月底止首三季業績，營業額1.14億元，純利1,595.9萬元； 立高﹙8572﹚首三季收入6.08億元，純利808萬元。

彌明生活百貨在全港有10間分店，營業額過億，但仍無法轉主板。（資料圖片）

彌明生活百貨寧專注業務 放棄轉板

不過，自轉往主板上市的簡易轉板機制取消後，創業板公司轉主板難度大增。事實上，彌明生活百貨多次嘗試轉主板「闖關」失敗，去年5月公開表示，決定不再繼續申請由GEM轉往主板上市，利用更多資源和心力，投入核心業務和捕捉新發展機遇。彌明百貨創辦人袁彌明曾指出，「每次需要耗時3個月回答港交所的問題，上市程序太消耗金錢和精神」。

修身堂現金超過4億，NAV約8億，但市值只有1億，估值大幅折讓。（網上圖片）

有專門在港股尋寶的細價股玩家表示，GEM的公司估值往往有大幅折讓，以經營美容業務的修身堂為例，「呢隻現金超過4億，負債得1億幾，NAV（每股資產淨值）有成8億，但市值得1億，現金唔呃得人啦！」

被問及為什麼市值會被大幅低估，他直言GEM股票相對流動性低，「有啲基金mandate﹙章程﹚唔可以買創業板，局限資金流入，集資能力冇主板股票強。」在取消快速轉主板下，藉由GEM作踏腳石往主板上市的階梯斷裂，本地公司上市之路何去何從？