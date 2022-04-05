The Sandbox︱最細「地皮」佔地如紅館　曾炒高47倍只因一個因素

現實世界不少人靠炒樓致富，殊不知虛擬世界亦然，隨著元宇宙（Metaverse）興起，越來越多人投資虛擬土地，例如滙豐銀行（0005）、Adidas、藝人馮德倫和舒淇都在區域鏈平台The Sandbox買樓。OpenSea數據顯示，該平台去年​​虛擬土地銷售額超過27億港元，令人不禁思考​​元宇宙炒樓玄機何在？The Sandbox大中華區總監蔡和偉傳授入門秘笈，普通人亦有機會「共同富裕」，分一杯羹！



「元宇宙」成為近年投資的「關鍵字」，The Sandbox內的虛擬土地，更吸引不少名人「入市」，如新世界（0017）執行副主席鄭志剛、陳奐仁、馮德倫、舒淇等，連美國歌手Snoop Dogg亦有參與。

The Sandbox是由港產初創公司Animoca Brands開發的一款區塊鏈平台，玩家可使用軟件製作遊戲或 資產，建構整個虛擬世界。蔡和偉接受《香港01》專訪時表示，平台上的遊戲或體驗都是由用戶去創作，而且是免費，亦可設置個人或集團標誌，惟發布遊戲則、舉辦活動等均需要土地，土地越多，收益自然越多。

詳細報道：The Sandbox︱去年賣地收益逾27億 元宇宙「大富翁」玩遊戲賺錢

The Sandbox「入場費」近三萬，但絕非輕易能購買。（受訪者提供）

一幅「LAND」相當一個紅館

現時The Sandbox內的土地分「LAND」及「ESTATE」兩種。「LAND」是最細單位的土地，比例是1乘以1，大小是96米乘以96米，可開發空間是128米高，「差不多是一個紅館那麼大」，每幅「Land」可創作一款遊戲。

「ESTATE」則代表不同大細的土地，分為3乘以3、6乘以6、12乘以12，以及最大塊的24乘以24、由576塊「LAND」組成。「ESTATE」可拆散，以「LAND」的方式拆售。「簡單來說，就是自由分間房」。

The Sandbox大中華區總監蔡和偉表示，擁有的虛擬土地越多，收益自然越多。（受訪者提供）

「入場費」近三萬 惟未必買得到

The Sandbox內所有土地由一手市場統一定價，以平台虛擬貨幣「SAND」購買，每個SAND價格約3.53美元，普通一幅「LAND」售價為1,011枚SAND，位置較好的售價為4,683枚SAND，即入門價是3,568.83美元（折合約27,943港元）。

蔡和偉笑言，要在一手市場購入，未必人人能買得到，「每次開售都是幾秒賣完，幾十萬人搶幾十塊地」，未來或考慮以採取抽籤形式出售。目前The Sandbox共有166,464塊虛擬土地，當中七成已「名花有主」，餘下三成料於年內售出，估計屆時所有土地的總成交額可高達5億美元（折合逾39億港元）。

蔡和偉指，元宇宙買樓就如現實世界，人流越多的地區，單位價格越高。（受訪者提供）

星級鄰居推升「地價」 出租有錢收

一手市場價格不算昂貴，但二手市場就「寸金尺土」，目前平均每日錄6至7宗成交。蔡和偉稱，「見過最貴的是美國歌手Snoop Dogg附近的一塊LAND，作價45個以太幣，當時每個以太幣價值3,000至4,000美元，即是至少13.5萬美元（折合約105.3萬港元）」。意味著，只要買在星級鄰居旁邊，地皮價值可足足升值近47倍！

買家如何判斷虛擬土地的升值空間呢？蔡和偉指，就如現實世界買樓，人流越多的地區，單位價格越高，「有大型IP的話人流較多，例如新世界附近土地好值錢，玩家很聰明，知道哪些位置價格高，會猜測之後會否有大型IP進駐，提早買地。」

虛擬土地除了買賣，亦可以出租，蔡和偉指，The Sandbox現時可以租廣告位，即是平台地圖上的Logo（標誌）或虛擬大廈外牆的廣告位，未來亦計劃推出租土地的功能，但要視乎地主自身意願，「例如長江中心本身有商業用途，都不會將整個大廈租出去。」

The Sandbox革新傳統遊戲玩法，採取Play to earn（邊玩邊賺）的方式。（受訪者提供）

非地主可「邊玩邊賺」

虛擬土地雖然吸引，但普通玩家亦未必有能力擁有一塊土地，The Sandbox革新傳統遊戲玩法，採取Play to earn（邊玩邊賺）的方式，蔡和偉指，「一無所有」的玩家亦可以不同方式體驗虛擬世界，包括在軟件GameMaker發佈遊戲，或用NFT創作器VoxEdit自行創作虛擬資產，或是透過任務或比賽賺取「SAND」，「連玩捉迷藏都能賺錢，例如在聖誕節活動中，玩家可以參加尋寶活動尋找雪人或聖誕老人來贏取獎品。」

對於傳統遊戲玩家，蔡和偉指，玩家有責任保護自己的資產，在去中心化的區域鏈平台，自由度越高，責任越高。由於平台去中心化，玩家的錢包及相關賬戶會配備​​私鑰匙（Private key），以證明所有權，「玩家不能像現實世界中去銀行取回賬戶密碼，一旦遺失私鑰匙，電子錢包裡的資產就不翼而飛。」​​