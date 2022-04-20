【足本重溫】「智」未來 - 智慧環境新模式 線上講座

為了實踐可持續發展，結合創新科技打造智慧環境是關鍵因素。而近日疫情嚴峻，大量具傳染性的醫療廢料因人手不足而被囤積、食肆及辦公室通風不良或增傳播風險等問題引起社會關注，智慧科技又能否協助減低疫情帶來的危險及影響？智慧環境感測、環境安全管理都是《香港智慧城市藍圖》的智慧環境章節中，希望可實踐的目標，現時這兩方面的發展如何呢？



《香港01》主辦、智慧城市聯盟協辦的「智」未來 - 智慧環境新模式，請來智慧城市聯盟副會長秦仲宇先生擔任嘉賓主持、信山實業有限公司董事詹嘉慧博士擔任嘉賓，交流智慧環境的最新發展，讓不同企業了較更多資訊，發掘新商機。不少觀眾對是次題目非常感興趣，有過百間企業登記收看，直播最高峰時更有近三百人收看。

網上講座由智慧城市聯盟副會長秦仲宇先生打開序幕，為觀眾分享現時香港城市樓宇年齡、電力消耗來源、人口分佈等數據。

緊接有信山實業有限公司董事詹嘉慧博士分享信山實業的技術範疇及此技術在智慧環境中的應用。

兩位嘉賓分享了如何運用科技達至減碳節能，提升環保效率。以開冷氣為例，只需配合風扇及其他科技，如物聯網感應器，監測數據，調節冷氣溫度及開關，人流少的時候，調高冷氣溫度，加大風扇效能，舒適的同時亦不會使用過多電量。

最後兩位亦分享了香港市民可以如何減低因疫情引起之醫療廢料、以及食肆及辦公室通風不良或增傳播風險等問題的處理方法。

作為「媒體＋」公司的行業先驅，持續為用戶提供多元化的新聞、生活資訊及生活服務，《香港01》除了舉辦「智」未來網上講座，未來將繼續舉辦更多線上線下活動，讓各界精英聚首一堂交流前瞻灼見，攜手推動業界發展。

下一集亦是最後一集的「智」未來將於4月27日舉行，並以「智慧出行新里程」為題，講解一下車聯網科技、自動駕駛車輛可以如何幫助實現智慧出行新時代，立即報名！