滙控今公布季績　稅前溢利料倒退　溫傑︰加息利好因素半年後反映

滙控今日（26日）公布今年第一季業績，市場預計稅前溢利按年出現倒退，主要是受預期信貸損失（ECL）提撥影響所致。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，今年首季香港業務受疫情影響，局限了非利息收入發展，而加息利好因素則最快半年後才反映。他估計，滙控股價應在50至55元區間上落，今次業績料不會令股價大上大落。



滙控今日公布今年第一季業績，綜合券商預計，集團首季稅前溢利中位數37.2億美元，按年倒退35.62%。表現不進反退，主要因為雖然預計首季淨利息收入則錄得按年逾5%升幅，淨利息收益率輕微擴闊3至4個點子，但滙控首季預期信貸損失（ECL）料需提撥約9.34億美元，去年同期則撥回淨額4.35億美元。

市場料滙控首季預期信貸損失料需提撥約9.34億美元，去年同期則撥回淨額4.35億美元。（視覺中國）

港首季表現受疫情拖累

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，市場預期匯豐的稅前盈利約37億美元，他認為該預測較為樂觀。「利息收入做到69億美元冇大問題，但預測非利息收入58億美元太樂觀，睇返去年第四季只有53億美元，今年首季香港理財產品賣得唔好，如果都可以做到58億美元，即係英國嗰邊條數唔單止好到抵消到香港，仲要再好啲，我覺得未必得。」他補充，香港今年首季幾乎沒有賣樓，料相關借貸銳減，加上不少分行暫停營業，打擊理財產品銷售，局限非利息收入增長。

溫傑預測滙控首季ECL約8至10億美元，與券商預計相約，一是受內房危機影響，二則是東歐危機未解除。摩通認為，雖然滙控在俄羅斯的業務不多，但憂慮通脹上升或會拖累全球宏觀經濟增長，尤其在歐盟地區，貸款和費用增長放緩，以及銀行的風險成本上升。

溫傑認為滙控股價暫未有催化劑，料在50至55元橫行區間上落。（資料圖片）

加息利好因素 最快半年後反映

美國聯儲局維持釋出鷹派信號，美債息逼近三厘，市場料利好國際銀行利息收入。不過，溫傑憂慮急速的加息步伐，美國經濟未必頂得順。「美債息上升亦不直接與銀行息差掛鉤，短期內難以在業績反映加息利好因素，最快要半年後先睇到。」

股價走勢方面，今年2月資金追捧派息股帶動了滙控升勢，一度高見59.6元，溫傑坦言升得「太高」，儘管現時回落亦跑贏大市，故不認為短期內有催化劑啟動新一輪升浪。「之前因為有20億回購撐住個股價，正常應該喺50至55蚊區間上落，今次業績應該唔會令股價太大上落！」

滙控昨日隨大市回落，收報51.65元，挫4.6%。