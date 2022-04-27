【足本重溫】「智」未來 - 智慧出行新里程 線上講座

香港地少人多，路面空間有限，以致交通擠塞、空氣污染等問題愈趨嚴重，「智慧出行」就成為一個極為重要的發展方向。車聯網科技、自動駕駛車輛可以如何幫助實現智慧出行新時代？公共交通工具又如何應用智慧科技為大眾提供實時服務，第五代流動通訊技術（5G）、大數據在這方面又扮演著什麼角色？



《香港01》主辦、智慧城市聯盟協辦的「智」未來 - 智慧出行新里程，請來智慧城市聯盟副會長黃慧敏女士擔任嘉賓主持、運輸署助理署長/技術服務羅慶新先生擔任嘉賓，交流智慧出行應用的最新發展，讓不同企業了較更多資訊，發掘新商機。不少觀眾對是次題目非常感興趣，有超過150間企業登記收看，直播最高峰時更有近三百人收看。

網上講座由智慧城市聯盟副會長黃慧敏女士打響頭炮，為觀眾分享現時智慧出行的發展及數據。

緊接有運輸署助理署長/技術服務羅慶新先生分享現時運輸署的智慧出行服務、例如香港出行易、實時交通資訊、交通數據分析系統、大潭道(水壩段)智能交通燈系統 、不停車繳費系統、智慧交通基金等。

兩位嘉賓分享了智慧出行對市民的生活質素的改善、實踐智慧出行的技術、政府如何幫助業界發展智慧出行(例如運輸業、物流業、旅遊業)、可再生能源的應用 (氫) 如何應用至智慧出行等重要議題。兩位亦分享了智慧出行在香港的應用，包括透過收集路面數據應用至交通規劃，配合智慧交通燈調節紅綠燈時間，例如遇上車多的時候，交通燈可分配綠燈時間予車輛，減少排隊車龍。

作為「媒體＋」公司的行業先驅，持續為用戶提供多元化的新聞、生活資訊及生活服務，《香港01》除了舉辦「智」未來網上講座，未來將繼續舉辦更多線上線下活動，讓各界精英聚首一堂交流前瞻灼見，攜手推動業界發展。

一連五集的「智」未來網上講座已經來到最後一集，感謝智慧城市聯盟以及一眾講座嘉賓向大眾及企業分享有用資訊，加深大家對智慧城市發展的了解。歡迎大家到《香港01》重溫今次節目。緊接「智未來」，《香港01》會繼續推出一系列網上節目，主題包括創科前瞻、大灣區商貿、虛擬經濟、企業管理等，希望大家繼續支持。