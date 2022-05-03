股債匯遇轉角市　外匯基金季蝕550億　龐寶林︰次季要以防守為主

金管局今日（3日）公布，外匯基金今年首季投資表現。截至3月底止，外匯基金期內投資虧損550億元，香港股票、其它股票、債券投資分別蝕94億、246億、347億元，僅外匯投資有錢賺。

翻查資料，對上一次出現虧損要數至2020年，外匯基金於當年首季虧損861億元，為歷來表現最差的一季。

金管局總裁余偉文表示，俄烏局勢引發地緣政治危機升溫，觸發了股票、債券、外匯市場的資產價格大幅波動。（資料圖片）

地緣政治危機升溫 股債匯「三殺」

今次虧損，並不教人意外。金管局總裁余偉文早於上周一（25日）於《匯思》撰文，指出2月起俄烏局勢引發地緣政治危機升溫，終成市場「最後一根稻草」，觸發了股票、債券、外匯市場的資產價格大幅波動，為全球投資者及外匯基金帶來嚴峻的挑戰。

年初至今，美元趨強，使非美元資產以美元計價時出現帳面匯兌損失。若接下來美國相對於其他經濟體加快收緊貨幣政策的步伐，令美元兌其他主要貨幣繼續走強，外匯基金將可能陷入股、債、匯「三重打撃」的艱難局面！余偉文今日再重申，近月部署防禦性工作，非美元資產比例輕微增加。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指，在美國加息及收水下，外匯基金應防禦為主。（余秉峰攝）

望美國中期選舉過後 改變鷹派態度

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，今年第一季外匯基金的股票投資受中概股及美國大型科網股拖累，兩者年初至今股價都是下跌。而債券則直接受加息影響，「所有嘢都係turn（轉折）嗰陣反應最大，由零息到有息；（公司）由無盈利變有盈利，股價反應最快。」他指出，由有息減至零息所賺取的價差都很大，但反之亦然，「之前都賺好多，而家都要嘔返出嚟！」

對於余偉文部署防禦性工作，龐寶林大表認同，更指出持有現金最穩陣。「外匯基金最緊要係穩陣，揸cash（現金）最好。我哋年初已經將科網股清倉，債券都係keep一半，另一半揸cash！不過我哋基金經理都好慘㗎，通脹應該要買嘢，但而家係買咩死咩！」

展望第二季投資策略，龐寶林認為5月都要防守為主，看5月、6月加息及QT（Quantitative Tightening）幅度。他認為現時聯儲局的態度是表面鷹派，實際鴿派，「計吓數就知，通脹可以還少一半錢！但而家要就中期選舉壓通脹，但過埋6月，等市場習慣咗（加息），影響又冇咁大！」