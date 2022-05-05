美國加息｜儲局改口風有因　專家料美元強勢不改　鮑公言論留伏筆

美聯儲一如市場預期加息半厘，是睽違二十二年來最大的加息幅度。不過，美股市場卻狂歡式抽高，道指單日抽高逾900點，創自2020年11月以來最大單日升幅。市場關注點落在美聯儲主席鮑威爾對未來加息的前瞻預測之上，鮑威爾的言論剔除了單次加息75點子(即四分之三厘)的機會，被多間投行認為是會議的最大驚喜。

對於美元走勢，專家認為美國整體加息及縮表方向會持續，即使加息步伐稍為低於市場原先最進取的預期，不過仍然未有改變美元升勢，相信美元指數會持續向上，第一關先看104水平。

鮑威爾改口風，表示無積極考慮一次過加息75點子，投行視為最大驚喜，美股道指單日抽高逾900點，創自2020年11月以來最大單日升幅。(資料圖片)

聯儲會議今次的加息及縮減資產負債表計劃，大致符合市場預期。在加息方面，聯儲局加息半厘，並表示將在未來幾次會議上討論加息半厘的可能性。在縮表方面，今年六月正式啟動縮表程序，最初三個月縮表規模上限設在475億美元，三個月之後將上限加倍至950億美元。

鮑威爾改口風 投行視為最大驚喜

聯儲議息會議後，美股顯著抽高。美股在早段時間，聯儲公布加息及縮表幅度時，反應仍平淡；不過當會後鮑威爾表示，未有積極考慮單次加息75點、認為在未來幾次的會議上，加息50個基點將是合適的做法後，大市升幅明顯擴大，最終美股道指收市抽高逾900點，創自2020年11月以來最大單日升幅。

對於鮑威爾今次出口術，多間投行認為是會議的最大驚喜。摩根資產指出，市場將鮑威爾所說的視為積極因素，股市和債券上漲，債息曲線趨陡，降低市場對美國加息太激進的憂慮。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，鮑威爾的口風轉變，是出於美國經濟的憂慮，加上在縮表時間上，今次美聯儲其實是推遲了縮表的時間及進度。

今次聯儲局縮表，起點是每個月475億美元；較一個月前，美聯儲向市場暗示的950億元美元，低出50%。方式會是循序漸進地增加，再待3個月後，即是9月份，才會將縮表上限提高至950億美元。此外，時間上，縮表並非立即開始，而是下月才啟動。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，今次美聯儲其實是推遲了縮表的時間及進度，反映對經濟動力的憂慮。（張浩維攝）

恒生溫灼培：鮑威爾言論留有伏筆 對美國經濟有憂慮

溫灼培指出，聯儲的舉動是因為擔心美國經濟增長，會上鮑威爾指出，關注俄烏局勢及中國疫情對經濟的影響，兩者對環球供應鏈的阻礙及會否對美國物價水平造成上升壓力。溫灼培認為，鮑威爾的言論，亦是留有一個伏筆，就是日後若果其他國家的經濟增長，拖累了美國的經濟復甦步伐，聯儲局的縮減買債規模，仍然可以有調整空間，可以按經濟情況而決定債券持倉量，不一定是要完全跟隨目前的進度。

瑞銀料美國利率升至2.5厘後 加息周期或告終

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，言論令鴿派投資者感到驚訝，這對債券和股票市場都是積極的，令美國2年期國債收益率下跌14個基點至2.64%。此前，市場預期美聯儲在6月加息75個基點。

總體而言，美國家庭和企業資產負債表都強勁，即使利率上升，消費和投資也料將繼續增長。另外，過去一年「過熱」的商品價格將大幅下滑，這應有助於整體通脹降溫，減輕美聯儲將利率提高至遠高於中性水平的壓力。該行預計3月PCE價格指數為6.6%，到年末前料將降至4%以下，這應允許美聯儲在利率升至2.5%左右的中性水平後，加息週期得以暫停。

渣打銀行大中華區高級經濟師劉健恆表示，聯儲局行動有靈活性，估計今年中加息或會開始放慢，7月或不再加息半厘。（陳嘉碧攝）

渣打劉健恆：聯儲局行動有靈活性 7月或不再加息半厘

渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，聯儲局的行動可謂相當有「靈活性」，可以短時間改變策略，貨幣政策方向主要針對當時投資市場的憂慮。正如年初時，市場最擔心美國通脹急升，聯儲局隨即表示會毫不猶豫加息。未來，倘若市場擔心美國進取加息半厘後，會令到經濟動力減弱，屆時聯儲局亦可以短時間內調整加息步伐，因此相信不會令到美國陷入滯漲環境。

同時，他相信至今年年中，美聯儲的加息空間會逐步收窄，估計至7月份，美聯儲不一定會再加息半厘，加息速度有機會放慢。

事實上，美國的加息及縮表規模，決定性因素取決於美國的通脹環境。美國3月CPI按年飆升8.5%，屢創40年來新高；聯準局偏好的通膨衡量指標——美國3月PCE(個人消費支出)物價指數，按年增6.6%，剔除波動較大的食品和能源成本的核心 PCＥ，年增幅度也從 5.3% 下滑至 5.2%，是一年多來的首次增長放慢。。

高盛估今年每次聯儲會議 美國核心通脹增長皆放慢

投行高盛對今年每次聯儲局會議時，美國的通脹水平作出預估。該行估計，美國核心 PCE 升幅，在未來三個月持續放慢，估計核心PCE 升幅由現時的5.3%，跌至年底時議息時的4.4%。

分析料美元強勢持續，有機會升抵104。（視覺中國）

美元指數徘徊五年高 分析料強勢持續有機會升抵104

美元走勢方面，聯儲局宣布加息半厘後，美元未有進一步上升，暫時由103水平輕微回落至102左右，徘徊五年高位。溫灼培相信，強美金仍是眼下一大方向，原因除了是由於美國利率仍處上升周期，今年底將升至超過2厘水平之外，更重要的原因是歐元及日圓的弱勢。

歐元及日圓走勢對美金影響巨大，在美元指數的組成佔比合共近70%，現時俄烏局勢未見改變，令歐洲經濟大受沖擊，形勢短期內未見根本改善，因此，相信美元指數仍會保持強勢，下一關看104。