美國加息｜息魔勢襲港樓　800萬樓月供恐畀多3600蚊　仲未計P按升

近日新盤市況轉熱，有買家豪言「加息都係一萬幾千，樓價升一升都唔止啦」，成為一時佳話。話雖如此，隨著外圍利率普遍向上，聯儲局本周大幅加息半厘，港息上調只是時間問題，港人的供樓成本勢增加。到底加息帶來的額外供款負擔，會否是「一萬幾千」，還是「一百幾十萬呢」？



周四美國聯儲局宣布加息0.5厘，聯邦儲備利率區間處於0.75%至1%。香港金管局亦隨即根據預設公式上調基本利率至1.25厘。

不過多間本地大型銀行未有上調最優惠利率（Prime rate），滙豐、中銀、渣打等大型銀行維持最優惠利率5%不變。儘管最優惠利率不變，但不代表將來港人的供樓成本不增，原因是97%港人都採用H按供樓，隨著港元拆息慢慢上升，料供樓成本勢增加。

隨著港元拆息抽升，預料供樓成本勢增加。（余俊亮攝）

港美息差升至近0.7厘 Hibor有抽升壓力

金管局早前解釋指，當港美息差擴大，資金流出港元令匯價轉弱，若港匯觸及弱方兌換保證，金管局將會買港元、沽美元，降低銀行體系結餘，令貨幣基礎收縮，從而推高利率穩定匯價。

隨著聯儲局兩次議息會議累計加息0.75厘，港美息差預期持續擴大。最新美國3個月Libor與香港3個月Hibor拆息相差0.67厘，相較年初的負值水平已經大幅拉闊，也續見3年高位。

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志預料，當港美息差擴闊至近1厘水平，屆時投資者會更積極沽港元買美元，令走資壓力勢大增，從而逼使港息升得更快。他預料，當本港銀行體系結餘回落至2,000多億元水平，預期本港短息上升速度會進一步加快。

距封頂息率仍相差1厘 供樓成本勢急增

根據銀行公會顯示，與港人供樓相關的一個月拆息最新維持0.19018厘水平。以普遍採H加1.3厘水平計算，現時港人實際供樓息率大致維持1.5厘，距普遍封頂息率2.5厘仍相差1厘。

在聯儲局宣布加息後，金管局總裁余偉文再次作出提醒，預期港元拆息會逐步上調，提醒市民在決定置業、承造按揭時，要小心管理利率風險。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明便預計，第二季末一個月Hibor將升至0.6厘水平，更有機會挑戰0.8厘。事實上，目前供樓利息低企，上調空間充裕，單計H按由現水平1.5厘升至封頂息率2.5厘，已足足有1厘的上調空間，當中所牽涉的額外利息成本不菲，更遑論日後銀行有可能上調最優惠利率以提高封頂息率。

以購買800萬元的新盤單位為例，假設業主承造九成按揭，貸款額720萬元，還款年期30年。以目前實際供樓息率1.5厘計算，每月還款額為24,849元，全期總利息支出為174.5萬元。一旦港元拆息抽升，達至普遍封頂息率2.5厘，每月還款額將增加3,600元，至28,449元，全期總利息支出為304萬元，足足多出近130萬元。

市場預期美國利率升至2.5厘時，本港銀行或上調最優惠利率0.125厘。（資料圖片）

倘美息升穿2.5厘 港銀或跟加P

雖然目前銀行體系結餘充足，接近3,400億元總結餘，銀行短期內無必要上調最優惠利率，但不排除今年內將會發生。星展銀行（香港）經濟研究部經濟師謝家曦指出，參考上次加息周期，當美國利率升至2.5厘左右，本港銀行體系結餘跌至近500億元時，將逼使本港跟隨美國加息。他預期，今年底美國利率將會升至2.5厘左右，屆時本港銀行亦會上調最優惠利率0.125厘。

經絡按揭曹德明亦表示，倘本港銀行體系結餘回落至1,000億元以下水平，才有機會考慮跟隨美國加息。

換言之，隨著最優惠利率向上，H按的封頂息率亦隨之提高，與當前的實際利率水平，或不止1厘的差距。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝稱，若業主希望降低供樓成本，可考慮透過轉按賺取現金回贈，又或者轉用定息按揭。

業主可考慮定息按揭或轉按賺取回贈

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝稱，參考上一次加息周期，當美國利率升穿2%以上，香港銀行亦只上調最優惠利率一次，幅度僅0.125%，對業主供樓成本影響有限。

近年銀行提供的按揭計劃大多以H+1.3%，封頂息為P-2.5%。莊錦輝估計，即使H按升至封頂息率，預計銀行不會調整有關計劃，維持H+1.3%、P-2.5%。若業主希望降低供樓成本，可考慮透過轉按賺取現金回贈，又或者轉用定息按揭。惟莊錦輝提醒，現時10年期定息利率已增至2.45厘，距離封頂息率2.5厘差距不大，認為吸引力有限。