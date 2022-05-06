美元廿年最強　兌日元英鎊唔使急?　「末日博士」料升勢尚有一季

美元強勢破二十年高位成市場焦點，繼聯儲局本月加息半厘(即50點子)創二十二年來最大的加息幅度後，美元指數升勢再展破104，一眾非美貨幣全線迎接「地心吸力」式跌勢。

當中英鎊沽壓明顯，特別是英倫銀行宣布加息後，匯價不升反跌，英鎊兌港元明顯失守「十算」。有香港「末日博士」之稱的經濟分析師羅家聰指出，對於英鎊在英倫銀行加息後亦出現急跌，並不驚訝，因為美元強勢是意料之中，笑指「英鎊一向有外號叫癲鎊」，認為眼下英鎊會繼續走弱，即使英國繼續加息亦未會改變局面，原因是兩國加息的步伐及速度不一。

即使聯儲局主席鮑威爾排除未來會議一次加息四分之三厘的可能性，卻未能剎停美元升勢，美元再突破20年高位。（資料圖片）

羅家聰：「聯儲局追加息 英倫銀行卻縮沙」

過去一周英美兩大央行公布議息結果。先是美聯儲5月議息會議，決定加息50個基點，成千禧年以來最大的加息幅度。緊接英國央行一如預期宣布加息25點子，是連續第四次加息。

英美兩大央行雖然一同加息，不過匯率走勢卻榮辱互見。即使聯儲局主席鮑威爾排除未來會議一次加息四分之三厘的可能性，卻未能剎停美元升勢，美元再突破20年高位，美元指數突破104；英鎊兌美元卻延續跌勢。

羅家聰接受訪問時指出，美國加息；英國也加息，是市場已知事實，不過重點在於兩個加息的預期：「聯儲局在追加息；英倫銀行卻縮沙」。

現時美國的通脹不停攀升破頂，聯儲局加息步伐是愈來愈急進，處於不斷「追加息」的局面。至於早於去年底開始加息的英倫銀行，卻是在「縮沙」，最新加息幅度是四分之一厘，將目標加息幅度向下移。

問及英鎊弱勢，有香港「末日博士」之稱的羅家聰指出，美聯儲在追加息；英央行卻「縮沙」，料英鎊跌浪尚未完結。（資料圖片／余俊亮攝）

英鎊下跌空間尚有近10%

從兩國利率期貨定價數據看，今年底英國加息幅度預示為約1.2厘；至於美國年底加息幅度卻愈來愈急，年底料會達到2.75厘樓上。

利率前景一升一跌之間，匯市表現一目了然，英鎊料繼續受壓。英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）曾表示，在經濟增長及通脹面臨艱難，並暗示可能在緊縮政策上採取漸進態度，而非跟隨美聯儲加息半厘。

羅家聰相信，英鎊跌浪尚未完結，「現在才是跌幅一浪，通常跌浪都有兩浪甚至三浪」。暫時英鎊下跌空問尚有接近10%，兌美元有機會下試1.14。

從利率期貨定價數據看，今年底英國加息幅度預示為約1.2厘；至於美國年底加息幅度卻愈來愈急，年底料會達到2.75厘樓上，差異造就英鎊即使加息後仍舊持續受壓。（資料圖片）

日圓恐試亞洲金融風暴後低

英鎊之外，港人熱門的旅遊勝地日本，匯價亦受壓。日元兌港元失守六算；日圓兌每美元創下連續九周跌浪，近日曾跌至131.25水平，為二十年以來最低。投行美銀預期，日圓有機會貶值至140，即每百日圓兌約5.6港元，觸及1998年低位，

羅家聰亦相信日圓跌至20年低位後，尚未見底，日圓兌美元一旦失守135水平，下一站有機會跌至147.5，亦即是97亞洲金融風暴後低位。

日圓兌美元一旦失守135水平，下一站有機會跌至147.5，亦即是97亞洲金融風暴後低位。（資料圖片）

瑞銀估人民幣或觸「7算」

人民幣亦呈跌勢，離岸人民幣兌美元跌穿6.7大關，此位置為上月底人民銀行首次出招，下調金融機構外匯存款準備金率1個百分點時的匯率水平。在岸人民幣兌美元亦下跌至6.68，見一年半低位。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤料未來幾個月內，人民幣兌美元會進一步走弱，今年中有機會觸及「7算」這個重要關口，年底目標為6.9，並預期明年底才回升至6.7水平。

瑞銀再度下調人民幣匯率預期，估人民幣兌美元或觸「7算」。（資料圖片）

綜合來看，美元強勢下，一眾非美貨幣全面受壓。在聯繫匯率下，港元兌上述貨幣一致走高，難怪不少有海外旅遊或移居打算的港人，近日對「唱錢」的關心度日增。日圓兌港元一度跌穿六算；英鎊兌港元升穿十算大關，新報9.68，創近兩年低。至於港元兌人民幣亦升至84水平，創一年半高。

在聯繫匯率下，港元兌上述貨幣一致走高，特別是日圓兌港元一度跌穿六算，難怪不少有海外旅遊或移居打算的港人，近日對「唱錢」的關心度日增。

美元升勢3個月或見頂 關鍵看歐洲

不過，港元走勢緊隨美元，美元近期強勢破頂創出二十年新高後，後市是否續強無礙?羅家聰認為，美元的確有升勢，不過「現時看法不應該一面倒」。

他指應留意歐洲央行及歐元的走勢。歐元走低，兌美元正跌至逼近一算，不過，未來歐洲央行有機會鬆口，加入英美加等央行的加息行列。

羅家聰估計，當歐央行宣布加息，美元指數升勢有機會反轉，並預計美元有機會在3個月後見頂。。（路透社）

歐元是美元指數中，比重最高的貨幣，因此當歐元回升，美元指數升勢有機會反轉，並預計美元有機會在3個月後見頂。

歐洲央行管理委員會委員雷恩(Olli Rehn)表示，歐央行應該在7月開始加息，令利率在夏季結束前回升至正值。雷恩一直被視為局內的「鴿派」，因此他贊同7月加息的言論被視為重大政策轉變。

雷恩認為，歐央行7月應該加息0.25厘，然後逐步讓利率正常化，包括在秋季來臨前把存款利率升至正值，因為此舉對市場有重要的心理指標作用，有助穩定通脹預期。他又指，明年歐洲的情況更具挑戰性，因為最壞情況可能面對衰退，所以要盡早加息。