中國經濟數據全遜預期　消費兩年最弱　林樵基料月內降準25點子

內地最新公布有「三頭馬車」之稱的零售、工業及投資數據，全線遜預期，零售及工業增加值表現是逾兩年以來最差。經濟師指出，雖然在疫情影響下，市場對經濟的期望已經很低，不過最終數據仍令市場「一地眼鏡碎」，反映中小企業營運更艱難。對於今個月展望，他認為隨著上海廠房開始分階段復工，估計經濟最壞的時間已接近倒數階段，相信今個月內地的工業增加值可望率先止跌回升，至於內需銷售則仍需時恢復，人行料最快6月之前下調存款準備金率25個點子支援經濟，但減息機會較低。

4月社會消費品零售總額按年跌幅顯著擴大至11.1%，較市場預期跌6.6%更差，亦錄得自2020年3月以來最大跌幅。（Getty Images）

零售及工業多項經濟指標陷負增長

內地4月份經濟形勢，飽受疫情所引發的一連串封城措施所打擊，當下中小企的壓力巨大，4月份中小企業發展指數（SMEDI）已連續3個月下降，新報為88.3，在上月按月下降0.6點的基礎上，續降0.3點，低於2021年同期水平。

在內需消費方面，4月社會消費品零售總額按年跌幅顯著擴大至11.1%，較市場預期跌6.6%更差，亦錄得自2020年3月以來最大跌幅。

工業方面，首四個月規模以上工業增加值實際增長4%，低於市場預期的5%。4月份，規模以上工業增加值按年轉跌2.9%。至於投資方面，首四個月城鎮固定資產投資額按年增6.8%，不及市場預期的增7%。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，房地產投資正式出現負數，比市場預期為快，反映房地產商的現金周轉進一步惡化。（訪者提供）

ING料次季GDP將錄負數

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈指出，最新數據強化了該行預測內地第二季GDP將出現負數的觀點，估計GDP將按年倒退1%，主要原因是上海封城的影響，令到零售業重創，同時廠房停產對供應鍵的影響巨大，亦反映在工業數據倒退之上。

房地產投資轉升為跌 時間比預期為快

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時指出，最令市場意外的，是房地產投資由正增長轉為倒退。最新數據顯示，今年首四個月，全國房地產開發投資按年倒退2.7%。他解釋指，內地監管機構積極出手調控樓市，強調「房住不炒」，是近一兩年的主調，不過去年全國的房地產投資即使創出一年半新低，但是整體增長仍有4.4%。而今年首季全國房地產開發投資仍有近1%的增長。

因此，今次數據正式出現負數，比市場預期為快，反映房地產商的現金周轉進一步惡化，令到起樓及交樓進度一環扣一環地出現倒退，進而又會影響市民買樓的信心。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈估計，次季GDP將按年倒退1%，主要原因是上海封城的影響，令到零售業重創，同時廠房停產對供應鍵的影響巨大，亦反映在最新的工業數據倒退之上。 (新華社)

內地力保經濟 林樵基料降準機會高於減息

面對內地經濟壓力增，房地產市場低迷，內地的刺激政策取態成為關鍵。人民銀行日前調整了首套房的貸款利率，將利率下限調低了20個基點。這個政策的目標，是針對內地市民的剛性需求，而不是內房發展商，政策是希望減低供樓成本，令到有住屋需求的市民較易上車。然而，政策對象表明是首置客，購買第二套的則不能受惠，因此可以受惠的對象有限。而且，亦已經反映了官方政策的大方向不變，只是針對樓市的需求方，也就是住宅業主，不過對於房地產商的高槓桿及債務問題，並不會直接出手挽救，只會容許以市場化方式解決，如企業併購及減價賣樓等。

總體而言，他估計今年全年的房地產開發投資，將會錄得倒退，是多年來未見的情況，相信跌幅約為5%至6%。所以對內地整體經濟增長，將構成壓力。因此，內地為了支持經濟，將會再度下調存款準備金率。

本周五(20日)人民銀行會宣布貸款市場報價(LPR)利率，林樵基認為，人行再減息的可能性不高，因為不會想向市場放出錯誤的政策訊號，過於急速地壓低買樓成本。(資料圖片)

本周五（20日）人民銀行會宣布最新貸款市場報價（LPR）利率。隨著人行剛下調內地首套房的貸款利率下限後，市場憧憬會否有進一步下調LPR利率。林樵基認為，人行再減息的可能性不高，因為不會想向市場放出錯誤的政策訊號，過於急速地壓低買樓成本。

反而，他指出人行下調存款準備金率的機會較高，時間最快會在上半年，也就是未來兩個月。首先，踏入6月底半年結時間，內地市場資金鍵較為緊張，下調存款準備金率可向市場釋出資金。第二方面，是現時人民幣出現眨值壓力，人民幣兌美元跌至一年半低，因此亦會限制央行減息意願，所以貨幣政策上，下調存款準備金率25點子，會是較減息更為可行的選項。

上海復工成轉捩點 料製造業率先復甦

上月內地經濟急挫，主因在於上海因疫情而需要封城一個月，上海佔全國GDP比重並不算特別高，但所延伸的整個長三角地區GDP總和，則佔達四分一。不過，林樵基指出，現時上海的疫症確診數字下跌，企業開始分階段復工復產，可以扭轉上月製造業受壓的情況。他預期，今個月的工業增加值數據可望扭跌轉升。

內地統計部門指出，上月經濟下行壓力大，並不意味著二季度整個經濟運行會下降；目前，吉林、上海等地疫情已得到有效控制，5月份經濟運行有望得到改善。